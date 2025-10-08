Не только матрешки и икра: 6 российских продуктов, которые покорили мир

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Понедельник 20 октября

15:26Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой 14:48Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог 14:42Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 13:36В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу 11:38Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений 11:13Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии 09:37Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование 08:56Эксперт по финансам спрогнозировал удешевление вторичных квартир в России осенью 05:08Энергия без кофеина: почему холодный душ по утрам работает лучше, чем чашка кофе 00:10Запреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье 18:43Неудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 15:32Урок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 12:46Неожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 08:59Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19:466 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 15:25Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей 12:16Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность 08:27Что нельзя делать 18 октября: запреты и приметы дня Харитины-первохолстинки 19:28Одна ошибка, которая "убивает" всю пользу орехов. Проверьте, не совершаете ли вы ее каждый день? 17:34Правило Натальи Бехтеревой: почему только после 50 лет мы обретаем настоящих друзей 15:58Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в российских аптечках: "Оно убивает больше всех" 14:14Забыть о сне: 10 российских мини-сериалов, которые вы посмотрите залпом 12:56Список на выброс: 3 типа вещей, которые делают ваш дом некомфортным 11:31Юлия Барановская экстренно госпитализирована на фоне иска от Андрея Аршавина 10:30Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление 10:20Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино 05:43Защитник печени: назван один овощ, который мощно очищает организм от токсинов 00:14Мистический и опасный день: почему нельзя стирать и давать обещания 17 октября 19:13Горькая мудрость Омара Хайяма: почему чем больше жертвуешь собой, тем меньше это ценится 17:57Вот когда на самом деле начинается старение: ученые назвали критический возраст 16:46"Делать только то, что хочется": 6 правил счастливой жизни Михаила Лабковского 14:33"Она стояла в детской с ножом": бывший муж Бритни Спирс выпустил шокирующие мемуары о жизни с певицей 12:50Никогда не поздно: ученые доказали, что отказ от курения в любом возрасте замедляет старение мозга и снижает риск деменции 11:40Искусство идеального дуэта: как подобрать гармоничные имена для детей и влюбленных пар 10:32Пармезан, кунжут и сардины: назван неочевидный топ продуктов с максимальным содержанием кальция 06:14Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли 00:54 День Дениса Позимнего, 16 октября: 7 "нельзя", которые привлекут в дом "трясовицу" 19:42Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке 18:10"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу 16:39Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент" 16:20Шоурум Московской недели моды: пять брендов, которые стоит взять на заметку 15:50Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года 14:19Натуральный против экомеха: что на самом деле теплее, долговечнее и выгоднее? 13:19Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города 12:53Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой 11:52Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца" 10:51Как выглядеть на 10 лет моложе после 40: пять простых бьюти-привычек, которые заменят косметолога 06:38Утро начинается не с кофе: 5 роковых ошибок, которые убивают ваш день еще до завтрака 00:29"Не давай и не бери": этот запрет 15 октября спасет ваши деньги и семью от развала
Не только матрешки и икра: 6 российских продуктов, которые покорили мир

1757

Когда речь заходит о российских продуктах, известных за рубежом, на ум сразу приходят икра, водка и, возможно, тульские пряники.

Однако сегодня на полках магазинов в Азии, Европе и даже Африке можно найти куда более привычные для нас лакомства. От сырников до кабачковой икры — рассказываем о российских продуктах, которые нашли своих преданных поклонников по всему миру.

1. Шоколад, который подстроился под чужой вкус

Классический "Бабаевский" или "Коркунов" давно стали популярными сувенирами, но настоящий прорыв совершила знакомая с детства "Аленка". Ее главным рынком стал Китай, где экспорт российского шоколада за последний год вырос на 200%.

Секрет успеха — в гибкости производителя. Китайские блогеры похвалили "Аленку" за натуральный молочный вкус, но отметили, что она слишком сладкая для азиатского потребителя. Фабрика отреагировала мгновенно: специально для Китая стали выпускать версию с меньшим содержанием сахара. А чтобы окончательно покорить местный рынок, создали эксклюзивный вкус — "Аленка" с зеленым чаем.

2. Сырники, сгущенка и "Сибирский уголь"

Молочные продукты из России уверенно завоевывают мир. Наша сгущенка успешно конкурирует с греческой на прилавках Турции, а глазированные сырки "А. Ростагрокомплекс" уже можно купить в Японии.

