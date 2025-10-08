Ваш второй мозг: как кишечник управляет здоровьем, кожей и настроением

Клео.ру вместе с врачом-диетологом Екатериной Шебедя разобрался, как устроен этот внутренний мир и что нужно делать, чтобы он работал на нас, а не против.
Почему кишечник так важен? Три столпа здоровья
1. Пищеварение и иммунитет: крепость изнутри
Микрофлора — это миллиарды невидимых помощников. Они расщепляют растительную клетчатку, синтезируют важнейшие жирные кислоты, которые питают стенки кишечника, и укрепляют его барьерную функцию. Здоровый кишечный барьер — это щит, который защищает нас от воспалений, помогает регулировать уровень сахара в крови и снижает риск хронических заболеваний.
Важный факт: более 70% всех иммунных клеток нашего организма сосредоточено именно в кишечнике.
2. Ось "кишечник–кожа": красота начинается изнутри
Связь между состоянием кишечника и кожи активно изучается, и уже сейчас очевидно: дисбаланс микрофлоры часто идет рука об руку с акне, экземой и псориазом. Когда в кишечнике царит хаос, кожа становится более чувствительной и склонной к воспалениям. И наоборот, здоровый микробиом помогает снизить общий уровень воспаления в организме, делая кожу чистой и менее реактивной.
3. Ось "кишечник–мозг": ваше настроение рождается здесь
Удивительно, но до 90% серотонина, известного как "гормон счастья", вырабатывается именно в кишечнике. Наши микроорганизмы играют ключевую роль в этом процессе. Нарушение баланса микрофлоры может напрямую влиять на эмоциональный фон, провоцировать тревожность и даже ухудшать качество сна.
Чем кормить свой "второй мозг"?
Главная пища для полезных бактерий — это клетчатка.
- Основа рациона: овощи, фрукты, цельные крупы, бобовые, орехи и семена. Они создают идеальную питательную среду для роста дружественной микрофлоры.
- Правило 30 растений: есть научно обоснованная рекомендация — старайтесь съедать 30 разных растительных продуктов в неделю. Это могут быть любые овощи, фрукты, ягоды, зелень, орехи, семечки, крупы или бобовые. Чем разнообразнее ваш рацион, тем сильнее и устойчивее ваш микробиом.
- Ферментированные продукты: квашеная капуста, кимчи, несладкий йогурт и кефир — это естественные источники полезных бактерий (пробиотиков) и пищи для них (пребиотиков). Они помогают стимулировать рост собственной микрофлоры.
Что разрушает наш внутренний мир?
Баланс микробиоты — вещь хрупкая. Вот главные враги здоровья кишечника:
– Антибиотики: принимать строго по назначению врача, так как они уничтожают не только вредные, но и полезные бактерии.
– Хронический стресс и недосып: нарушают регуляцию всего организма, включая пищеварение.
– Нерегулярное питание: хаотичные приемы пищи — стресс для пищеварительной системы.
– Мало клетчатки: рацион, бедный овощами и цельными продуктами, оставляет полезные бактерии "голодными".
Как понять, что микробиом не в порядке?
Специфических симптомов нет, но на проблемы может указывать комплекс признаков:
- Вздутие, газы, тяжесть после еды.
- Запоры или диарея.
- Хроническая усталость и апатия.
- Нестабильное настроение, повышенная тревожность.
- Кожные высыпания, акне, дерматиты.
Важно: не стоит ставить себе диагноз самостоятельно. Доступные сегодня анализы на микробиоту не дают полной картины. Они определяют лишь малую долю бактерий и бесполезны для оценки общего состояния.
План действий: 5 шагов к здоровому кишечнику
Поддержание здорового микробиома — это не краткосрочный курс лечения, а образ жизни.
Ваша микрофлора любит стабильность, ритм и натуральную пищу.
1. Сон: спите не менее 7–8 часов в сутки.
2. Питание: сделайте основой рациона разнообразные растительные продукты (то самое правило 30).
3. Вода: пейте достаточное количество чистой воды в течение дня.
4. Движение: регулярная умеренная физическая активность улучшает моторику кишечника.
5. Стресс-менеджмент: найдите свой способ расслабляться — прогулки на свежем воздухе, дыхательные практики, хобби или ограничение времени в гаджетах перед сном.
Когда эти условия соблюдаются, ваш "второй мозг" ответит вам хорошим самочувствием, чистой кожей, стабильным настроением и высоким уровнем энергии.