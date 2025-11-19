Муцениеце родила третьего ребенка Тесты Лолита стала идеальной партнершей для известного певца Игры Сонник

Ваше тело пахнет уксусом или ацетоном? Врач объяснила, о каких болезнях кричит кожа

Ваше тело пахнет уксусом или ацетоном? Врач объяснила, о каких болезнях кричит кожа
1086

Мы привыкли маскировать запах пота дезодорантами, считая его досадным гигиеническим недостатком. Но, как утверждает врач Ирина Баранова, пот – это зеркало нашего метаболизма.

Сама по себе жидкость, которую выделяют наши потовые железы, почти не пахнет. Неприятный запах появляется, когда кожные бактерии начинают активно расщеплять органические соединения, содержащиеся в поте.

Врач Ирина Баранова, специалист по интегративной медицине, подчеркивает: состав этого "субстрата" напрямую зависит от того, что происходит внутри нас — от работы печени, кишечника, гормонов и даже микробиома. Тело говорит с нами через симптомы, и необычный запах пота — один из самых красноречивых.

1. Резкий, кислый или "уксусный" запах: проблемы с сахаром

Если ваш пот стал пахнуть резко, словно уксус или прокисшая капуста, это может быть связано с нарушением баланса в кишечнике или проблемами с усвоением углеводов.

Возможные причины:

  • Кишечник "протекает". Дисбактериоз или повышенная проницаемость кишечника (так называемый "дырявый кишечник") заставляют бактерии выделять летучие жирные кислоты, которые и дают кислый запах.
  • Нарушение обмена веществ. Это может быть ранним признаком инсулинорезистентности или преддиабета. Изменение pH пота — следствие этих сбоев.
  • Слишком много сахара. Чрезмерное употребление рафинированных углеводов и сладостей создает идеальную питательную среду для патогенных бактерий на коже.

Что делать: срочно проверьте уровень глюкозы и гликированного гемоглобина (HbA1c). Сократите простые углеводы и обратите внимание на здоровье микробиома.

2. Запах аммиака ("мочевины"): когда тело "ест" себя

Этот резкий, химический запах часто появляется, когда организм начинает расщеплять белок для получения энергии.

Возможные причины:

  • Низкоуглеводная диета. Если вы сидите на строгой кето-диете или резко сократили углеводы, тело переходит на режим сжигания белка, что приводит к образованию аммиака.
  • Перегрузка "фильтров". Печень и почки не справляются с утилизацией азотистых соединений.
  • Обезвоживание. Если вы пьете мало воды, концентрация мочевины в поте резко повышается.

Что делать: если вы на кето, попробуйте добавить в рацион немного сложных углеводов (например, тыкву или овощи). Обязательно увеличьте потребление чистой воды.

3. Сладковатый, "фруктовый" или ацетоновый запах: сигнал тревоги

Это самый тревожный сигнал из всех. Сладкий или ацетоновый запах — не признак "вкусного" метаболизма, а потенциально опасное состояние.

Возможная причина:

  • Кетоацидоз. Это состояние, которое возникает при тяжелом течении диабета 1-го или 2-го типа. Организм, не имея возможности использовать глюкозу, начинает активно расщеплять жиры, выделяя кетоновые тела (в том числе ацетон), которые выводятся через кожу и дыхание.

Что делать: если вы или ваш близкий чувствуете запах ацетона, особенно на фоне сильной жажды, слабости или тошноты, немедленно измерьте уровень глюкозы и обратитесь за медицинской помощью.

4. Запах плесени или "мышиный": редкие, но серьезные сбои

Этот запах встречается редко, но он может указывать на серьезные нарушения метаболизма.

Возможные причины:

  • Нарушение функций печени. Тяжелая дисфункция печени, которая не справляется с переработкой токсинов.
  • Интоксикация. Хроническое воспаление или интоксикация тяжелыми металлами.

Что делать: если этот запах стойкий, необходимо провести функциональную диагностику печени и, возможно, аминокислотный профиль.

