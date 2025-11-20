Джигурда раскрыл причину своего участия в скандальном шоу "Звезды под капельницей"

Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

"Срочно набрать вес и бросить аспирин": Доктор Мясников разрушил 6 главных мифов о здоровье после 60
Обнаружено мощное средство от бессонницы: оно удивляет даже ученых
11 ноября – опасный день: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не навлечь беду в дом
В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие

Четверг 20 ноября

08:48Джигурда раскрыл причину своего участия в скандальном шоу "Звезды под капельницей" 06:42Аналитик назвал дело с квартирой Ларисы Долиной опасным для рынка жилья 03:27Врач назвал недооцененный бюджетный салат – в блюде содержится много витамина С 00:19Женщины откровенно рассказали о плюсах и минусах отношений с мужчинами младше их 21:12Названная самой популярной певицей Полина Гагарина лишилась огромной суммы денег 19:51"Это плохой врач": доктор Мясников назвал простой способ проверить компетентность медика 18:45"Никаких шумных историй": SHAMAN поставил точку в вопросе о свадьбе с Мизулиной 17:38От грибных ферм до социальных проектов: в Москве подвели итоги всероссийского экологического акселератора 17:24"Сбежала через черный ход": Долина выложила неизвестные ранее подробности об афере с квартирой 16:23Еда вместо таблеток? Ученые связали популярную диету с облегчением симптомов депрессии 15:53"Контакты с западными спецслужбами": кто на самом деле финансирует Аллу Пугачеву? 13:15Женщина годами бросала в море бутылки с любовными посланиями и получила ответ – история дня 12:06Для предпринимателей открыта регистрация на участие в проекте "Зима в Москве" 11:42Для любителей наблюдать за капибарами из Московского зоопарка сделали викторину 11:24Роман Костомаров вывез жену и детей из России 10:25Стал известен гонорар самой высокооплачиваемой российской артистки 09:11Бородина внезапно заговорила о разногласиях с Сердюковым и вспомнила бывшего мужа 03:52Ирина Шейк сделала неожиданное заявление о современных стандартах красоты 03:34Эксперты назвали риски при покупке застоявшейся квартиры 00:17Замена соли на калийсодержащую уменьшает риск инфаркта и инсульта – исследование 20:50"Заглянули в штаны к Диброву?": Герман-младший жестко ответил всем, кто обсуждает телеведущего 19:51Якубович в главной роли? Эдуард Бояков раскрыл, как он изменит московский театр 18:59Собянин сообщил об устранении еще одного БПЛА на подлете к Москве 18:47Силами ПВО отражена попытка атаки БПЛА на Москву – Собянин 17:25Уберите это из холодильника: 5 "обычных" продуктов, которые оказались токсичнее, чем вы думали 16:16"Я не могу постоянно пить!": Волочкова раскрыла, как на самом деле устроен "звездный рехаб" 15:41Антикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровь 15:13Губернатор Подмосковья навестил бойцов спецоперации в санатории 14:4085-летний мужчина превратил плановый визит к врачу в международное приключение 13:08Принц Уильям откровенно рассказал о строгих запретах для своих детей 11:35Авторитет Филя Болгарский: ввязавшийся в криминальную историю Киркоров всполошил публику 10:04Кто несет ответственность за чистоту в подъезде многоквартирного дома – ответил эксперт по ЖКХ 08:39С солисткой группы "Фабрика" Сашей Савельевой случилось ужасное после родов: Рыдала целый час 06:41Мошенники стали писать россиянам в мессенджерах от имени представителей УК и ТСЖ 03:37Эндокринолог развеяла миф о вреде питья во время еды 00:26Синоптики пообещали москвичам необычный ноябрь 21:30Ножницы вместо ножа и йогурт для курицы: 7 гениальных хитростей, которые вдвое ускорят ваш ужин 20:39Хотите мира в семье? Психологи назвали самый простой и приятный способ укрепить отношения за 10 минут 19:34Что будет с нашим телом, если есть хлеб каждый день? 18:26"Они просто предали": Татьяна Буланова со скандалом выгнала танцоров, ставших звездами Сети 17:41Перестаньте пить воду так: 4 привычки, которые бьют по почкам и метаболизму 16:32"Я не знаю, но делаю умный вид": Мясников раскрыл шокирующий секрет, как он ставит диагнозы в эфире 15:33После развода Полина Диброва уехала в Индию в компании известного актера 14:16Вика Газинская рассказала о новой коллекции и роли вдохновения – откровения актуального дизайнера 13:53Собянин открыл два лечебных корпуса Морозовской больницы после реконструкции 13:49Билеты на какие экспериментальные спектакли можно найти в "Мосбилете" 13:14"К Звездам! Миссия: Снеговики в Космосе": на киностудии "Мосфильм" пройдет ежегодная "Киноелка" 12:34Самойлова сделала однозначное заявление о примирении с Джиганом после судебного заседания 11:37Отрыв Волочковой и тяжелая ночь Джигурды – стартовало скандальное шоу "Звезды под капельницей" 10:14Частный детектив раскрыл настоящий процент измен со стороны неверных супругов
Джигурда раскрыл причину своего участия в скандальном шоу "Звезды под капельницей"

38

Шоу "Звезды под капельницей" на телеканале "Пятница!" стало настоящим событием в мире отечественного телевидения, вызвав бурные обсуждения и резкую критику со стороны зрителей и знаменитостей.

