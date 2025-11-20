В Госдуме анонсировали полную замену YouTube в России. Готовы ли аналоги и что ждет пользователей?

Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

Топ новостей недели

В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие Певица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагнозаПевица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагноза "Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода?"Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода? Директор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шокеДиректор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке

Лента новостей

Четверг 20 ноября

20:41В Госдуме анонсировали полную замену YouTube в России. Готовы ли аналоги и что ждет пользователей? 19:50Год Огненной Лошади: в каких цветах встречать 2026, чтобы оседлать удачу 18:33Обманутая мошенниками Долина сама будет зарабатывать на сделках с недвижимостью 17:37Почему бутылка с водой на тренировке может быть опасна? Доктор Мясников развеял главный миф о питьевом режиме 16:21Боролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинению 15:33Анфиса Чехова спешно покинула Россию вслед за женихом 14:01Биологи-эволюционисты выяснили, что поцелуи возникли еще 21 миллион лет назад 12:44В жизни Петрова после свадьбы и рождения ребенка произошло поворотное событие 10:47Бузова столкнулась с серьезной проблемой: Еле отодрала себя от кровати 10:15Зафиксирован всплеск интереса россиян к чайным церемониям – исследовании аналитиков 08:48Джигурда раскрыл причину своего участия в скандальном шоу "Звезды под капельницей" 06:42Аналитик назвал дело с квартирой Ларисы Долиной опасным для рынка жилья 03:27Врач назвал недооцененный бюджетный салат – в блюде содержится много витамина С 00:19Женщины откровенно рассказали о плюсах и минусах отношений с мужчинами младше их 21:12Названная самой популярной певицей Полина Гагарина лишилась огромной суммы денег 19:51"Это плохой врач": доктор Мясников назвал простой способ проверить компетентность медика 18:45"Никаких шумных историй": SHAMAN поставил точку в вопросе о свадьбе с Мизулиной 17:38От грибных ферм до социальных проектов: в Москве подвели итоги всероссийского экологического акселератора 17:24"Сбежала через черный ход": Долина выложила неизвестные ранее подробности об афере с квартирой 16:23Еда вместо таблеток? Ученые связали популярную диету с облегчением симптомов депрессии 15:53"Контакты с западными спецслужбами": кто на самом деле финансирует Аллу Пугачеву? 13:15Женщина годами бросала в море бутылки с любовными посланиями и получила ответ – история дня 12:06Для предпринимателей открыта регистрация на участие в проекте "Зима в Москве" 11:42Для любителей наблюдать за капибарами из Московского зоопарка сделали викторину 11:24Роман Костомаров вывез жену и детей из России 10:25Стал известен гонорар самой высокооплачиваемой российской артистки 09:11Бородина внезапно заговорила о разногласиях с Сердюковым и вспомнила бывшего мужа 03:52Ирина Шейк сделала неожиданное заявление о современных стандартах красоты 03:34Эксперты назвали риски при покупке застоявшейся квартиры 00:17Замена соли на калийсодержащую уменьшает риск инфаркта и инсульта – исследование 20:50"Заглянули в штаны к Диброву?": Герман-младший жестко ответил всем, кто обсуждает телеведущего 19:51Якубович в главной роли? Эдуард Бояков раскрыл, как он изменит московский театр 18:59Собянин сообщил об устранении еще одного БПЛА на подлете к Москве 18:47Силами ПВО отражена попытка атаки БПЛА на Москву – Собянин 17:25Уберите это из холодильника: 5 "обычных" продуктов, которые оказались токсичнее, чем вы думали 16:16"Я не могу постоянно пить!": Волочкова раскрыла, как на самом деле устроен "звездный рехаб" 15:41Антикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровь 15:13Губернатор Подмосковья навестил бойцов спецоперации в санатории 14:4085-летний мужчина превратил плановый визит к врачу в международное приключение 13:08Принц Уильям откровенно рассказал о строгих запретах для своих детей 11:35Авторитет Филя Болгарский: ввязавшийся в криминальную историю Киркоров всполошил публику 10:04Кто несет ответственность за чистоту в подъезде многоквартирного дома – ответил эксперт по ЖКХ 08:39С солисткой группы "Фабрика" Сашей Савельевой случилось ужасное после родов: Рыдала целый час 06:41Мошенники стали писать россиянам в мессенджерах от имени представителей УК и ТСЖ 03:37Эндокринолог развеяла миф о вреде питья во время еды 00:26Синоптики пообещали москвичам необычный ноябрь 21:30Ножницы вместо ножа и йогурт для курицы: 7 гениальных хитростей, которые вдвое ускорят ваш ужин 20:39Хотите мира в семье? Психологи назвали самый простой и приятный способ укрепить отношения за 10 минут 19:34Что будет с нашим телом, если есть хлеб каждый день? 18:26"Они просто предали": Татьяна Буланова со скандалом выгнала танцоров, ставших звездами Сети
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

В Госдуме анонсировали полную замену YouTube в России. Готовы ли аналоги и что ждет пользователей?

В Госдуме анонсировали полную замену YouTube в России. Готовы ли аналоги и что ждет пользователей?

Заявление о полной замене YouTube российскими аналогами в среднесрочной перспективе вновь прозвучало в Госдуме, подтверждая долгосрочный курс на цифровой суверенитет страны.

Разговоры о блокировке или замещении крупнейшего в мире видеохостинга ведутся уже не первый год, но недавнее заявление заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина придало им новый вес.

"Мы развиваем свои аналоги и уверены, что в среднесрочной перспективе мы полностью заменим YouTube", — сказал депутат, обозначив четкий вектор государственной политики.