А что насчет "металла" и "чеснока"?

Иногда причина запаха проще и не связана с тяжелыми болезнями:

  • "Металлический" запах: может появиться после интенсивной тренировки или стресса. Часто это связано с окислительным стрессом или высоким уровнем железа.
  • Обычный "телесный" запах: усиливается из-за несбалансированной диеты (много чеснока, красного мяса, алкоголя), гормональных колебаний (ПМС, менопауза) или приема некоторых лекарств.

Что делать, если запах изменился?

Врач Баранова призывает: не маскируйте, а ищите причину.

  1. Проведите ревизию здоровья: проверьте функцию печени, почек, уровень сахара и гормонов щитовидной железы.
  2. Настройте "детокс-системы": убедитесь, что вы пьете достаточно воды, получаете клетчатку и достаточно двигаетесь.
  3. Оцените питание: сократите потребление сахара и алкоголя.

Пот — это не просто влага. Это зеркало метаболизма. И если его запах изменился надолго, это повод не стесняться, а прислушаться к телу и разобраться в корне проблемы.

Шоу-бизнес в Telegram

19 ноября 2025, 07:33
Фото: freepik.com
Telegram @baranovazozh✓ Надежный источник

Врач дала россиянам советы по увлажнению воздуха в квартире

Когда нужно пить статины: доктор Мясников обозначил четкую схему

Эти фразы категорически нельзя использовать при общении с родителями – рекомендации психотерапевта

Эти фразы категорически нельзя использовать при общении с родителями – рекомендации психотерапевта
Известный психотерапевт Элджей Джонс рассказал о важности выбора слов при общении с родителями, особенно когда разговор касается сложных тем. Он предостерег от использования психологических терминов, которые могут вызвать недопонимание и конфликты.

Майли Сайрус подтвердила помолвку и подготовку к свадьбе с молодым музыкантом

Майли Сайрус подтвердила помолвку и подготовку к свадьбе с молодым музыкантом
Майли Сайрус официально подтвердила свою помолвку с Максом Морандо, с которым она встречается уже четыре года. На недавней премьере фильма "Аватар: Огонь и пепел" в Лос-Анджелесе певица привлекла внимание публики, продемонстрировав блестящее бриллиантовое кольцо на безымянном пальце.

Афиша мероприятий на декабрь-2025: выставки, спектакли и концерты

Афиша мероприятий на декабрь-2025: выставки, спектакли и концерты
Клео.ру собрал интересные мероприятия, которые стоит посетить в декабре 2025 года. ТеатрГастрономический мюзикл "МОСКВА ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА"Данная гастромузыкальная новинка – это результат работы команды создателей нашумевшего гастрономического мюзикла "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ".

Туроператоры назвали подешевевшие в декабре направления для отдыха

Туроператоры назвали подешевевшие в декабре направления для отдыха
В декабре 2025 года россияне смогут насладиться отдыхом по более доступным ценам, чем в прошлом году. Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщает о значительном снижении цен на пакетные туры для россиян на популярных направлениях.

Домашняя кошка спасла российскую семью от ядовитой змеи на Бали

Домашняя кошка спасла российскую семью от ядовитой змеи на Бали
На Бали произошел необычный и трогательный случай, который стал настоящим героизмом для одного домашнего питомца. Семья российских туристов из Екатеринбурга, отправившись на отдых с детьми и своей кошкой по кличке Мася, не могла и представить, что именно этот пушистый друг спасет их от серьезной угрозы.

Адвокат назвал главную ошибку Долиной в громком деле с мошенничеством

Адвокат назвал главную ошибку Долиной в громком деле с мошенничеством
Адвокат Александр Добровинский прокомментировал скандал вокруг певицы Ларисы Долиной, связанный с попытками мошенников завладеть ее недвижимостью. Он указал на главную ошибку, которую допустила певица и ее юридическая команда в данной ситуации.

