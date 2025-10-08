Не только матрешки и икра: 6 российских продуктов, которые покорили мир

Когда речь заходит о российских продуктах, известных за рубежом, на ум сразу приходят икра, водка и, возможно, тульские пряники.

Однако сегодня на полках магазинов в Азии, Европе и даже Африке можно найти куда более привычные для нас лакомства. От сырников до кабачковой икры — рассказываем о российских продуктах, которые нашли своих преданных поклонников по всему миру.

1. Шоколад, который подстроился под чужой вкус

Классический "Бабаевский" или "Коркунов" давно стали популярными сувенирами, но настоящий прорыв совершила знакомая с детства "Аленка". Ее главным рынком стал Китай, где экспорт российского шоколада за последний год вырос на 200%.

Секрет успеха — в гибкости производителя. Китайские блогеры похвалили "Аленку" за натуральный молочный вкус, но отметили, что она слишком сладкая для азиатского потребителя. Фабрика отреагировала мгновенно: специально для Китая стали выпускать версию с меньшим содержанием сахара. А чтобы окончательно покорить местный рынок, создали эксклюзивный вкус — "Аленка" с зеленым чаем.

2. Сырники, сгущенка и "Сибирский уголь"

Молочные продукты из России уверенно завоевывают мир. Наша сгущенка успешно конкурирует с греческой на прилавках Турции, а глазированные сырки "А. Ростагрокомплекс" уже можно купить в Японии.

Но настоящей звездой стали сырники. В замороженном виде их продают в магазинах русских продуктов, а в ресторанах подают как изысканный десерт. Недавно сырники даже вошли в топ-25 самых популярных сладких блюд мира, оказавшись в одном ряду с французским крем-брюле и бельгийскими вафлями.

Еще одна наша гордость — мороженое. В Китае обожают российские бренды, например, "Чистую линию". Но особый восторг у китайцев вызывает необычное черное мороженое "Сибирский уголь" с Кузбасса.

3. Белевская пастила, ставшая "фруктовым пирожком"

Необычный кисло-сладкий десерт из печеных яблок пришелся по вкусу в Европе и Азии. Однако для выхода на азиатский рынок потребовались серьезные изменения. Во-первых, пришлось адаптировать упаковку: в Японии избегают белого цвета, а в Корее и Таиланде — темных оттенков.

Во-вторых, во многих языках просто нет слова "пастила". В Китае вышли из положения, назвав продукт "Белефу Чжуань гуо гао", что переводится как "белевский мягкий фруктовый пирожок".

4. Грибы, которые ценят гурманы

Россия активно поставляет грибы в Европу и ОАЭ. Правда, если у нас на столе можно встретить десятки видов, то за рубежом ценят лишь некоторые. Главными экспортными хитами стали лисички, шампиньоны и белые грибы. Их с удовольствием покупают для ресторанов и деликатесных лавок.

5. Соленья и "икра в русском стиле"

Маринованные огурцы и помидоры бренда "Дядя Ваня" сегодня можно встретить в ОАЭ, Израиле и даже Австралии. Но настоящий культурный шок у иностранцев вызывает наша кабачковая и баклажанная икра.

Поскольку аналогов этому продукту в мире почти нет, на полках зарубежных магазинов можно встретить баночки с надписью "икра в русском стиле". Правда, не все рынки оказались готовы к таким закускам. Например, китайцам до сих пор сложно воспринимать соленые огурцы и овощную икру как самостоятельное готовое блюдо.

6. Мед, который признали лучшим в мире

Алтайский и башкирский мед, собранный с редких целебных трав, давно стал визитной карточкой России. Сегодня его продают не только в странах СНГ, но и в США, Германии и Марокко.

Но главный триумф связан с десертом на его основе. Всемирно известный гастрономический путеводитель признал наш торт "Медовик" лучшим десертом в мире, оставив позади 50 стран-конкурентов. Это лучшее доказательство того, что российским производителям есть чем удивить и порадовать гурманов по всему миру.