Но настоящей звездой стали сырники. В замороженном виде их продают в магазинах русских продуктов, а в ресторанах подают как изысканный десерт. Недавно сырники даже вошли в топ-25 самых популярных сладких блюд мира, оказавшись в одном ряду с французским крем-брюле и бельгийскими вафлями.

Еще одна наша гордость — мороженое. В Китае обожают российские бренды, например, "Чистую линию". Но особый восторг у китайцев вызывает необычное черное мороженое "Сибирский уголь" с Кузбасса.

3. Белевская пастила, ставшая "фруктовым пирожком"

Необычный кисло-сладкий десерт из печеных яблок пришелся по вкусу в Европе и Азии. Однако для выхода на азиатский рынок потребовались серьезные изменения. Во-первых, пришлось адаптировать упаковку: в Японии избегают белого цвета, а в Корее и Таиланде — темных оттенков.

Во-вторых, во многих языках просто нет слова "пастила". В Китае вышли из положения, назвав продукт "Белефу Чжуань гуо гао", что переводится как "белевский мягкий фруктовый пирожок".

4. Грибы, которые ценят гурманы

Россия активно поставляет грибы в Европу и ОАЭ. Правда, если у нас на столе можно встретить десятки видов, то за рубежом ценят лишь некоторые. Главными экспортными хитами стали лисички, шампиньоны и белые грибы. Их с удовольствием покупают для ресторанов и деликатесных лавок.

5. Соленья и "икра в русском стиле"

Маринованные огурцы и помидоры бренда "Дядя Ваня" сегодня можно встретить в ОАЭ, Израиле и даже Австралии. Но настоящий культурный шок у иностранцев вызывает наша кабачковая и баклажанная икра.

Поскольку аналогов этому продукту в мире почти нет, на полках зарубежных магазинов можно встретить баночки с надписью "икра в русском стиле". Правда, не все рынки оказались готовы к таким закускам. Например, китайцам до сих пор сложно воспринимать соленые огурцы и овощную икру как самостоятельное готовое блюдо.

6. Мед, который признали лучшим в мире

Алтайский и башкирский мед, собранный с редких целебных трав, давно стал визитной карточкой России. Сегодня его продают не только в странах СНГ, но и в США, Германии и Марокко.

Но главный триумф связан с десертом на его основе. Всемирно известный гастрономический путеводитель признал наш торт "Медовик" лучшим десертом в мире, оставив позади 50 стран-конкурентов. Это лучшее доказательство того, что российским производителям есть чем удивить и порадовать гурманов по всему миру.

8 октября 2025, 21:23
Фото сгенерировано в Шедеврум
"Лайфхакер"✓ Надежный источник

Ни в коем случае нельзя есть бананы: 5 групп людей, которым стоит быть осторожнее с этим фруктом

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой

Продюсерский центр "Седьмая Радуга" – настоящие волшебники, которые уже почти три десятилетия создают самые масштабные елки страны, – представят грандиозное шоу "История игрушек" в концертном зале "Москва" на "Острове Мечты". Этой зимой в Москве состоится событие, которое обещает стать главным новогодним чудом для всей семьи.

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера

На недавней встрече с поклонниками в театре имени Ленсовета 75-летний Михаил Боярский сделал неожиданное заявление о завершении своей карьеры драматического актера. Этот момент стал важным событием для его поклонников и всей театральной общественности.

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу

В Ленинградской области произошло трогательное спасение синицы, оказавшейся в сложной ситуации. Инцидент произошел в Волосовском районе, где фельдшеры местной подстанции продемонстрировали не только профессионализм, но и заботу о природе. В телеграм-канале "Скорая помощь Ленобласти" была опубликована информация о том, как маленькая птица попала в бедственное положение.

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений

Нейропсихолог Ирина Коржаева поделилась полезными методами, которые помогут улучшить память и развить умственные способности. В своей практике она акцентирует внимание на важности постоянного обучения и открытия нового, что активизирует различные участки мозга и способствует их взаимодействию.

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии

Бывший муж Дженнифер Лопес, актер и фитнес-тренер Оджани Ноа, сделал громкие обвинения в адрес своей экс-супруги. Он утверждает, что Дженнифер изменяла ему во время их короткого, но бурного брака, который длился всего один год с 1997 по 1998 год.

Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование

Недавние исследования, проведенные бразильскими учеными, продемонстрировали, что регулярное употребление кешью может оказать положительное влияние на здоровье подростков, страдающих от ожирения. Результаты этого исследования были опубликованы в авторитетном журнале Nutrition Research.

