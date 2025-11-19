Женщина годами бросала в море бутылки с любовными посланиями и получила ответ – история дня

В маленьком британском городке в графстве Сассекс живет 58-летняя Лоррейн Форбс, история которой удивила тысячи людей по всему миру.

На протяжении многих лет женщина занималась необычным хобби — бросала в море бутылки с любовными посланиями, надеясь, что однажды кто-то ответит ей. Лоррейн мечтала о романтической встрече и о том, что ее послания найдёт человек, который разделяет ее чувства. Каждый раз, отправляя очередную бутылку в волну, она верила, что её мечта о любви не так уж далека.

Однако, спустя годы ожиданий, Лоррейн получила неожиданный ответ — не от загадочного воздыхателя, а от работника службы уборки. Однажды в ее почтовом ящике оказалась посылка, за доставку которой ей пришлось заплатить около девяти долларов. Внутри находилась ее же бутылка, которую она когда-то отправила в море, а также короткое письмо с призывом прекратить засорять акваторию залива.

"Это было настоящее разочарование", — призналась Лоррейн.

Содержимое письма было довольно резким: работник службы уборки выразил недовольство тем, что такие действия негативно сказываются на экологии и чистоте водоемов. Вместо того чтобы получить ответ на свои романтические поиски, Лоррейн столкнулась с жестокой реальностью.

"Мне просто хотелось добавить в жизнь немного старого доброго романтизма", — сообщила она, печально вздыхая.

Эта ситуация стала для нее настоящим ударом. Лоррейн всегда верила в магию любви и романтики, но теперь ее надежды были разбиты. Она решила отказаться от своих бутылочных посланий и задумалась о том, насколько важно заботиться об окружающей среде. "Я никогда не думала, что мои попытки найти любовь приведут к такому результату", — добавила она.

Сейчас Лоррейн Форбс пересматривает свои взгляды на любовь и романтику, отмечает RidLife. Она поняла, что настоящие чувства и связи между людьми могут возникать не только через послания в бутылках, но и через более осознанные действия. Женщина решила сосредоточиться на том, чтобы находить радость в жизни здесь и сейчас, а не ждать чудес из далека.