Секрет чистоты: как корейский подход к уборке изменит ваш дом и сэкономит время

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Елена Воробей попала в тюрьмуЕлена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле ПугачевойПенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в деньПравило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Лента новостей

Понедельник 20 октября

15:26Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой 14:48Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог 14:42Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 13:36В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу 11:38Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений 11:13Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии 09:37Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование 08:56Эксперт по финансам спрогнозировал удешевление вторичных квартир в России осенью 05:08Энергия без кофеина: почему холодный душ по утрам работает лучше, чем чашка кофе 00:10Запреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье 18:43Неудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 15:32Урок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 12:46Неожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 08:59Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19:466 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 15:25Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей 12:16Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность 08:27Что нельзя делать 18 октября: запреты и приметы дня Харитины-первохолстинки 19:28Одна ошибка, которая "убивает" всю пользу орехов. Проверьте, не совершаете ли вы ее каждый день? 17:34Правило Натальи Бехтеревой: почему только после 50 лет мы обретаем настоящих друзей 15:58Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в российских аптечках: "Оно убивает больше всех" 14:14Забыть о сне: 10 российских мини-сериалов, которые вы посмотрите залпом 12:56Список на выброс: 3 типа вещей, которые делают ваш дом некомфортным 11:31Юлия Барановская экстренно госпитализирована на фоне иска от Андрея Аршавина 10:30Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление 10:20Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино 05:43Защитник печени: назван один овощ, который мощно очищает организм от токсинов 00:14Мистический и опасный день: почему нельзя стирать и давать обещания 17 октября 19:13Горькая мудрость Омара Хайяма: почему чем больше жертвуешь собой, тем меньше это ценится 17:57Вот когда на самом деле начинается старение: ученые назвали критический возраст 16:46"Делать только то, что хочется": 6 правил счастливой жизни Михаила Лабковского 14:33"Она стояла в детской с ножом": бывший муж Бритни Спирс выпустил шокирующие мемуары о жизни с певицей 12:50Никогда не поздно: ученые доказали, что отказ от курения в любом возрасте замедляет старение мозга и снижает риск деменции 11:40Искусство идеального дуэта: как подобрать гармоничные имена для детей и влюбленных пар 10:32Пармезан, кунжут и сардины: назван неочевидный топ продуктов с максимальным содержанием кальция 06:14Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли 00:54 День Дениса Позимнего, 16 октября: 7 "нельзя", которые привлекут в дом "трясовицу" 19:42Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке 18:10"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу 16:39Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент" 16:20Шоурум Московской недели моды: пять брендов, которые стоит взять на заметку 15:50Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года 14:19Натуральный против экомеха: что на самом деле теплее, долговечнее и выгоднее? 13:19Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города 12:53Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой 11:52Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца" 10:51Как выглядеть на 10 лет моложе после 40: пять простых бьюти-привычек, которые заменят косметолога 06:38Утро начинается не с кофе: 5 роковых ошибок, которые убивают ваш день еще до завтрака 00:29"Не давай и не бери": этот запрет 15 октября спасет ваши деньги и семью от развала
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Секрет чистоты: как корейский подход к уборке изменит ваш дом и сэкономит время

Секрет чистоты: как корейский подход к уборке изменит ваш дом и сэкономит время
1851

Если вы когда-нибудь смотрели корейские дорамы или блоги о жизни в Корее, вас наверняка поражала одна деталь – безупречно чистые квартиры. И это не постановочная чистота "к приходу гостей", а постоянное, естественное состояние дома.

Кажется, что на поддержание такого порядка уходит уйма времени, но секрет не в этом. Дело в принципиально ином подходе. Для нас уборка — это событие: генеральная на выходных или авральная перед приходом гостей. Для корейцев уборка — это не отдельная задача, а фоновый процесс, встроенный в повседневную жизнь. Они не убирают дом. Они живут так, чтобы он оставался чистым.

Давайте разберем ключевые принципы этой философии, которые помогут и вам поддерживать идеальный порядок без титанических усилий.

1. Без уличной обуви

Первое и самое важное правило, которое решает до 80% проблем с грязью, — в уличной обуви никогда не заходят в дом. Это не просто дань традициям, а гениальное практическое решение.

Подумайте, сколько пыли, песка, реагентов и бактерий мы приносим на подошвах. Все это разносится по квартире, оседает на коврах и заставляет нас бесконечно пылесосить и мыть полы. В корейских домах пол почти стерилен, потому что главный источник грязи остается в специальной зоне у входа. Вы переобуваетесь в домашние тапочки — и чистота сохраняется.

Заведите строгое правило "обувь только в прихожей". Купите удобные тапочки для всех членов семьи и пары для гостей. Уже через неделю вы заметите, насколько чище стали полы.

2. Убери сразу

Второй кит корейской системы — не откладывать на потом то, что можно сделать за 10 секунд.

  • Помыть тарелку сразу после еды, а не копить гору в раковине.
  • Повесить одежду в шкаф после того, как переоделись, а не бросить на стул.
  • Вернуть книгу на полку, как только дочитали.

Мы привыкли жить по принципу накопления: одна кружка, потом вторая, к вечеру — гора посуды. Один свитер на стуле, потом джинсы — через три дня стул превратился в филиал гардероба. Этот накопленный беспорядок создает визуальный шум и психологически давит, превращая будущую уборку в подвиг.