Одним из первых высказался актер Стас Садальский, который не скупился на негативные комментарии. Он охарактеризовал происходящее на экране как "омерзительное зрелище", отметив, что программа больше подходит под название "Звезды спились". По его словам, в шоу много ярких персонажей, но сами участники выглядят печально и неуместно.

Садальский акцентировал внимание на том, что Анастасия Волочкова, находясь в своем привычном состоянии, создала впечатление, будто шоу держится только на ней. Он также добавил, что наблюдать за выходками участников было одновременно смешно и стыдно. "Перлы героев под мухой не успевал записывать. Давно я так горько не смеялся!", — делился эмоциями Садальский. Он выразил сожаление о том, что участники, вероятно, пошли на такое позорное шоу из-за финансовых трудностей и жажды славы.

Критика больше всего досталась именно Волочковой и Никите Джигурде. Однако последний, похоже, не обращает внимания на негативные отзывы. В своем блоге он опубликовал эмоциональное видео, в котором похвастался гонораром за участие в проекте. По его словам, сумма вознаграждения эквивалентна 20 годам его пенсии. "Если бы Садальский и Кучера знали, сколько нам заплатили, они бы сами захотели участвовать", — заявил Джигурда.

Он также отметил, что мог бы заработать еще больше, если бы устроил скандал с Волочковой. Тем не менее, он выразил благодарность организаторам шоу и подчеркнул, что все происходящее — это часть спектакля. "Я нормальный! Нормальный! Всем удачи", — заключил артист.

Анастасия Волочкова также решила прокомментировать общественный гнев. Она призналась, что не знала, под каким названием выйдет шоу, и была введена в заблуждение организаторами. Балерина рассказала о том, как ей представили проект под названием "Феникс", не предупредив о том, что будет происходить на самом деле. Она описала первую вечеринку как веселое мероприятие с красной дорожкой и хорошей атмосферой. Однако инцидент с трэш-блогером, который разбросал ее цветы, стал для нее неприятным сюрпризом.

Волочкова отметила, что такое поведение задело ее, так как она очень трепетно относится к цветам. Она поняла, что с некоторыми участниками у нее нет общих интересов и ценностей. Таким образом, шоу "Звезды под капельницей" стало не только предметом обсуждения, но и открыло новые грани отношений между участниками и зрителями. Кажется, что это телевизионное явление продолжит вызывать споры и обсуждения в обществе, поднимая вопросы о морали, этике и границах допустимого в погоне за рейтингами.

20 ноября 2025, 08:48
Никита Джигурда. Кадр: YouTube-канал "Дегустация Личности"
Леван Тодуа высказался об уехавших звездах и назвал имена самых интересных артистов

Анисина откровенно рассказала о заключенном с Джигурдой брачном контракте

Аналитик назвал дело с квартирой Ларисы Долиной опасным для рынка жилья

Аналитик назвал дело с квартирой Ларисы Долиной опасным для рынка жилья
Недавнее дело с продажей квартиры известной певицы Ларисы Долиной привлекло внимание не только общественности, но и экспертов в области недвижимости. Руководитель аналитического центра "Дом.

Врач назвал недооцененный бюджетный салат – в блюде содержится много витамина С

Врач назвал недооцененный бюджетный салат – в блюде содержится много витамина С
В последнее время все больше внимания уделяется здоровому питанию, и многие эксперты в области медицины и кулинарии делятся своими рекомендациями по выбору продуктов. В рамках программы "О самом главном" на канале "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников совместно с шеф-поваром Глебом Астафьевым обсудили недооцененный продукт, который, по их мнению, должен занять более достойное место в рационе россиян — салат из капусты.

Женщины откровенно рассказали о плюсах и минусах отношений с мужчинами младше их

Женщины откровенно рассказали о плюсах и минусах отношений с мужчинами младше их
Отношения между женщинами и мужчинами, значительно различающимися по возрасту, становятся все более распространенными в современном обществе. Женщины, которые решаются на такие союзы, часто делятся своими впечатлениями о плюсах и минусах таких отношений.

Названная самой популярной певицей Полина Гагарина лишилась огромной суммы денег

Названная самой популярной певицей Полина Гагарина лишилась огромной суммы денег
Звание одной из самых востребованных и популярных певиц страны, оказывается, не гарантирует финансового благополучия, что и доказали последние новости из бизнес-империи Полины Гагариной. За блестящим фасадом карьеры, полной аншлагов и хитов, обнаружились серьезные проблемы.

"Это плохой врач": доктор Мясников назвал простой способ проверить компетентность медика

"Это плохой врач": доктор Мясников назвал простой способ проверить компетентность медика
Согласитесь, каждому из нас хочется полностью доверять своему врачу. Но как понять, что перед вами действительно грамотный специалист, а не тот, кто действует "по наитию"? Врач и телеведущий Александр Мясников дал простой и эффективный совет, который поможет оценить профессионализм доктора в одной из самых частых ситуаций.

