Еда вместо таблеток? Ученые связали популярную диету с облегчением симптомов депрессии

Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

Топ новостей недели

В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие Певица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагнозаПевица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагноза "Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода?"Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода? Директор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шокеДиректор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке

Лента новостей

Среда 19 ноября

16:23Еда вместо таблеток? Ученые связали популярную диету с облегчением симптомов депрессии 15:53"Контакты с западными спецслужбами": кто на самом деле финансирует Аллу Пугачеву? 13:15Женщина годами бросала в море бутылки с любовными посланиями и получила ответ – история дня 12:06Для предпринимателей открыта регистрация на участие в проекте "Зима в Москве" 11:42Для любителей наблюдать за капибарами из Московского зоопарка сделали викторину 11:24Роман Костомаров вывез жену и детей из России 10:25Стал известен гонорар самой высокооплачиваемой российской артистки 09:11Бородина внезапно заговорила о разногласиях с Сердюковым и вспомнила бывшего мужа 03:52Ирина Шейк сделала неожиданное заявление о современных стандартах красоты 03:34Эксперты назвали риски при покупке застоявшейся квартиры 00:17Замена соли на калийсодержащую уменьшает риск инфаркта и инсульта – исследование 20:50"Заглянули в штаны к Диброву?": Герман-младший жестко ответил всем, кто обсуждает телеведущего 19:51Якубович в главной роли? Эдуард Бояков раскрыл, как он изменит московский театр 18:59Собянин сообщил об устранении еще одного БПЛА на подлете к Москве 18:47Силами ПВО отражена попытка атаки БПЛА на Москву – Собянин 17:25Уберите это из холодильника: 5 "обычных" продуктов, которые оказались токсичнее, чем вы думали 16:16"Я не могу постоянно пить!": Волочкова раскрыла, как на самом деле устроен "звездный рехаб" 15:41Антикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровь 15:13Губернатор Подмосковья навестил бойцов спецоперации в санатории 14:4085-летний мужчина превратил плановый визит к врачу в международное приключение 13:08Принц Уильям откровенно рассказал о строгих запретах для своих детей 11:35Авторитет Филя Болгарский: ввязавшийся в криминальную историю Киркоров всполошил публику 10:04Кто несет ответственность за чистоту в подъезде многоквартирного дома – ответил эксперт по ЖКХ 08:39С солисткой группы "Фабрика" Сашей Савельевой случилось ужасное после родов: Рыдала целый час 06:41Мошенники стали писать россиянам в мессенджерах от имени представителей УК и ТСЖ 03:37Эндокринолог развеяла миф о вреде питья во время еды 00:26Синоптики пообещали москвичам необычный ноябрь 21:30Ножницы вместо ножа и йогурт для курицы: 7 гениальных хитростей, которые вдвое ускорят ваш ужин 20:39Хотите мира в семье? Психологи назвали самый простой и приятный способ укрепить отношения за 10 минут 19:34Что будет с нашим телом, если есть хлеб каждый день? 18:26"Они просто предали": Татьяна Буланова со скандалом выгнала танцоров, ставших звездами Сети 17:41Перестаньте пить воду так: 4 привычки, которые бьют по почкам и метаболизму 16:32"Я не знаю, но делаю умный вид": Мясников раскрыл шокирующий секрет, как он ставит диагнозы в эфире 15:33После развода Полина Диброва уехала в Индию в компании известного актера 14:16Вика Газинская рассказала о новой коллекции и роли вдохновения – откровения актуального дизайнера 13:53Собянин открыл два лечебных корпуса Морозовской больницы после реконструкции 13:49Билеты на какие экспериментальные спектакли можно найти в "Мосбилете" 13:14"К Звездам! Миссия: Снеговики в Космосе": на киностудии "Мосфильм" пройдет ежегодная "Киноелка" 12:34Самойлова сделала однозначное заявление о примирении с Джиганом после судебного заседания 11:37Отрыв Волочковой и тяжелая ночь Джигурды – стартовало скандальное шоу "Звезды под капельницей" 10:14Частный детектив раскрыл настоящий процент измен со стороны неверных супругов 08:53Дибров спешно покинул Россию после резонанса из-за скандального видео 06:29Своевременный визит к зубному врачу помогает выявить опасные заболевания 03:16Метеоролог поделился с москвичами прогнозом по количеству снега в декабре 00:35Эксперт назвал признаки безопасной искусственной елки 16:53Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" 14:42Высоцкая откровенно рассказала о больших финансовых потерях из-за мемов о ее готовке 12:26Архитектор Сергей Мешалкин рассказал о восстановлении алтаря в Благовещенской надвратной церкви 10:09Невролог рассказала о способе тренировки мозга для здоровой старости 06:14Терапевт дал несколько советов на случай хронической усталости
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Еда вместо таблеток? Ученые связали популярную диету с облегчением симптомов депрессии

Еда вместо таблеток? Ученые связали популярную диету с облегчением симптомов депрессии
76

Новое исследование проливает свет на удивительную связь между питанием и психическим здоровьем.

Чтобы понять, как диета может влиять на депрессию, нужно заглянуть глубже. По данным RidLife, ссылающегося на исследование специалистов больницы Святого Михаила в Торонто, тяжелые психические состояния (такие как депрессия, биполярное расстройство) часто связаны с конкретными сбоями в организме. Проще говоря:

  • Энергетические станции клеток (митохондрии) начинают барахлить.
  • Мозг хуже усваивает глюкозу — свое основное топливо.
  • В организме возникает хроническое воспаление.

