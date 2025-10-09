77-летнего Шуфутинского экстренно прооперировали на фоне подозрений на рак

77-летний Михаил Шуфутинский перенес экстренную операцию, вызванную серьезными подозрениями на рак. Эта новость шокировала поклонников, которые долгое время следят за его творчеством и жизнью.

Все началось весной, когда у Шуфутинского было выявлено новообразование. Врачи, провели ряд обследований и пришли к выводу о потенциальной злокачественности опухоли. Это стало тревожным сигналом для самого артиста и его близких. Врачи настоятельно рекомендовали оперативное вмешательство, чтобы исключить возможность развития рака. Операция прошла успешно, и после нескольких дней в больнице Михаил Захарович смог вернуться домой.

Сейчас он находится на этапе восстановления и соблюдает рекомендации врачей, включая регулярные осмотры у онколога. Несмотря на все испытания, Шуфутинский не собирается отказываться от своей карьеры. Он вновь вышел на сцену, радуя своих поклонников новыми выступлениями и песнями. Это свидетельствует о его стойкости и любви к музыке, которая всегда была важной частью его жизни.

Интересно, что этот период восстановления совпал с важным личным событием: Шуфутинский завершил процесс отказа от американского гражданства и стал полноценным гражданином России. Этот шаг был для него значимым, так как он всегда подчеркивал свою связь с родиной и любовь к русской культуре.

На фоне новостей о здоровье Шуфутинского также стало известно о состоянии другого известного человека — Анатолия Кашпировского, главного мага СССР. Его экстренная госпитализация в Москве вызвала волну обсуждений среди поклонников и просто интересующихся его деятельностью. 86-летний Кашпировский столкнулся с ухудшением состояния на фоне онкологического заболевания и сейчас проходит курс лучевой терапии.