Подход "убери сразу" не дает беспорядку даже шанса появиться. Это требует небольшой самодисциплины вначале, но через пару недель входит в привычку и выполняется на автомате.

Лайфхак: если вам сложно убрать вещь на место, возможно, у нее неудобное место хранения. Пересмотрите организацию пространства: если куртку лень вешать в дальний шкаф, повесьте стильный крючок у двери.

3. Практичный минимализм

Корейские интерьеры часто выглядят минималистично не только из-за эстетики. Чем меньше предметов на виду, тем проще и быстрее убирать.

Представьте кухонную столешницу, заставленную баночками, техникой и мелочами. Чтобы ее протереть, нужно все поднять, протереть, поставить обратно. Это долго и утомительно. А теперь представьте пустую столешницу: одно движение тряпкой — и готово. Десять секунд.

То же самое касается полок, комодов и подоконников. Каждый предмет — это пылесборник и препятствие для быстрой уборки. Корейцы предпочитают закрытые системы хранения: шкафы, ящики, органайзеры. На виду остается только самое необходимое и то, что действительно радует глаз.

Начните с одной поверхности. Например, с прикроватной тумбочки. Оставьте на ней только лампу, книгу и стакан воды. Почувствуйте, как стало легче дышать и проще вытирать пыль.

4. Ежедневный 10-минутный ритуал вместо субботней каторги

Вместо того чтобы тратить половину выходного на генеральную уборку, корейцы посвящают поддержанию порядка 5-10 минут каждый день. Грязь и беспорядок просто не успевают накопиться до критического состояния.

Что входит в ежедневную микроуборку:

  • Протереть кухонные поверхности и раковину.
  • Быстро пройтись влажной шваброй по полу в самых проходимых зонах (кухня, прихожая).
  • Расставить все вещи по местам.
  • Вынести мусор.

Такой ритуал, встроенный в утренний или вечерний распорядок, не отнимает сил и не ощущается как тяжелая обязанность. Зато дом всегда выглядит опрятно, и вам не придется краснеть перед внезапными гостями.

5. Культура чистоты: умные помощники и правильные привычки

Корейский подход подкрепляется любовью к современным технологиям и полезным привычкам.

  • Техника в помощь: робот-пылесос, который ежедневно собирает пыль, легкий беспроводной пылесос для крошек, отпариватель вместо утюга и посудомоечная машина — все это не роскошь, а инструменты, которые экономят время и делают уборку менее энергозатратной.
  • Системы хранения: у каждой вещи есть свое логичное место. Прозрачные контейнеры для круп, разделители в ящиках для белья, вертикальное хранение одежды — продуманная организация экономит время на поиски и упрощает возвращение вещей на место.
  • Чистота вне дома: привычка убирать за собой в общественных местах, носить с собой влажные салфетки и регулярно чистить одежду формирует общее отношение к чистоте, которое автоматически переносится и в дом.

Корейский метод — это не про стерильность и перфекционизм. Это про гармонию, уважение к своему дому и, самое главное, к своему времени. Создавая систему, которая работает на вас, вы освобождаете часы для более приятных занятий, чем многочасовая уборка по выходным.

Шоу-бизнес в Telegram

9 октября 2025, 16:34
Фото: freepik.com
INMYROOM✓ Надежный источник

По теме

7 обыденных вещей из СССР, за которыми сегодня все гоняются

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой
Продюсерский центр "Седьмая Радуга" – настоящие волшебники, которые уже почти три десятилетия создают самые масштабные елки страны, – представят грандиозное шоу "История игрушек" в концертном зале "Москва" на "Острове Мечты". Этой зимой в Москве состоится событие, которое обещает стать главным новогодним чудом для всей семьи.

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера
На недавней встрече с поклонниками в театре имени Ленсовета 75-летний Михаил Боярский сделал неожиданное заявление о завершении своей карьеры драматического актера. Этот момент стал важным событием для его поклонников и всей театральной общественности.

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу
В Ленинградской области произошло трогательное спасение синицы, оказавшейся в сложной ситуации. Инцидент произошел в Волосовском районе, где фельдшеры местной подстанции продемонстрировали не только профессионализм, но и заботу о природе. В телеграм-канале "Скорая помощь Ленобласти" была опубликована информация о том, как маленькая птица попала в бедственное положение.

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений
Нейропсихолог Ирина Коржаева поделилась полезными методами, которые помогут улучшить память и развить умственные способности. В своей практике она акцентирует внимание на важности постоянного обучения и открытия нового, что активизирует различные участки мозга и способствует их взаимодействию.

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии
Бывший муж Дженнифер Лопес, актер и фитнес-тренер Оджани Ноа, сделал громкие обвинения в адрес своей экс-супруги. Он утверждает, что Дженнифер изменяла ему во время их короткого, но бурного брака, который длился всего один год с 1997 по 1998 год.

Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование

Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование
Недавние исследования, проведенные бразильскими учеными, продемонстрировали, что регулярное употребление кешью может оказать положительное влияние на здоровье подростков, страдающих от ожирения. Результаты этого исследования были опубликованы в авторитетном журнале Nutrition Research.

Выбор читателей

18/10Сбт6 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 19/10ВскНеудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 19/10ВскЧто категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19/10ВскУрок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 19/10ВскНеожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 20/10ПндЗапреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье