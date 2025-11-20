Зафиксирован всплеск интереса россиян к чайным церемониям – исследовании аналитиков

Россияне все активнее открывают для себя мир чайных церемоний, что подтверждается значительным ростом интереса к чайной культуре.

По данным исследования аналитиков геосервиса 2ГИС, в октябре 2025 года количество поисковых запросов, связанных с чайными клубами, увеличилось на впечатляющие 48 процентов. Это свидетельствует о том, что россияне начали массово увлекаться не только самим напитком, но и ритуалом его приготовления и употребления.

Согласно данным исследования, с 2021 года число заведений, предлагающих познакомиться с чайной культурой, возросло на 32 процента. В настоящее время в крупнейших городах России функционирует 231 чайный клуб, что подчеркивает растущий интерес к этому виду досуга. Чайные церемонии становятся не просто модным трендом, но и важной частью культурной жизни многих россиян.

Интересно, что цены на участие в чайных церемониях варьируются в зависимости от региона. Например, в Волгограде можно насладиться дегустацией чая всего за 460 рублей, что делает этот город самым доступным для тех, кто хочет погрузиться в чайную культуру. Воронеж и Уфа также предлагают сравнительно низкие цены — 520 и 600 рублей соответственно. Напротив, в Москве стоимость участия в чайной церемонии значительно выше: средняя цена составляет около 1,4 тысячи рублей. Это различие в ценах может быть связано как с уровнем жизни в разных городах, так и с разнообразием предлагаемых услуг.

Чайные клубы становятся не только местом, где можно попробовать различные сорта чая, но и площадками для общения и обмена опытом. Важно отметить, что в ходе исследования были выделены ключевые аспекты, которые привлекают посетителей в заведения общепита. На первом месте оказалась возможность общения — многие россияне приходят не только за вкусной едой или чаем, но и чтобы провести время в компании друзей или единомышленников. Вторым важным фактором стал стильный интерьер заведений, который создает атмосферу уюта и располагает к отдыху.

Можно сделать вывод о том, что чайные церемонии становятся все более популярными среди россиян. Это не только способ насладиться ароматным напитком, но и возможность погрузиться в атмосферу спокойствия и умиротворения. Чайные клубы предлагают уникальный опыт, который сочетает в себе традиции и современные тренды, что делает их привлекательными для широкой аудитории.