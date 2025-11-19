Еда вместо таблеток? Ученые связали популярную диету с облегчением симптомов депрессии

Новое исследование проливает свет на удивительную связь между питанием и психическим здоровьем.



Чтобы понять, как диета может влиять на депрессию, нужно заглянуть глубже. По данным RidLife, ссылающегося на исследование специалистов больницы Святого Михаила в Торонто, тяжелые психические состояния (такие как депрессия, биполярное расстройство) часто связаны с конкретными сбоями в организме. Проще говоря:

Энергетические станции клеток (митохондрии) начинают барахлить.

Мозг хуже усваивает глюкозу — свое основное топливо.

В организме возникает хроническое воспаление.

Все это создает биохимический фон, на котором и развиваются депрессивные состояния. И вот тут на сцену выходит диета, которая меняет правила игры.

Перезагрузка для мозга: как кетоны меняют правила игры

Когда мы надолго убираем из рациона углеводы, происходит настоящая революция. Организм, лишенный привычной глюкозы, вынужден искать новый источник энергии. И он его находит, начиная производить из жиров так называемые кетоновые тела.

Мозг, привыкший работать на "быстрых" углеводах, пересаживается на более чистое и стабильное "топливо" — кетоны. Этот сдвиг, по мнению ученых, помогает:

Улучшить работу тех самых "энергетических станций".

Снизить окислительный стресс.

Уменьшить общее воспаление в организме.

Теория звучит многообещающе. Но чтобы ее подтвердить, ученые провели масштабный анализ.

Более 40 тысяч участников: что показало исследование

Канадские исследователи не стали проводить один маленький эксперимент. Они собрали и проанализировали данные 50 различных исследований из 15 стран, в которых приняли участие более 41 тысячи человек. В выборку попали как люди с диагностированными психическими расстройствами, так и пациенты с ожирением.

Участники, которые придерживались кетодиеты, часто сообщали о заметных улучшениях:

Поднималось настроение.

Снижалась тревожность.

Появлялась ясность мышления.

Улучшалось общее качество жизни.

Так к какому же выводу пришли исследователи?

Не панацея, но инструмент: выводы и важные "но"

Проанализировав все данные, ученые сделали осторожный, но важный вывод: кетогенные диеты действительно способны облегчать депрессивные проявления. Эффект был особенно заметен у тех, кто достиг состояния кетоза (когда организм активно использует кетоны).

Однако есть несколько важных моментов:

С тревогой все не так ясно. В отличие от депрессии, убедительных данных о том, что кето помогает при тревожных расстройствах, пока нет. Это не для всех. У некоторых пациентов, особенно с определенными заболеваниями или принимающих много лекарств, диета может нести риски. Нужен контроль. Любые кардинальные изменения в питании, особенно при наличии проблем со здоровьем, необходимо обсуждать с врачом.

Тем не менее, это исследование открывает новую, захватывающую перспективу: возможно, в будущем правильное питание станет не просто дополнением, а важной частью комплексного подхода к лечению ментальных расстройств.