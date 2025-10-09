Россиян предупредили о рисках для здоровья из-за ношения распахнутой одежды в холод

С наступлением холодного времени года многие россияне начинают задумываться о том, как защитить свое здоровье от простудных заболеваний.

Однако не все знают, что распахнутая одежда в холод может представлять собой серьезную угрозу для организма, выходящей за рамки обычного насморка. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, врач Александр Калюжин.

По словам эксперта, распахивание одежды в холод — это своего рода испытание для нашего тела. Организм человека стремится поддерживать постоянную температуру внутренних органов, и когда мы выходим на улицу с открытой грудью или шеей, мы запускаем механизм интенсивной теплоотдачи. Холодный воздух проникает под одежду и начинает омывать кожу, забирая с собой тепло. В ответ на это тело активирует мышечную дрожь — естественный способ выработки энергии для согревания.

Однако если утечка тепла становится слишком значительной, организму может не хватить ресурсов для поддержания нормальной температуры. Как поясняет Калюжин, одно из самых коварных последствий такого переохлаждения — это рефлекторный спазм сосудов. Резкое охлаждение кожи приводит к сужению кровеносных сосудов, что в первую очередь отражается на дыхательной системе. Слизистая оболочка горла и бронхов недополучает необходимое количество крови, становится сухой и уязвимой, что открывает путь для вирусов и бактерий.

Калюжин также отмечает, что резкое охлаждение может привести к болезненным спазмам и воспалению мышц спины и шеи, что в народе часто называют «продуло». Кроме того, переохлаждение поясницы может спровоцировать обострение цистита или пиелонефрита. Эти состояния могут значительно ухудшить качество жизни и потребовать длительного лечения.

Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями перепады температур особенно опасны. Холод способен вызвать спазм коронарных сосудов, которые питают сердечную мышцу, что может привести к приступу стенокардии. Таким образом, застегнутая одежда — это не просто вопрос стиля или моды, а важный аспект заботы о собственном здоровье. Простое действие, такое как закрытие груди и шеи, помогает организму сохранить энергию и поддерживать иммунитет.