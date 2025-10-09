Минцифры опровергло масштабный фейк: слухи об отключении интернета в России не соответствуют действительности

В Сети с невероятной скоростью распространилась ложная информация.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры) выступило с официальным опровержением информации о якобы планируемом отключении интернета на всей территории России. Ведомство назвало эти сведения, активно распространяющиеся в мессенджерах, недостоверными и призвало граждан не доверять непроверенным источникам.

Согласно заявлению пресс-службы Минцифры, в последние дни в чатах и социальных сетях начала циркулировать информация, поданная якобы от имени самого министерства, о грядущих ограничениях доступа к Сети в выходные дни.

"Распространяющаяся в мессенджерах информация якобы от лица пресс-службы Минцифры России о планируемых ограничениях доступа к интернету в выходные дни не соответствует действительности", — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве подчеркнули, что все коммуникационные сети функционируют в штатном режиме, и никаких оснований для паники нет.

"Фиксированный, мобильный и спутниковый интернет работают штатно, учитывая особенности обеспечения безопасности в каждом регионе. Никаких планов по отключению нет", — заявили в Минцифры.

В связи с распространением дезинформации министерство настоятельно призвало граждан проявлять бдительность и пользоваться только официальными и проверенными источниками информации. Достоверные данные о работе связи и интернета можно найти на официальном сайте Минцифры.