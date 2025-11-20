Врач назвал недооцененный бюджетный салат – в блюде содержится много витамина С

В последнее время все больше внимания уделяется здоровому питанию, и многие эксперты в области медицины и кулинарии делятся своими рекомендациями по выбору продуктов.

В рамках программы "О самом главном" на канале "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников совместно с шеф-поваром Глебом Астафьевым обсудили недооцененный продукт, который, по их мнению, должен занять более достойное место в рационе россиян — салат из капусты.

Александр Мясников отметил, что капуста, несмотря на свою доступность и невысокую стоимость, содержит огромное количество витамина С. Этот витамин играет ключевую роль в поддержании здоровья, участвуя в многих биохимических процессах организма. Врач предостерег от дефицита этого важного вещества, который может привести к серьезным последствиям, таким как цинга. Это заболевание проявляется не только выпадением зубов и кровоточивостью десен, но и общей слабостью организма, что делает важным регулярное употребление продуктов, богатых витамином С.

Шеф-повар Глеб Астафьев добавил, что салат из капусты можно легко и быстро приготовить, заправив его подсолнечным или оливковым маслом и свежевыжатым лимонным соком. Он подчеркнул простоту и доступность этого блюда, что делает его отличным выбором для повседневного рациона. "Это не только полезно, но и вкусно", — отметил Астафьев, призывая зрителей не забывать о возможностях, которые предоставляет этот недорогой овощ.

Капуста является универсальным продуктом, который можно использовать в различных блюдах. Она не только отлично подходит для салатов, но и может быть добавлена в супы, тушеные блюда и закуски. Более того, капуста содержит клетчатку, которая способствует нормализации пищеварения и улучшает обмен веществ.

Интересно, что ранее врач Елена Малышева также делилась своими рекомендациями по здоровому питанию. Она говорила о салате, который помогает снизить давление и улучшить потенцию. В ее рецепте были предложены такие ингредиенты, как свекла, болгарский перец и морковь — все они также богаты витаминами и минералами.

Капуста и другие овощи могут стать основой здорового питания, позволяя не только разнообразить рацион, но и поддерживать здоровье на высоком уровне. Важно помнить о том, что доступные продукты могут быть не только вкусными, но и полезными для организма. Поэтому стоит обратить внимание на советы экспертов и включить в свое меню недооцененные овощи, такие как капуста.