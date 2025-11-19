"Сбежала через черный ход": Долина выложила неизвестные ранее подробности об афере с квартирой

Громкая история с квартирой Ларисы Долиной в центре Москвы получила свое продолжение в суде, куда певице пришлось явиться, чтобы рассказать, как она стала жертвой изощренной схемы.



Народная артистка впервые дала официальные показания в качестве потерпевшей по уголовному делу о мошенничестве с ее элитной недвижимостью. Как сообщает SHOT, заседание проходило в максимально закрытом режиме, а сама Долина участвовала в процессе по видеосвязи, чтобы не привлекать лишнего внимания. Судя по всему, певице до сих пор тяжело вспоминать о случившемся. После окончания заседания она сделала все, чтобы избежать общения с прессой, и покинула здание суда через служебный вход.

Именно на этом закрытом допросе Долина впервые выложила следствию неизвестные ранее подробности, в том числе всю хронологию событий: как мошенники месяцами психологически обрабатывали ее, убедили продать квартиру в Хамовниках и добровольно перевести им все вырученные деньги. Новой владелицей тогда стала 34-летняя женщина, которая, вероятно, была лишь пешкой в этой сложной афере.

Хотя в марте этого года певице удалось вернуть недвижимость в собственность, на этом дело не закончилось. Теперь, когда у следствия есть ее официальные показания, шансы найти и наказать организаторов преступной схемы значительно возросли. Судя по всему, артистка настроена решительно и пойдет до конца, чтобы справедливость восторжествовала.