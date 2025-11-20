Джигурда раскрыл причину своего участия в скандальном шоу "Звезды под капельницей"

Шоу "Звезды под капельницей" на телеканале "Пятница!" стало настоящим событием в мире отечественного телевидения, вызвав бурные обсуждения и резкую критику со стороны зрителей и знаменитостей.

Одним из первых высказался актер Стас Садальский, который не скупился на негативные комментарии. Он охарактеризовал происходящее на экране как "омерзительное зрелище", отметив, что программа больше подходит под название "Звезды спились". По его словам, в шоу много ярких персонажей, но сами участники выглядят печально и неуместно.

Садальский акцентировал внимание на том, что Анастасия Волочкова, находясь в своем привычном состоянии, создала впечатление, будто шоу держится только на ней. Он также добавил, что наблюдать за выходками участников было одновременно смешно и стыдно. "Перлы героев под мухой не успевал записывать. Давно я так горько не смеялся!", — делился эмоциями Садальский. Он выразил сожаление о том, что участники, вероятно, пошли на такое позорное шоу из-за финансовых трудностей и жажды славы.

Критика больше всего досталась именно Волочковой и Никите Джигурде. Однако последний, похоже, не обращает внимания на негативные отзывы. В своем блоге он опубликовал эмоциональное видео, в котором похвастался гонораром за участие в проекте. По его словам, сумма вознаграждения эквивалентна 20 годам его пенсии. "Если бы Садальский и Кучера знали, сколько нам заплатили, они бы сами захотели участвовать", — заявил Джигурда.

Он также отметил, что мог бы заработать еще больше, если бы устроил скандал с Волочковой. Тем не менее, он выразил благодарность организаторам шоу и подчеркнул, что все происходящее — это часть спектакля. "Я нормальный! Нормальный! Всем удачи", — заключил артист.

Анастасия Волочкова также решила прокомментировать общественный гнев. Она призналась, что не знала, под каким названием выйдет шоу, и была введена в заблуждение организаторами. Балерина рассказала о том, как ей представили проект под названием "Феникс", не предупредив о том, что будет происходить на самом деле. Она описала первую вечеринку как веселое мероприятие с красной дорожкой и хорошей атмосферой. Однако инцидент с трэш-блогером, который разбросал ее цветы, стал для нее неприятным сюрпризом.

Волочкова отметила, что такое поведение задело ее, так как она очень трепетно относится к цветам. Она поняла, что с некоторыми участниками у нее нет общих интересов и ценностей. Таким образом, шоу "Звезды под капельницей" стало не только предметом обсуждения, но и открыло новые грани отношений между участниками и зрителями. Кажется, что это телевизионное явление продолжит вызывать споры и обсуждения в обществе, поднимая вопросы о морали, этике и границах допустимого в погоне за рейтингами.