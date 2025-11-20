Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

Четверг 20 ноября

Почему бутылка с водой на тренировке может быть опасна? Доктор Мясников развеял главный миф о питьевом режиме
20 ноября 2025, 17:37
Почему бутылка с водой на тренировке может быть опасна? Доктор Мясников развеял главный миф о питьевом режиме

111

Оказывается, избыток воды на тренировке может быть опаснее ее недостатка, и известный врач объясняет почему.

Зайдите в любой фитнес-клуб, и вы увидите одну и ту же картину: у каждого бегуна на дорожке, у каждого атлета в силовой зоне стоит бутылка с водой. Мы привыкли считать, что пить во время нагрузок нужно постоянно и много. Но что, если эта "полезная" привычка на самом деле может быть опасной? Врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале объяснил, как мы дошли от одной крайности к другой.

Раньше было по-другому

Многие удивятся, но еще несколько десятилетий назад все было наоборот. Доктор Мясников вспоминает свой опыт из советского прошлого: "В Советское время тренеры нам много пить не разрешали — прополощешь рот, ну максимум 2 глотка". Считалось, что лишняя жидкость мешает спортсмену.

Как выяснилось позже, такой подход был ошибочным. Вплоть до 1981 года спортсмены на выносливость, особенно марафонцы, страдали от обезвоживания. Из-за недостатка жидкости концентрация натрия в крови опасно повышалась, что приводило к серьезным проблемам со здоровьем. И тогда маятник качнулся в другую сторону.

"Пить, пить и еще раз пить!"

После нескольких инцидентов с марафонцами медицинские рекомендации сменились на прямо противоположные. Новый девиз звучал так: "Пейте как можно больше, чтобы избежать обезвоживания!". Спортсмены стали буквально вливать в себя по полтора литра воды в час. И снова начали падать.

На этот раз причина была обратной — гипонатриемия, то есть критически низкая концентрация натрия в крови. Обильное питье попросту "размывало" баланс электролитов, что приводило к судорогам, потере сознания и даже смертельным исходам.

По данным, которые приводит Мясников, до 18% спортсменов на выносливость страдают от той или иной степени гипонатриемии. И это касается не только марафонцев:

  • У 33% игроков в регби после матча.
  • У 70% гребцов во время тренировочного лагеря.
  • Были зафиксированы смертельные случаи среди американских футболистов.

Но почему люди пьют, даже когда не хотят?

Опасная привычка

Оказалось, что чрезмерное потребление воды — это не физиологическая потребность, а "обусловленное поведение". Людям так долго твердили о вреде обезвоживания, что они начали пить "про запас", игнорируя сигналы собственного тела.

Мясников приводит в пример исследование, где бегуны с гипонатриемией признавались, что "пили как можно больше" во время гонки. И тут же — контраргумент: на марафоне, где организаторы не поощряли агрессивную гидратацию и расставили пункты с водой реже, не было зафиксировано ни одного случая гипонатриемии.

Так пить или не пить? Простой ответ доктора Мясникова

После блужданий между двумя крайностями наука пришла к золотой середине, которую и озвучил доктор:

"Пить надо, давиться не надо! Все — по чувству жажды", – уверен Мясников.

Именно жажда, как подчеркивает медик, — это самый справедливый и "высокоорганизованный контролер" концентрации натрия в нашем организме. Ваше тело умнее любых общих рекомендаций. Оно само подаст сигнал, когда ему действительно понадобится жидкость.

Так что в следующий раз на тренировке не заставляйте себя пить каждые пять минут по расписанию. Просто держите бутылку под рукой и доверяйте главному эксперту — своему собственному телу.

Шоу-бизнес в Telegram

20 ноября 2025, 17:37
Фото: freepik.com
Telegram / @drmyasnikov✓ Надежный источник

