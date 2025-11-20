Анфиса Чехова спешно покинула Россию вслед за женихом

Таинственная мечта, которую пообещал исполнить жених, оказалась для Анфисы Чеховой важнее всех дел на родине.



Новость об отъезде Анфисы Чеховой прозвучала для многих как гром среди ясного неба, особенно на фоне ее недавней общественной активности. Телеведущая действительно покинула Россию, отправившись вслед за своим женихом, продюсером Александром Златопольским, что немедленно породило массу слухов и догадок.

Однако, как выяснилось, за громким отъездом стоит не эмиграция или политический скандал, а таинственная романтическая история. Пара отправилась в Дубай, и путешествие стало сюрпризом, который организовал для Анфисы ее избранник. Сама телеведущая заинтриговала подписчиков, не раскрыв главной цели визита.

"Саша исполнит здесь мою мечту. Расскажу об этом позже", – поделилась Чехова, дав понять, что за этой поездкой стоит нечто большее, чем просто отдых.

Напомним, пара объявила о помолвке после эффектного предложения в Париже, которое, как и поездка в Дубай, было организовано втайне от телеведущей.

Этот отъезд выглядит особенно неожиданным, учитывая, что в этом году Чехова сделала серьезный шаг в общественной жизни России, вступив в партию "Новые люди". Там она, по словам представителей партии, возглавляет один из важных проектов. Теперь поклонники гадают не только о том, какая "мечта" ждет ее в Дубае, но и как скоро телеведущая вернется на родину к своим новым обязанностям.