Роман Костомаров вывез жену и детей из России

Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

Топ новостей недели

В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие Певица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагнозаПевица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагноза "Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода?"Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода? Директор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шокеДиректор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке

Лента новостей

Среда 19 ноября

11:42Для любителей наблюдать за капибарами из Московского зоопарка сделали викторину 11:24Роман Костомаров вывез жену и детей из России 10:25Стал известен гонорар самой высокооплачиваемой российской артистки 09:11Бородина внезапно заговорила о разногласиях с Сердюковым и вспомнила бывшего мужа 03:52Ирина Шейк сделала неожиданное заявление о современных стандартах красоты 03:34Эксперты назвали риски при покупке застоявшейся квартиры 00:17Замена соли на калийсодержащую уменьшает риск инфаркта и инсульта – исследование 20:50"Заглянули в штаны к Диброву?": Герман-младший жестко ответил всем, кто обсуждает телеведущего 19:51Якубович в главной роли? Эдуард Бояков раскрыл, как он изменит московский театр 18:59Собянин сообщил об устранении еще одного БПЛА на подлете к Москве 18:47Силами ПВО отражена попытка атаки БПЛА на Москву – Собянин 17:25Уберите это из холодильника: 5 "обычных" продуктов, которые оказались токсичнее, чем вы думали 16:16"Я не могу постоянно пить!": Волочкова раскрыла, как на самом деле устроен "звездный рехаб" 15:41Антикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровь 15:13Губернатор Подмосковья навестил бойцов спецоперации в санатории 14:4085-летний мужчина превратил плановый визит к врачу в международное приключение 13:08Принц Уильям откровенно рассказал о строгих запретах для своих детей 11:35Авторитет Филя Болгарский: ввязавшийся в криминальную историю Киркоров всполошил публику 10:04Кто несет ответственность за чистоту в подъезде многоквартирного дома – ответил эксперт по ЖКХ 08:39С солисткой группы "Фабрика" Сашей Савельевой случилось ужасное после родов: Рыдала целый час 06:41Мошенники стали писать россиянам в мессенджерах от имени представителей УК и ТСЖ 03:37Эндокринолог развеяла миф о вреде питья во время еды 00:26Синоптики пообещали москвичам необычный ноябрь 21:30Ножницы вместо ножа и йогурт для курицы: 7 гениальных хитростей, которые вдвое ускорят ваш ужин 20:39Хотите мира в семье? Психологи назвали самый простой и приятный способ укрепить отношения за 10 минут 19:34Что будет с нашим телом, если есть хлеб каждый день? 18:26"Они просто предали": Татьяна Буланова со скандалом выгнала танцоров, ставших звездами Сети 17:41Перестаньте пить воду так: 4 привычки, которые бьют по почкам и метаболизму 16:32"Я не знаю, но делаю умный вид": Мясников раскрыл шокирующий секрет, как он ставит диагнозы в эфире 15:33После развода Полина Диброва уехала в Индию в компании известного актера 14:16Вика Газинская рассказала о новой коллекции и роли вдохновения – откровения актуального дизайнера 13:53Собянин открыл два лечебных корпуса Морозовской больницы после реконструкции 13:49Билеты на какие экспериментальные спектакли можно найти в "Мосбилете" 13:14"К Звездам! Миссия: Снеговики в Космосе": на киностудии "Мосфильм" пройдет ежегодная "Киноелка" 12:34Самойлова сделала однозначное заявление о примирении с Джиганом после судебного заседания 11:37Отрыв Волочковой и тяжелая ночь Джигурды – стартовало скандальное шоу "Звезды под капельницей" 10:14Частный детектив раскрыл настоящий процент измен со стороны неверных супругов 08:53Дибров спешно покинул Россию после резонанса из-за скандального видео 06:29Своевременный визит к зубному врачу помогает выявить опасные заболевания 03:16Метеоролог поделился с москвичами прогнозом по количеству снега в декабре 00:35Эксперт назвал признаки безопасной искусственной елки 16:53Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" 14:42Высоцкая откровенно рассказала о больших финансовых потерях из-за мемов о ее готовке 12:26Архитектор Сергей Мешалкин рассказал о восстановлении алтаря в Благовещенской надвратной церкви 10:09Невролог рассказала о способе тренировки мозга для здоровой старости 06:14Терапевт дал несколько советов на случай хронической усталости 03:21Врач дала россиянам советы по увлажнению воздуха в квартире 00:25Диетолог раскрыл неожиданную пользу от яблок зимой 16:15Обнародован точный порядок действий при взломе электронной почты – стоит изучить каждому 14:27Какой шум дома не подпадает под закон о тишине – объяснил юрист
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Роман Костомаров вывез жену и детей из России

Роман Костомаров вывез жену и детей из России
138

48-летний фигурист Роман Костомаров, известный своими выдающимися достижениями в мире фигурного катания, недавно отправился в отпуск в Дубай вместе с женой и детьми.

