Дочь Брюса Уиллиса столкнулась с травлей из-за внешнего сходства с отцом

Дочь известного актера Брюса Уиллиса недавно поделилась своей историей о том, как она сталкивалась с травлей из-за своего внешнего сходства с отцом.

В своих откровениях 31-летняя Таллула Уиллис рассказала о том, как в школьные годы ее дразнили за черты лица, которые она унаследовала от знаменитого папы, особенно за его характерный подбородок. Это сходство в детстве воспринималось ею как нечто негативное, что приводило к множеству комплексов и внутренним переживаниям.

Таллула опубликовала в своем блоге коллаж, состоящий из фото молодого Брюса Уиллиса и своего собственного снимка. Она призналась, что этот аспект ее внешности был для нее источником страха и стыда. "Я даже не могла произнести слово 'подбородок', потому что это было моим грязным, греховным проклятием", — написала она. Девушка чувствовала себя несчастной из-за того, что стала объектом насмешек из-за черты, которая на самом деле была частью ее наследия, отмечает женский журнал Клео.ру.

В юности Таллула даже задумывалась о том, чтобы прибегнуть к пластической хирургии, чтобы изменить свою внешность и избавиться от "проблемного" подбородка. Однако со временем она научилась принимать себя такой, какая она есть. "Теперь я понимаю, что это мой самый драгоценный подарок", — отметила она, подчеркивая важность самопринятия и любви к себе.

Поклонники Таллулы поддержали ее, отмечая, что ее смелость и открытость служат важным примером для многих людей, которые сталкиваются с критикой своей внешности. В эпоху социальных сетей и постоянного сравнения с идеалами красоты такие истории становятся особенно актуальными и вдохновляющими. Таллула демонстрирует, что принятие себя — это путь к внутреннему спокойствию и уверенности.

Тем временем Брюс Уиллис уже несколько лет борется с деменцией, что стало серьезным испытанием для всей семьи. Его близкие, включая экс-супругу Деми Мур и нынешнюю жену Эмму Хемминг, стараются окружить актера заботой и поддержкой в этот трудный период. Эмма ранее делилась своими переживаниями и даже призналась, что перед тем, как узнать о болезни Брюса, думала о разводе.