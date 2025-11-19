Стал известен гонорар самой высокооплачиваемой российской артистки

Недавно стало известно, что Надежда Кадышева, народная артистка России и солистка знаменитого ансамбля "Золотое кольцо", стала самой высокооплачиваемой артисткой в стране.

По информации от телеграм-канала Shot, за 40-минутное выступление она получает впечатляющие 25 миллионов рублей. Это событие стало настоящей сенсацией в мире шоу-бизнеса, особенно с учетом приближающихся новогодних праздников, когда корпоративы с ее участием становятся особенно востребованными.

Кадышева, известная своим хитом "Плывет веночек", привлекает внимание не только своим талантом, но и внушительными гонорарами. По данным источника, в ее расписании нет свободных дат до начала января, что подчеркивает высокий спрос на ее выступления. В то время как раньше звание самой дорогой артистки принадлежало Ирине Аллегровой, которая за свои концерты запрашивала 16,5 миллиона рублей, Кадышева значительно опередила её по гонорарам. Интересно, что всего несколько лет назад участие Кадышевой в корпоративе оценивалось всего в 1,5 миллиона рублей.

Надежда Кадышева — это не только талантливая певица, но и символ русского народного искусства. Ее творчество находит отклик в сердцах многих поклонников, и именно благодаря этому она смогла добиться таких высот в карьере. Артистка умело сочетает традиционные народные мотивы с современными музыкальными тенденциями, что делает её выступления уникальными и запоминающимися.

Тем не менее, несмотря на высокие гонорары и популярность, Кадышева и другие звезды шоу-бизнеса, такие как Филипп Киркоров и Сергей Жуков из группы "Руки Вверх!", решили отказаться от выступлений в новогоднюю ночь. Артисты предпочли провести этот праздник в кругу семьи, несмотря на заманчивые финансовые предложения. Это решение подчеркивает важность семейных ценностей и личных приоритетов для многих известных личностей.

Надежда Кадышева продолжает удивлять своих поклонников не только высоким уровнем своего мастерства, но и растущими гонорарами за выступления. Ее успех служит примером для многих молодых исполнителей, стремящихся к вершинам музыкальной карьеры. В то время как артисты выбирают между деньгами и семейными ценностями, Кадышева демонстрирует, что истинное счастье заключается в гармонии между работой и личной жизнью.