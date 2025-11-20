В Госдуме анонсировали полную замену YouTube в России. Готовы ли аналоги и что ждет пользователей?

Заявление о полной замене YouTube российскими аналогами в среднесрочной перспективе вновь прозвучало в Госдуме, подтверждая долгосрочный курс на цифровой суверенитет страны.



Разговоры о блокировке или замещении крупнейшего в мире видеохостинга ведутся уже не первый год, но недавнее заявление заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина придало им новый вес.

"Мы развиваем свои аналоги и уверены, что в среднесрочной перспективе мы полностью заменим YouTube", — сказал депутат, обозначив четкий вектор государственной политики.

Что стоит за этими словами, какие платформы готовят на смену гиганту от Google и с какими вызовами столкнется этот амбициозный план?

Кандидаты на замену: кто они?

На сегодняшний день в России есть несколько ключевых площадок, которые рассматриваются как потенциальная замена YouTube.

RuTube. Главный и самый очевидный претендент. Платформа, принадлежащая "Газпром-медиа", в последние годы получила колоссальные инвестиции в развитие инфраструктуры и привлечение контента. Она позиционируется как прямой отечественный аналог YouTube с похожим интерфейсом и функционалом. VK Видео. Мощнейшая видеоплатформа, интегрированная в экосистему крупнейшей российской соцсети "ВКонтакте". Ее преимущество — огромная уже существующая аудитория и развитые социальные механики. VK активно развивает собственную систему монетизации и привлекает популярных блогеров. Дзен. Платформа от VK, которая делает ставку на смешанный формат: статьи, посты и видео. Для многих авторов "Дзен" стал удобной площадкой для диверсификации контента.

Аргументы "за": почему замена YouTube стала целью?

Стремление заменить иностранный видеохостинг продиктовано несколькими ключевыми причинами:

Информационный суверенитет. Главный мотив — получение полного контроля над контентом. YouTube работает по законам США и регулярно отказывается удалять материалы, которые российские власти считают противоправными (фейки, экстремистские призывы и т.д.).

Главный мотив — получение полного контроля над контентом. YouTube работает по законам США и регулярно отказывается удалять материалы, которые российские власти считают противоправными (фейки, экстремистские призывы и т.д.). Экономика. Огромные рекламные бюджеты, которые российские компании тратят на YouTube, уходят за рубеж. Создание сильного национального игрока позволит сохранить эти средства внутри страны.

Огромные рекламные бюджеты, которые российские компании тратят на YouTube, уходят за рубеж. Создание сильного национального игрока позволит сохранить эти средства внутри страны. Развитие собственных технологий. Поддержка отечественных IT-компаний и создание конкурентоспособных продуктов — одна из стратегических задач государства.

Три главных препятствия на пути к замене

Несмотря на решительный настрой, путь к полному замещению YouTube сопряжен с колоссальными трудностями.