Что стоит за этими словами, какие платформы готовят на смену гиганту от Google и с какими вызовами столкнется этот амбициозный план?

Кандидаты на замену: кто они?

На сегодняшний день в России есть несколько ключевых площадок, которые рассматриваются как потенциальная замена YouTube.

  1. RuTube. Главный и самый очевидный претендент. Платформа, принадлежащая "Газпром-медиа", в последние годы получила колоссальные инвестиции в развитие инфраструктуры и привлечение контента. Она позиционируется как прямой отечественный аналог YouTube с похожим интерфейсом и функционалом.
  2. VK Видео. Мощнейшая видеоплатформа, интегрированная в экосистему крупнейшей российской соцсети "ВКонтакте". Ее преимущество — огромная уже существующая аудитория и развитые социальные механики. VK активно развивает собственную систему монетизации и привлекает популярных блогеров.
  3. Дзен. Платформа от VK, которая делает ставку на смешанный формат: статьи, посты и видео. Для многих авторов "Дзен" стал удобной площадкой для диверсификации контента.

Аргументы "за": почему замена YouTube стала целью?

Стремление заменить иностранный видеохостинг продиктовано несколькими ключевыми причинами:

  • Информационный суверенитет. Главный мотив — получение полного контроля над контентом. YouTube работает по законам США и регулярно отказывается удалять материалы, которые российские власти считают противоправными (фейки, экстремистские призывы и т.д.).
  • Экономика. Огромные рекламные бюджеты, которые российские компании тратят на YouTube, уходят за рубеж. Создание сильного национального игрока позволит сохранить эти средства внутри страны.
  • Развитие собственных технологий. Поддержка отечественных IT-компаний и создание конкурентоспособных продуктов — одна из стратегических задач государства.

Три главных препятствия на пути к замене

Несмотря на решительный настрой, путь к полному замещению YouTube сопряжен с колоссальными трудностями.

  1. Техническая пропасть. YouTube — это не просто сайт, а глобальная, отточенная десятилетиями инфраструктура с дата-центрами по всему миру. Она способна выдерживать невероятные нагрузки по загрузке, обработке и трансляции видео. Повторить такую мощь и стабильность в короткие сроки — сверхсложная задача.
  2. Контент и авторы. Миллионы российских блогеров и компаний выстроили свой бизнес и аудиторию именно на YouTube. Платформа предлагает одну из самых продвинутых и понятных систем монетизации в мире. Чтобы авторы массово перешли на отечественные площадки, те должны предложить не просто сравнимые, а лучшие условия по доходам и инструментам для продвижения.
  3. Привычки миллионов пользователей. Для россиян YouTube — это не только развлечение. Это образовательная платформа, архив музыки и фильмов, сборник инструкций на все случаи жизни, источник новостей и окно в мир. Алгоритмы рекомендаций YouTube настолько совершенны, что удерживают внимание пользователей часами. Убедить десятки миллионов человек отказаться от привычного и удобного инструмента в пользу нового — главная и самая сложная задача.

Шоу-бизнес в Telegram

20 ноября 2025, 20:41
Фото: freepik.com
Telegram / @chpnews_112✓ Надежный источник

Год Огненной Лошади: в каких цветах встречать 2026, чтобы оседлать удачу

Год Огненной Лошади: в каких цветах встречать 2026, чтобы оседлать удачу
Готовьтесь к самому динамичному году: на смену мудрой Змее мчится страстная Огненная Лошадь, и она требует ярких красок и смелых решений. Забудьте о сдержанности и пастельных тонах.

Обманутая мошенниками Долина сама будет зарабатывать на сделках с недвижимостью

Обманутая мошенниками Долина сама будет зарабатывать на сделках с недвижимостью
Пережив кошмар с потерей элитной квартиры, Лариса Долина решила превратить свой самый большой страх в источник дохода. Новость, которая выглядит как сюжет для ироничного фильма, пришла из мира шоу-бизнеса.

Почему бутылка с водой на тренировке может быть опасна? Доктор Мясников развеял главный миф о питьевом режиме

Почему бутылка с водой на тренировке может быть опасна? Доктор Мясников развеял главный миф о питьевом режиме
Оказывается, избыток воды на тренировке может быть опаснее ее недостатка, и известный врач объясняет почему. Зайдите в любой фитнес-клуб, и вы увидите одну и ту же картину: у каждого бегуна на дорожке, у каждого атлета в силовой зоне стоит бутылка с водой.

Боролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинению

Боролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинению
Актер, которого зрители привыкли видеть в роли защитника закона, сам оказался по ту сторону баррикад. Шокирующая новость пришла из Санкт-Петербурга: по подозрению в создании и распространении запрещенных материалов с участием детей был задержан 47-летний актер Владимир Колганов.

Анфиса Чехова спешно покинула Россию вслед за женихом

Анфиса Чехова спешно покинула Россию вслед за женихом
Таинственная мечта, которую пообещал исполнить жених, оказалась для Анфисы Чеховой важнее всех дел на родине. Новость об отъезде Анфисы Чеховой прозвучала для многих как гром среди ясного неба, особенно на фоне ее недавней общественной активности.

Выбор читателей

18/11Втр"Заглянули в штаны к Диброву?": Герман-младший жестко ответил всем, кто обсуждает телеведущего 19/11СрдРоман Костомаров вывез жену и детей из России 19/11Срд"Это плохой врач": доктор Мясников назвал простой способ проверить компетентность медика 20/11ЧтвБоролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинению 19/11СрдСтал известен гонорар самой высокооплачиваемой российской артистки 19/11СрдНазванная самой популярной певицей Полина Гагарина лишилась огромной суммы денег