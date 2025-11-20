Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие Певица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагноза "Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода? Директор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке

Четверг 20 ноября

Четверг 20 ноября

Биологи-эволюционисты выяснили, что поцелуи возникли еще 21 миллион лет назад
Биологи-эволюционисты выяснили, что поцелуи возникли еще 21 миллион лет назад

Биологи-эволюционисты выяснили, что поцелуи возникли еще 21 миллион лет назад
140

Поцелуи являются одной из самых древних форм выражения привязанности, и их происхождение уходит корнями в далекое прошлое – около 21 миллиона лет назад.

Это открытие, сделанное биологами-эволюционистами из Оксфордского университета, ставит под сомнение привычные представления о том, как и когда люди начали практиковать этот жест. Исследования показали, что поцелуи встречаются не только у людей, но и у большинства крупных человекообразных обезьян, таких как шимпанзе, бонобо и орангутаны. Это указывает на то, что поцелуи могли возникнуть у общего предка этих видов.

Исследователи начали с определения понятия "поцелуй" и изучили существующие научные работы о приматах, демонстрирующих неагрессивный контакт рот в рот. Затем они сопоставили полученные данные с генеалогическим деревом приматов. Используя статистическое моделирование, команда провела анализ, который повторялся 10 миллионов раз для достижения высокой точности результатов. В результате было установлено, что поцелуи развились у предков крупных обезьян примерно 21-16 миллионов лет назад, отмечает RidLife.

Однако вопрос о том, почему возникли поцелуи, остается открытым. С практической точки зрения они не приносят непосредственных репродуктивных преимуществ и могут даже представлять риск передачи инфекций. Одна из теорий предполагает, что поцелуи связаны с привычкой ухаживать за собой, характерной для многих приматов. Эта близость и доверие между особями могли стать основой для развития поцелуев как способа выражения различных форм привязанности — будь то семейная, дружеская или романтическая.

Интересно отметить, что несмотря на распространенность поцелуев в человеческом обществе, они фиксируются лишь в 46% культур мира. Это говорит о том, что выражение чувств формируется под влиянием сложных культурных факторов. В разных обществах могут существовать различные нормы и обычаи, касающиеся физического контакта и проявления привязанности. Например, в некоторых культурах обнимашки могут быть более распространены, чем поцелуи.

Поцелуи представляют собой не только биологическую особенность, но и социальный феномен, который отражает глубинные аспекты человеческой природы и культуры. Они служат напоминанием о важности близости и связи между людьми, а также о том, как эволюция формирует наше поведение и взаимодействие с окружающими.

20 ноября 2025, 14:01
Фото: Freepik
RidLife✓ Надежный источник