Все это создает биохимический фон, на котором и развиваются депрессивные состояния. И вот тут на сцену выходит диета, которая меняет правила игры.

Перезагрузка для мозга: как кетоны меняют правила игры

Когда мы надолго убираем из рациона углеводы, происходит настоящая революция. Организм, лишенный привычной глюкозы, вынужден искать новый источник энергии. И он его находит, начиная производить из жиров так называемые кетоновые тела.

Мозг, привыкший работать на "быстрых" углеводах, пересаживается на более чистое и стабильное "топливо" — кетоны. Этот сдвиг, по мнению ученых, помогает:

  • Улучшить работу тех самых "энергетических станций".
  • Снизить окислительный стресс.
  • Уменьшить общее воспаление в организме.

Теория звучит многообещающе. Но чтобы ее подтвердить, ученые провели масштабный анализ.

Более 40 тысяч участников: что показало исследование

Канадские исследователи не стали проводить один маленький эксперимент. Они собрали и проанализировали данные 50 различных исследований из 15 стран, в которых приняли участие более 41 тысячи человек. В выборку попали как люди с диагностированными психическими расстройствами, так и пациенты с ожирением.

Участники, которые придерживались кетодиеты, часто сообщали о заметных улучшениях:

  • Поднималось настроение.
  • Снижалась тревожность.
  • Появлялась ясность мышления.
  • Улучшалось общее качество жизни.

Так к какому же выводу пришли исследователи?

Не панацея, но инструмент: выводы и важные "но"

Проанализировав все данные, ученые сделали осторожный, но важный вывод: кетогенные диеты действительно способны облегчать депрессивные проявления. Эффект был особенно заметен у тех, кто достиг состояния кетоза (когда организм активно использует кетоны).

Однако есть несколько важных моментов:

  1. С тревогой все не так ясно. В отличие от депрессии, убедительных данных о том, что кето помогает при тревожных расстройствах, пока нет.
  2. Это не для всех. У некоторых пациентов, особенно с определенными заболеваниями или принимающих много лекарств, диета может нести риски.
  3. Нужен контроль. Любые кардинальные изменения в питании, особенно при наличии проблем со здоровьем, необходимо обсуждать с врачом.

Тем не менее, это исследование открывает новую, захватывающую перспективу: возможно, в будущем правильное питание станет не просто дополнением, а важной частью комплексного подхода к лечению ментальных расстройств.

Шоу-бизнес в Telegram

19 ноября 2025, 16:23
Фото: freepik.com
RidLife✓ Надежный источник

По теме

Уберите это из холодильника: 5 "обычных" продуктов, которые оказались токсичнее, чем вы думали

Дело не в калориях: вот что на самом деле мешает вам сжигать жир

"Контакты с западными спецслужбами": кто на самом деле финансирует Аллу Пугачеву?

"Контакты с западными спецслужбами": кто на самом деле финансирует Аллу Пугачеву?
Спокойная жизнь Аллы Пугачевой за границей может закончиться, если громкие обвинения в ее адрес найдут свое подтверждение. Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин анонсировал публикацию шокирующего расследования о Примадонне.

Женщина годами бросала в море бутылки с любовными посланиями и получила ответ – история дня

Женщина годами бросала в море бутылки с любовными посланиями и получила ответ – история дня
В маленьком британском городке в графстве Сассекс живет 58-летняя Лоррейн Форбс, история которой удивила тысячи людей по всему миру. На протяжении многих лет женщина занималась необычным хобби — бросала в море бутылки с любовными посланиями, надеясь, что однажды кто-то ответит ей.

Роман Костомаров вывез жену и детей из России

Роман Костомаров вывез жену и детей из России
48-летний фигурист Роман Костомаров, известный своими выдающимися достижениями в мире фигурного катания, недавно отправился в отпуск в Дубай вместе с женой и детьми. В своем личном блоге он поделился трогательным снимком, на котором запечатлены его близкие, что вызвало волну положительных эмоций у поклонников.

Стал известен гонорар самой высокооплачиваемой российской артистки

Стал известен гонорар самой высокооплачиваемой российской артистки
Недавно стало известно, что Надежда Кадышева, народная артистка России и солистка знаменитого ансамбля "Золотое кольцо", стала самой высокооплачиваемой артисткой в стране. По информации от телеграм-канала Shot, за 40-минутное выступление она получает впечатляющие 25 миллионов рублей.

Бородина внезапно заговорила о разногласиях с Сердюковым и вспомнила бывшего мужа

Бородина внезапно заговорила о разногласиях с Сердюковым и вспомнила бывшего мужа
Ксения Бородина, известная телеведущая и блогер, в последнее время радует своих поклонников не только яркими моментами из жизни, но и искренними размышлениями о любви и отношениях. В ее третьем браке с Николаем Бурляевым она чувствует себя по-настоящему счастливой и в безопасности.

Выбор читателей

18/11ВтрАнтикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровь 17/11ПндПерестаньте пить воду так: 4 привычки, которые бьют по почкам и метаболизму 17/11Пнд"Они просто предали": Татьяна Буланова со скандалом выгнала танцоров, ставших звездами Сети 18/11Втр"Заглянули в штаны к Диброву?": Герман-младший жестко ответил всем, кто обсуждает телеведущего 18/11Втр"Я не могу постоянно пить!": Волочкова раскрыла, как на самом деле устроен "звездный рехаб" 18/11ВтрС солисткой группы "Фабрика" Сашей Савельевой случилось ужасное после родов: Рыдала целый час