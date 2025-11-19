Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

Среда 19 ноября

Среда 19 ноября

18:45"Никаких шумных историй": SHAMAN поставил точку в вопросе о свадьбе с Мизулиной
"Никаких шумных историй": SHAMAN поставил точку в вопросе о свадьбе с Мизулиной

156

После неожиданной и скромной регистрации брака в Донецке певец SHAMAN наконец ответил на главный вопрос, который волновал его поклонников: ждать ли пышного торжества?

Свадьба Ярослава Дронова и Екатерины Мизулиной стала настоящей сенсацией. Церемония прошла в Донецке, в камерной обстановке, без лишнего шума и прессы. Естественно, публика тут же начала гадать: когда и где молодожены устроят грандиозный праздник для друзей и коллег по цеху? Однако ответ артиста, похоже, разочарует всех, кто ждал светской хроники.

В разговоре с KP.RU певец ясно дал понять — шумных историй не планируется.

"Поживем – увидим. Скорее всего, это будет тихий праздник в кругу близких людей. Никаких шумных историй", — поделился SHAMAN.

Более того, у пары нет времени даже на традиционный медовый месяц. По словам артиста, их "свадебное путешествие" уже в самом разгаре и проходит в гастрольном автобусе. Молодожены вместе путешествуют по городам, где у Ярослава запланированы концерты.

"Вчера мы с Катей были в Смоленске, сегодня мы вместе с ней в Брянске. Как только у нее позволяет график работы, она старается выбраться со мной на гастроли", — добавил музыкант.

Напомним, что регистрация брака в Донецке была приурочена ко Дню народного единства. На церемонии пару поздравил глава ДНР Денис Пушилин. Судя по всему, для этой пары совместные рабочие поездки и есть лучшее проявление семейной жизни, которое не требует пышных декораций.

Шоу-бизнес в Telegram

19 ноября 2025, 18:45
Ярослав Дронов (SHAMAN). Фото: "Дни.ру" / Феликс Грозданов

"Сбежала через черный ход": Долина выложила неизвестные ранее подробности об афере с квартирой

Громкая история с квартирой Ларисы Долиной в центре Москвы получила свое продолжение в суде, куда певице пришлось явиться, чтобы рассказать, как она стала жертвой изощренной схемы. Народная артистка впервые дала официальные показания в качестве потерпевшей по уголовному делу о мошенничестве с ее элитной недвижимостью.

Еда вместо таблеток? Ученые связали популярную диету с облегчением симптомов депрессии

Новое исследование проливает свет на удивительную связь между питанием и психическим здоровьем. Чтобы понять, как диета может влиять на депрессию, нужно заглянуть глубже.

"Контакты с западными спецслужбами": кто на самом деле финансирует Аллу Пугачеву?

Спокойная жизнь Аллы Пугачевой за границей может закончиться, если громкие обвинения в ее адрес найдут свое подтверждение. Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин анонсировал публикацию шокирующего расследования о Примадонне.

Женщина годами бросала в море бутылки с любовными посланиями и получила ответ – история дня

В маленьком британском городке в графстве Сассекс живет 58-летняя Лоррейн Форбс, история которой удивила тысячи людей по всему миру. На протяжении многих лет женщина занималась необычным хобби — бросала в море бутылки с любовными посланиями, надеясь, что однажды кто-то ответит ей.

Роман Костомаров вывез жену и детей из России

48-летний фигурист Роман Костомаров, известный своими выдающимися достижениями в мире фигурного катания, недавно отправился в отпуск в Дубай вместе с женой и детьми. В своем личном блоге он поделился трогательным снимком, на котором запечатлены его близкие, что вызвало волну положительных эмоций у поклонников.

