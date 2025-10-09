Пластырь от облысения: как подсластитель может ускорить рост волос

Слабость самого популярного средства от облысения, миноксидила, – плохое проникновение в кожу. Исследователи нашли неожиданный способ решить эту проблему, используя натуральный подсластитель стевию для создания инновационного пластыря.

Миноксидил десятилетиями остается краеугольным камнем в борьбе с андрогенетической алопецией (наследственным облысением) у мужчин. Его наносят местно, но, как хорошо известно, препарат плохо впитывается кожей, что сильно снижает его эффективность.

Главная же проблема — это пожизненная зависимость: поскольку облысение является наследственным, при прекращении использования миноксидила волосы неизбежно выпадают, оставляя человека с характерным рисунком — лишь небольшие пряди на висках и затылке. Врачи и пациенты давно искали способ, как повысить усвояемость препарата и сделать его работу более быстрой и стабильной.

Стевия против лысины

Стремясь кардинально повысить эффективность препарата, международная команда ученых обратилась к совершенно нетипичному компоненту — натуральному подсластителю, известному как стевия.

Как сообщает Ridlife, исследователи разработали инновационный микроигольный пластырь. Вместо традиционных материалов, микроиглы были созданы из стевиозида (основного компонента стевии). Эти микроиглы были интегрированы с миноксидилом. Идея заключалась в том, что игольчатая структура поможет доставить лекарство глубоко в кожу головы, минуя барьерный слой эпидермиса.

В 18 раз быстрее

Чтобы проверить свою теорию, ученые наклеили пластыри на мышей, которые были генетически модифицированы для проявления облысения. Результаты превзошли все ожидания:

Усвояемость выросла в 18 раз. Мыши, получавшие миноксидил через пластырь со стевией, усваивали препарат в 18 раз лучше, чем контрольная группа, использовавшая обычное местное нанесение.

Мыши, получавшие миноксидил через пластырь со стевией, усваивали препарат в 18 раз лучше, чем контрольная группа, использовавшая обычное местное нанесение. Сверхбыстрый рост. У животных был зафиксирован активный рост волосяного покрова на облысевших участках. Причем такого эффекта удалось добиться всего за 35 дней. Это невероятно быстро, если учесть, что людям обычно требуется от трех до шести месяцев, чтобы заметить первые результаты от традиционного миноксидила.

Будущее без раздражения

Разработка пластыря на основе стевии имеет еще одно важное преимущество: она устраняет раздражение кожи головы, которое часто является побочным эффектом стандартного миноксидила. Кроме того, в отличие от некоторых ранее опробованных нерастворимых микроигольных пластырей, иглы из стевиозида растворялись после нанесения и минимально метаболизировались, то есть большая часть подсластителя быстро выводилась из организма.

Исследователи убеждены, что их разработка, сочетающая высокую эффективность, скорость действия и минимизацию побочных эффектов, может стать будущим в лечении андрогенетической алопеции.