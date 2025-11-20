Зафиксирован всплеск интереса россиян к чайным церемониям – исследовании аналитиков

Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

10:47Бузова столкнулась с серьезной проблемой: Еле отодрала себя от кровати 10:15Зафиксирован всплеск интереса россиян к чайным церемониям – исследовании аналитиков 08:48Джигурда раскрыл причину своего участия в скандальном шоу "Звезды под капельницей" 06:42Аналитик назвал дело с квартирой Ларисы Долиной опасным для рынка жилья 03:27Врач назвал недооцененный бюджетный салат – в блюде содержится много витамина С 00:19Женщины откровенно рассказали о плюсах и минусах отношений с мужчинами младше их 21:12Названная самой популярной певицей Полина Гагарина лишилась огромной суммы денег 19:51"Это плохой врач": доктор Мясников назвал простой способ проверить компетентность медика 18:45"Никаких шумных историй": SHAMAN поставил точку в вопросе о свадьбе с Мизулиной 17:38От грибных ферм до социальных проектов: в Москве подвели итоги всероссийского экологического акселератора 17:24"Сбежала через черный ход": Долина выложила неизвестные ранее подробности об афере с квартирой 16:23Еда вместо таблеток? Ученые связали популярную диету с облегчением симптомов депрессии 15:53"Контакты с западными спецслужбами": кто на самом деле финансирует Аллу Пугачеву? 13:15Женщина годами бросала в море бутылки с любовными посланиями и получила ответ – история дня 12:06Для предпринимателей открыта регистрация на участие в проекте "Зима в Москве" 11:42Для любителей наблюдать за капибарами из Московского зоопарка сделали викторину 11:24Роман Костомаров вывез жену и детей из России 10:25Стал известен гонорар самой высокооплачиваемой российской артистки 09:11Бородина внезапно заговорила о разногласиях с Сердюковым и вспомнила бывшего мужа 03:52Ирина Шейк сделала неожиданное заявление о современных стандартах красоты 03:34Эксперты назвали риски при покупке застоявшейся квартиры 00:17Замена соли на калийсодержащую уменьшает риск инфаркта и инсульта – исследование 20:50"Заглянули в штаны к Диброву?": Герман-младший жестко ответил всем, кто обсуждает телеведущего 19:51Якубович в главной роли? Эдуард Бояков раскрыл, как он изменит московский театр 18:59Собянин сообщил об устранении еще одного БПЛА на подлете к Москве 18:47Силами ПВО отражена попытка атаки БПЛА на Москву – Собянин 17:25Уберите это из холодильника: 5 "обычных" продуктов, которые оказались токсичнее, чем вы думали 16:16"Я не могу постоянно пить!": Волочкова раскрыла, как на самом деле устроен "звездный рехаб" 15:41Антикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровь 15:13Губернатор Подмосковья навестил бойцов спецоперации в санатории 14:4085-летний мужчина превратил плановый визит к врачу в международное приключение 13:08Принц Уильям откровенно рассказал о строгих запретах для своих детей 11:35Авторитет Филя Болгарский: ввязавшийся в криминальную историю Киркоров всполошил публику 10:04Кто несет ответственность за чистоту в подъезде многоквартирного дома – ответил эксперт по ЖКХ 08:39С солисткой группы "Фабрика" Сашей Савельевой случилось ужасное после родов: Рыдала целый час 06:41Мошенники стали писать россиянам в мессенджерах от имени представителей УК и ТСЖ 03:37Эндокринолог развеяла миф о вреде питья во время еды 00:26Синоптики пообещали москвичам необычный ноябрь 21:30Ножницы вместо ножа и йогурт для курицы: 7 гениальных хитростей, которые вдвое ускорят ваш ужин 20:39Хотите мира в семье? Психологи назвали самый простой и приятный способ укрепить отношения за 10 минут 19:34Что будет с нашим телом, если есть хлеб каждый день? 18:26"Они просто предали": Татьяна Буланова со скандалом выгнала танцоров, ставших звездами Сети 17:41Перестаньте пить воду так: 4 привычки, которые бьют по почкам и метаболизму 16:32"Я не знаю, но делаю умный вид": Мясников раскрыл шокирующий секрет, как он ставит диагнозы в эфире 15:33После развода Полина Диброва уехала в Индию в компании известного актера 14:16Вика Газинская рассказала о новой коллекции и роли вдохновения – откровения актуального дизайнера 13:53Собянин открыл два лечебных корпуса Морозовской больницы после реконструкции 13:49Билеты на какие экспериментальные спектакли можно найти в "Мосбилете" 13:14"К Звездам! Миссия: Снеговики в Космосе": на киностудии "Мосфильм" пройдет ежегодная "Киноелка" 12:34Самойлова сделала однозначное заявление о примирении с Джиганом после судебного заседания
Зафиксирован всплеск интереса россиян к чайным церемониям – исследовании аналитиков

Зафиксирован всплеск интереса россиян к чайным церемониям – исследовании аналитиков
124

Россияне все активнее открывают для себя мир чайных церемоний, что подтверждается значительным ростом интереса к чайной культуре.

По данным исследования аналитиков геосервиса 2ГИС, в октябре 2025 года количество поисковых запросов, связанных с чайными клубами, увеличилось на впечатляющие 48 процентов. Это свидетельствует о том, что россияне начали массово увлекаться не только самим напитком, но и ритуалом его приготовления и употребления.

Согласно данным исследования, с 2021 года число заведений, предлагающих познакомиться с чайной культурой, возросло на 32 процента. В настоящее время в крупнейших городах России функционирует 231 чайный клуб, что подчеркивает растущий интерес к этому виду досуга. Чайные церемонии становятся не просто модным трендом, но и важной частью культурной жизни многих россиян.

Интересно, что цены на участие в чайных церемониях варьируются в зависимости от региона. Например, в Волгограде можно насладиться дегустацией чая всего за 460 рублей, что делает этот город самым доступным для тех, кто хочет погрузиться в чайную культуру. Воронеж и Уфа также предлагают сравнительно низкие цены — 520 и 600 рублей соответственно. Напротив, в Москве стоимость участия в чайной церемонии значительно выше: средняя цена составляет около 1,4 тысячи рублей. Это различие в ценах может быть связано как с уровнем жизни в разных городах, так и с разнообразием предлагаемых услуг.

Чайные клубы становятся не только местом, где можно попробовать различные сорта чая, но и площадками для общения и обмена опытом. Важно отметить, что в ходе исследования были выделены ключевые аспекты, которые привлекают посетителей в заведения общепита. На первом месте оказалась возможность общения — многие россияне приходят не только за вкусной едой или чаем, но и чтобы провести время в компании друзей или единомышленников. Вторым важным фактором стал стильный интерьер заведений, который создает атмосферу уюта и располагает к отдыху.

Можно сделать вывод о том, что чайные церемонии становятся все более популярными среди россиян. Это не только способ насладиться ароматным напитком, но и возможность погрузиться в атмосферу спокойствия и умиротворения. Чайные клубы предлагают уникальный опыт, который сочетает в себе традиции и современные тренды, что делает их привлекательными для широкой аудитории.

20 ноября 2025, 10:15
Фото: Freepik
