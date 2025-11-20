Аналитик назвал дело с квартирой Ларисы Долиной опасным для рынка жилья

Недавнее дело с продажей квартиры известной певицы Ларисы Долиной привлекло внимание не только общественности, но и экспертов в области недвижимости.

Руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг заявил, что ситуация может оказать серьезное влияние на рынок жилья в России, как вторичный, так и первичный. По его словам, такие инциденты подрывают доверие покупателей к вторичному рынку недвижимости, что в конечном итоге может сказаться и на первичном.

Суть дела заключается в том, что добросовестные покупатели оказались в крайне невыгодной ситуации: они потеряли как свои деньги, так и возможность получить жилье из-за мошеннических схем, связанных с продажей квартиры. Гольдберг отметил, что подобные случаи становятся все более распространенными и создают атмосферу недоверия к сделкам на вторичном рынке. В результате потенциальные покупатели могут начать избегать сделок с недвижимостью, опасаясь потерять свои средства.

Вторичный рынок жилья в России занимает значительную долю в общем объеме сделок с недвижимостью. По данным экспертов, около 70% всех сделок происходит именно через продажу старого жилья. Если уровень доверия к этому сегменту рынка продолжит снижаться, это может привести к серьезным последствиям для всей экономики. Упадок интереса к вторичному жилью может негативно сказаться на спросе на новое жилье, поскольку многие покупатели используют средства от продажи старой квартиры для покупки новой.

Гольдберг выразил надежду, что государственные органы обратят внимание на эту проблему и разработают новые законы и механизмы защиты прав покупателей на вторичном рынке. "Необходимо принять меры как можно скорее, иначе последствия могут быть гораздо более серьезными, чем кажется на первый взгляд", — подчеркнул он. Эксперт считает, что важно создать такие условия, при которых покупатели смогут чувствовать себя защищенными и уверенными в своих сделках.

Кроме того, он отметил необходимость повышения уровня информированности населения о рисках, связанных с покупкой недвижимости. Это может включать в себя обучение граждан основам безопасной сделки с недвижимостью и предоставление информации о том, как избежать мошенничества.