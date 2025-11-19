"Никаких шумных историй": SHAMAN поставил точку в вопросе о свадьбе с Мизулиной

После неожиданной и скромной регистрации брака в Донецке певец SHAMAN наконец ответил на главный вопрос, который волновал его поклонников: ждать ли пышного торжества?



Свадьба Ярослава Дронова и Екатерины Мизулиной стала настоящей сенсацией. Церемония прошла в Донецке, в камерной обстановке, без лишнего шума и прессы. Естественно, публика тут же начала гадать: когда и где молодожены устроят грандиозный праздник для друзей и коллег по цеху? Однако ответ артиста, похоже, разочарует всех, кто ждал светской хроники.

В разговоре с KP.RU певец ясно дал понять — шумных историй не планируется.

"Поживем – увидим. Скорее всего, это будет тихий праздник в кругу близких людей. Никаких шумных историй", — поделился SHAMAN.

Более того, у пары нет времени даже на традиционный медовый месяц. По словам артиста, их "свадебное путешествие" уже в самом разгаре и проходит в гастрольном автобусе. Молодожены вместе путешествуют по городам, где у Ярослава запланированы концерты.

"Вчера мы с Катей были в Смоленске, сегодня мы вместе с ней в Брянске. Как только у нее позволяет график работы, она старается выбраться со мной на гастроли", — добавил музыкант.

Напомним, что регистрация брака в Донецке была приурочена ко Дню народного единства. На церемонии пару поздравил глава ДНР Денис Пушилин. Судя по всему, для этой пары совместные рабочие поездки и есть лучшее проявление семейной жизни, которое не требует пышных декораций.