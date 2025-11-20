Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

Четверг 20 ноября

Четверг 20 ноября

06:42Аналитик назвал дело с квартирой Ларисы Долиной опасным для рынка жилья 03:27Врач назвал недооцененный бюджетный салат – в блюде содержится много витамина С 00:19Женщины откровенно рассказали о плюсах и минусах отношений с мужчинами младше их 21:12Названная самой популярной певицей Полина Гагарина лишилась огромной суммы денег 19:51"Это плохой врач": доктор Мясников назвал простой способ проверить компетентность медика 18:45"Никаких шумных историй": SHAMAN поставил точку в вопросе о свадьбе с Мизулиной
Аналитик назвал дело с квартирой Ларисы Долиной опасным для рынка жилья

Аналитик назвал дело с квартирой Ларисы Долиной опасным для рынка жилья
60

Недавнее дело с продажей квартиры известной певицы Ларисы Долиной привлекло внимание не только общественности, но и экспертов в области недвижимости.

Руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг заявил, что ситуация может оказать серьезное влияние на рынок жилья в России, как вторичный, так и первичный. По его словам, такие инциденты подрывают доверие покупателей к вторичному рынку недвижимости, что в конечном итоге может сказаться и на первичном.

Суть дела заключается в том, что добросовестные покупатели оказались в крайне невыгодной ситуации: они потеряли как свои деньги, так и возможность получить жилье из-за мошеннических схем, связанных с продажей квартиры. Гольдберг отметил, что подобные случаи становятся все более распространенными и создают атмосферу недоверия к сделкам на вторичном рынке. В результате потенциальные покупатели могут начать избегать сделок с недвижимостью, опасаясь потерять свои средства.

Вторичный рынок жилья в России занимает значительную долю в общем объеме сделок с недвижимостью. По данным экспертов, около 70% всех сделок происходит именно через продажу старого жилья. Если уровень доверия к этому сегменту рынка продолжит снижаться, это может привести к серьезным последствиям для всей экономики. Упадок интереса к вторичному жилью может негативно сказаться на спросе на новое жилье, поскольку многие покупатели используют средства от продажи старой квартиры для покупки новой.

Гольдберг выразил надежду, что государственные органы обратят внимание на эту проблему и разработают новые законы и механизмы защиты прав покупателей на вторичном рынке. "Необходимо принять меры как можно скорее, иначе последствия могут быть гораздо более серьезными, чем кажется на первый взгляд", — подчеркнул он. Эксперт считает, что важно создать такие условия, при которых покупатели смогут чувствовать себя защищенными и уверенными в своих сделках.

Кроме того, он отметил необходимость повышения уровня информированности населения о рисках, связанных с покупкой недвижимости. Это может включать в себя обучение граждан основам безопасной сделки с недвижимостью и предоставление информации о том, как избежать мошенничества.

Шоу-бизнес в Telegram

20 ноября 2025, 06:42
Лариса Долина. Кадр: YouTube
РИА Новости✓ Надежный источник

Врач назвал недооцененный бюджетный салат – в блюде содержится много витамина С

Врач назвал недооцененный бюджетный салат – в блюде содержится много витамина С
В последнее время все больше внимания уделяется здоровому питанию, и многие эксперты в области медицины и кулинарии делятся своими рекомендациями по выбору продуктов. В рамках программы "О самом главном" на канале "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников совместно с шеф-поваром Глебом Астафьевым обсудили недооцененный продукт, который, по их мнению, должен занять более достойное место в рационе россиян — салат из капусты.

Женщины откровенно рассказали о плюсах и минусах отношений с мужчинами младше их

Женщины откровенно рассказали о плюсах и минусах отношений с мужчинами младше их
Отношения между женщинами и мужчинами, значительно различающимися по возрасту, становятся все более распространенными в современном обществе. Женщины, которые решаются на такие союзы, часто делятся своими впечатлениями о плюсах и минусах таких отношений.

Названная самой популярной певицей Полина Гагарина лишилась огромной суммы денег

Названная самой популярной певицей Полина Гагарина лишилась огромной суммы денег
Звание одной из самых востребованных и популярных певиц страны, оказывается, не гарантирует финансового благополучия, что и доказали последние новости из бизнес-империи Полины Гагариной. За блестящим фасадом карьеры, полной аншлагов и хитов, обнаружились серьезные проблемы.

"Это плохой врач": доктор Мясников назвал простой способ проверить компетентность медика

"Это плохой врач": доктор Мясников назвал простой способ проверить компетентность медика
Согласитесь, каждому из нас хочется полностью доверять своему врачу. Но как понять, что перед вами действительно грамотный специалист, а не тот, кто действует "по наитию"? Врач и телеведущий Александр Мясников дал простой и эффективный совет, который поможет оценить профессионализм доктора в одной из самых частых ситуаций.

"Никаких шумных историй": SHAMAN поставил точку в вопросе о свадьбе с Мизулиной

"Никаких шумных историй": SHAMAN поставил точку в вопросе о свадьбе с Мизулиной
После неожиданной и скромной регистрации брака в Донецке певец SHAMAN наконец ответил на главный вопрос, который волновал его поклонников: ждать ли пышного торжества? Свадьба Ярослава Дронова и Екатерины Мизулиной стала настоящей сенсацией.