В своем личном блоге он поделился трогательным снимком, на котором запечатлены его близкие, что вызвало волну положительных эмоций у поклонников. Два года назад жизнь Романа круто изменилась.

Он столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, которые поставили его на грань жизни и смерти. После тяжелой болезни, которая потребовала длительного лечения и реабилитации, Костомаров провел несколько месяцев в больнице, где врачи делали все возможное для его спасения.

В результате ему пришлось перенести ампутацию частей конечностей, что стало настоящим испытанием для спортсмена. Первые месяцы после выписки были крайне сложными: ему было тяжело смириться с новыми обстоятельствами и найти свое место в жизни.

Однако Роман не сдался. Он упорно занимался реабилитацией, постепенно возвращаясь к спорту и нормальной жизни. Его настойчивость и сила духа помогли ему преодолеть все трудности. Сейчас олимпийский чемпион вновь активно занимается фигурным катанием, работает над новыми программами и проводит тренировки. Он также много времени уделяет семье, ведь именно поддержка родных сыграла ключевую роль в его восстановлении.

В конце ноября Костомаров решил подарить своим близким незабываемый отдых. Он вывез их из России в солнечный Дубай, чтобы насладиться теплом и провести время вдали от повседневной рутины. "Как же радостно, когда можно всем вместе собраться и отдохнуть после активных рабочих будней", – поделился Роман в своем блоге.

Поездка в Дубай стала не только возможностью отдохнуть, но и символом нового начала для Костомарова и его семьи. Они наслаждаются моментами вместе, исследуя новые места и создавая яркие воспоминания. Это время стало для них не только отпуском, но и возможностью укрепить семейные связи и насладиться общением друг с другом.

Шоу-бизнес в Telegram

19 ноября 2025, 11:24
Роман Костомаров. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

По теме

Костомаров и Навка снова соединились на льду

Костомаров с женой попали в сложную ситуацию: Не ожидали такого поворота событий

Стал известен гонорар самой высокооплачиваемой российской артистки

Стал известен гонорар самой высокооплачиваемой российской артистки
Недавно стало известно, что Надежда Кадышева, народная артистка России и солистка знаменитого ансамбля "Золотое кольцо", стала самой высокооплачиваемой артисткой в стране. По информации от телеграм-канала Shot, за 40-минутное выступление она получает впечатляющие 25 миллионов рублей.

Бородина внезапно заговорила о разногласиях с Сердюковым и вспомнила бывшего мужа

Бородина внезапно заговорила о разногласиях с Сердюковым и вспомнила бывшего мужа
Ксения Бородина, известная телеведущая и блогер, в последнее время радует своих поклонников не только яркими моментами из жизни, но и искренними размышлениями о любви и отношениях. В ее третьем браке с Николаем Бурляевым она чувствует себя по-настоящему счастливой и в безопасности.

Ирина Шейк сделала неожиданное заявление о современных стандартах красоты

Ирина Шейк сделала неожиданное заявление о современных стандартах красоты
Российская супермодель Ирина Шейк вновь привлекла внимание общественности своими размышлениями о современных стандартах красоты. В интервью, опубликованном в журнале People, 39-летняя манекенщица поделилась своим опытом и взглядами на то, что действительно важно в восприятии себя и других.

Эксперты назвали риски при покупке застоявшейся квартиры

Эксперты назвали риски при покупке застоявшейся квартиры
Приобретение квартиры – это серьезный шаг, и особенно важно тщательно оценивать риски, связанные с покупкой объектов, которые долгое время находятся на рынке. Эксперты предупреждают, что квартиры, которые не нашли своих покупателей в течение двух-трех лет, могут скрывать множество проблем, требующих дополнительных затрат на ремонт и восстановление.

Замена соли на калийсодержащую уменьшает риск инфаркта и инсульта – исследование

Замена соли на калийсодержащую уменьшает риск инфаркта и инсульта – исследование
Недавние исследования, опубликованные в Journal of Hypertension, выявили простой и эффективный способ снижения артериального давления и защиты сердечно-сосудистой системы. Национальная рабочая группа по гипертонии Австралии рекомендует заменить обычную поваренную соль на калийсодержащую.

Выбор читателей

17/11ПндПосле развода Полина Диброва уехала в Индию в компании известного актера 18/11ВтрАнтикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровь 17/11ПндПерестаньте пить воду так: 4 привычки, которые бьют по почкам и метаболизму 17/11Пнд"Они просто предали": Татьяна Буланова со скандалом выгнала танцоров, ставших звездами Сети 18/11Втр"Я не могу постоянно пить!": Волочкова раскрыла, как на самом деле устроен "звездный рехаб" 18/11ВтрС солисткой группы "Фабрика" Сашей Савельевой случилось ужасное после родов: Рыдала целый час