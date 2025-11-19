Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

Стал известен гонорар самой высокооплачиваемой российской артистки

269

Недавно стало известно, что Надежда Кадышева, народная артистка России и солистка знаменитого ансамбля "Золотое кольцо", стала самой высокооплачиваемой артисткой в стране.

По информации от телеграм-канала Shot, за 40-минутное выступление она получает впечатляющие 25 миллионов рублей. Это событие стало настоящей сенсацией в мире шоу-бизнеса, особенно с учетом приближающихся новогодних праздников, когда корпоративы с ее участием становятся особенно востребованными.

Кадышева, известная своим хитом "Плывет веночек", привлекает внимание не только своим талантом, но и внушительными гонорарами. По данным источника, в ее расписании нет свободных дат до начала января, что подчеркивает высокий спрос на ее выступления. В то время как раньше звание самой дорогой артистки принадлежало Ирине Аллегровой, которая за свои концерты запрашивала 16,5 миллиона рублей, Кадышева значительно опередила её по гонорарам. Интересно, что всего несколько лет назад участие Кадышевой в корпоративе оценивалось всего в 1,5 миллиона рублей.

Надежда Кадышева — это не только талантливая певица, но и символ русского народного искусства. Ее творчество находит отклик в сердцах многих поклонников, и именно благодаря этому она смогла добиться таких высот в карьере. Артистка умело сочетает традиционные народные мотивы с современными музыкальными тенденциями, что делает её выступления уникальными и запоминающимися.

Тем не менее, несмотря на высокие гонорары и популярность, Кадышева и другие звезды шоу-бизнеса, такие как Филипп Киркоров и Сергей Жуков из группы "Руки Вверх!", решили отказаться от выступлений в новогоднюю ночь. Артисты предпочли провести этот праздник в кругу семьи, несмотря на заманчивые финансовые предложения. Это решение подчеркивает важность семейных ценностей и личных приоритетов для многих известных личностей.

Надежда Кадышева продолжает удивлять своих поклонников не только высоким уровнем своего мастерства, но и растущими гонорарами за выступления. Ее успех служит примером для многих молодых исполнителей, стремящихся к вершинам музыкальной карьеры. В то время как артисты выбирают между деньгами и семейными ценностями, Кадышева демонстрирует, что истинное счастье заключается в гармонии между работой и личной жизнью.

19 ноября 2025, 10:25
Фото: Freepik
Shot✓ Надежный источник

Роман Костомаров вывез жену и детей из России

48-летний фигурист Роман Костомаров, известный своими выдающимися достижениями в мире фигурного катания, недавно отправился в отпуск в Дубай вместе с женой и детьми. В своем личном блоге он поделился трогательным снимком, на котором запечатлены его близкие, что вызвало волну положительных эмоций у поклонников.

Бородина внезапно заговорила о разногласиях с Сердюковым и вспомнила бывшего мужа

Ксения Бородина, известная телеведущая и блогер, в последнее время радует своих поклонников не только яркими моментами из жизни, но и искренними размышлениями о любви и отношениях. В ее третьем браке с Николаем Бурляевым она чувствует себя по-настоящему счастливой и в безопасности.

Ирина Шейк сделала неожиданное заявление о современных стандартах красоты

Российская супермодель Ирина Шейк вновь привлекла внимание общественности своими размышлениями о современных стандартах красоты. В интервью, опубликованном в журнале People, 39-летняя манекенщица поделилась своим опытом и взглядами на то, что действительно важно в восприятии себя и других.

Эксперты назвали риски при покупке застоявшейся квартиры

Приобретение квартиры – это серьезный шаг, и особенно важно тщательно оценивать риски, связанные с покупкой объектов, которые долгое время находятся на рынке. Эксперты предупреждают, что квартиры, которые не нашли своих покупателей в течение двух-трех лет, могут скрывать множество проблем, требующих дополнительных затрат на ремонт и восстановление.

Замена соли на калийсодержащую уменьшает риск инфаркта и инсульта – исследование

Недавние исследования, опубликованные в Journal of Hypertension, выявили простой и эффективный способ снижения артериального давления и защиты сердечно-сосудистой системы. Национальная рабочая группа по гипертонии Австралии рекомендует заменить обычную поваренную соль на калийсодержащую.

