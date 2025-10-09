Психотерапевт назвала эффективные способы преодолеть "аппетитный кризис" осенью

С наступлением осени многие россияне сталкиваются с так называемым "аппетитным кризисом".

Уменьшение светового дня и изменения в гормональном фоне могут вызывать повышенную тягу к сладкому и калорийным продуктам. Психотерапевт Ирина Крашкина из клиники академика Ройтберга рассказала о том, как справиться с этой проблемой и сохранить здоровье.

Влияние осени на аппетит

Осень — время, когда многие начинают замечать изменения в своем настроении и аппетите. Сокращение светового дня приводит к снижению выработки серотонина, что может вызывать желание съесть что-то сладкое или калорийное. Это явление знакомо многим: холодные дни и короткие вечера заставляют искать утешение в любимых лакомствах. Однако есть способы справиться с этой тягой, не прибегая к излишнему потреблению сахара.

Полезные перекусы

Один из простых способов преодолеть осенний аппетитный кризис — это регулярные и сбалансированные перекусы. Крашкина рекомендует выбирать продукты, богатые белком и клетчаткой, такие как орехи, фрукты и йогурт. Эти продукты не только насыщают, но и способствуют более длительному ощущению сытости. Например, горсть орехов или порция йогурта с ягодами могут стать отличной альтернативой сладостям.

Прогулки на свежем воздухе

Кроме того, психотерапевт подчеркивает важность физической активности. Прогулки на свежем воздухе в течение 20-30 минут каждое утро способствуют выработке серотонина и помогают улучшить настроение. Это может существенно снизить желание употреблять лишние калории. Простая утренняя прогулка не только укрепляет здоровье, но и помогает справиться с тягой к сладкому.

Осознанное питание

Также стоит обратить внимание на осознанное питание. Это включает в себя замещение привычек: вместо сладкого вечера можно выпить травяной чай или поесть фрукты. Медленный прием пищи без использования гаджетов позволяет лучше контролировать количество съедаемого и способствует насыщению. Крашкина рекомендует снижать порции на 20-30%, что поможет избежать переедания.

Ведение дневника настроения

Еще один полезный совет — вести дневник настроения. Записывая свои эмоции и время приемов пищи, можно лучше понять триггеры переедания и научиться управлять своими желаниями. Этот метод помогает осознанно подходить к своему питанию и выявлять моменты, когда хочется поесть не из-за голода, а из-за стресса или усталости.

Ритуалы "малых удовольствий"

Крашкина также предлагает практиковать ритуалы "малых удовольствий". Это может быть небольшая награда за соблюдение плана питания — например, чашка любимого чая или одна конфета. Такие ритуалы помогают создать положительное отношение к процессу питания и делают его более приятным.

Осень не должна становиться временем избыточного потребления сладостей и калорийной пищи. С помощью простых стратегий, таких как сбалансированные перекусы, прогулки на свежем воздухе и осознанное питание, можно преодолеть «аппетитный кризис» и сохранить здоровье.