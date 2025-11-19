Роман Костомаров вывез жену и детей из России

48-летний фигурист Роман Костомаров, известный своими выдающимися достижениями в мире фигурного катания, недавно отправился в отпуск в Дубай вместе с женой и детьми.

В своем личном блоге он поделился трогательным снимком, на котором запечатлены его близкие, что вызвало волну положительных эмоций у поклонников. Два года назад жизнь Романа круто изменилась.

Он столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, которые поставили его на грань жизни и смерти. После тяжелой болезни, которая потребовала длительного лечения и реабилитации, Костомаров провел несколько месяцев в больнице, где врачи делали все возможное для его спасения.

В результате ему пришлось перенести ампутацию частей конечностей, что стало настоящим испытанием для спортсмена. Первые месяцы после выписки были крайне сложными: ему было тяжело смириться с новыми обстоятельствами и найти свое место в жизни.

Однако Роман не сдался. Он упорно занимался реабилитацией, постепенно возвращаясь к спорту и нормальной жизни. Его настойчивость и сила духа помогли ему преодолеть все трудности. Сейчас олимпийский чемпион вновь активно занимается фигурным катанием, работает над новыми программами и проводит тренировки. Он также много времени уделяет семье, ведь именно поддержка родных сыграла ключевую роль в его восстановлении.

В конце ноября Костомаров решил подарить своим близким незабываемый отдых. Он вывез их из России в солнечный Дубай, чтобы насладиться теплом и провести время вдали от повседневной рутины. "Как же радостно, когда можно всем вместе собраться и отдохнуть после активных рабочих будней", – поделился Роман в своем блоге.

Поездка в Дубай стала не только возможностью отдохнуть, но и символом нового начала для Костомарова и его семьи. Они наслаждаются моментами вместе, исследуя новые места и создавая яркие воспоминания. Это время стало для них не только отпуском, но и возможностью укрепить семейные связи и насладиться общением друг с другом.