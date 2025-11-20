Обманутая мошенниками Долина сама будет зарабатывать на сделках с недвижимостью

Пережив кошмар с потерей элитной квартиры, Лариса Долина решила превратить свой самый большой страх в источник дохода.



Новость, которая выглядит как сюжет для ироничного фильма, пришла из мира шоу-бизнеса. Певица, которая совсем недавно была жертвой в громком деле о мошенничестве, теперь сама входит на этот рынок в качестве игрока. Как стало известно изданию "Абзац", Лариса Долина зарегистрировала товарный знак "Погода в доме", под которым получила право официально заниматься операциями с недвижимостью.

Этот бизнес-ход выглядит особенно дерзко, если вспомнить недавнюю драму. Всего несколько месяцев назад вся страна следила, как артистка чуть не лишилась своей квартиры в Хамовниках. Мошенники несколько месяцев психологически обрабатывали звезду, убедив ее продать жилье и перевести им все деньги. Вернуть собственность удалось лишь после долгих судебных разбирательств.

И вот теперь, видимо, наученная горьким опытом, артистка решила взять рынок под свой контроль. Под новым брендом она сможет не только продавать и сдавать жилье в аренду, но и оказывать финансовые услуги и проводить кредитно-денежные операции.

Впрочем, амбиции звезды на этом не заканчиваются. Регистрация в Роспатенте, действующая до 2033 года, также позволяет ей выпускать под маркой "Погода в доме" алкоголь, посуду и косметику. Похоже, Лариса Долина усвоила жестокий урок и теперь намерена не просто играть на этом рынке, а устанавливать свои правила.