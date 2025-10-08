Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Прорыв в лечении рака: российские ученые создают "умные" клетки для борьбы с опухолями

Прорыв в лечении рака: российские ученые создают "умные" клетки для борьбы с опухолями
1211

В Сеченовском Университете разрабатывают принципиально новый подход к терапии онкологических заболеваний.

В основе инновационного метода лежат фундаментальные открытия в иммунологии, отмеченные Нобелевской премией. Ученые научились "программировать" иммунные клетки, превращая их в высокоточное оружие, которое способно подавлять раковые опухоли, не затрагивая здоровые ткани.

В чем суть нобелевского открытия?

Иммунная система — это сложнейший механизм, который постоянно решает две задачи: уничтожить чужеродных захватчиков (вирусы, бактерии) и не атаковать собственные клетки организма. За этот хрупкий баланс отвечают особые "клетки-миротворцы" — регуляторные Т-клетки (Treg). Их главная задача — вовремя остановить иммунную атаку, чтобы она не повредила здоровым тканям.

Фундаментальное открытие, изменившее наше понимание иммунитета, заключалось в расшифровке механизма работы этих клеток. Ученые выяснили, что их "переключателем" является ген FOXP3. Это знание открыло путь к управлению иммунным ответом: его можно либо подавлять (например, при аутоиммунных заболеваниях или для предотвращения отторжения органов), либо, наоборот, стимулировать.

Как это работает на практике: "клеточные снайперы"

На основе этих знаний в Лаборатории иммунной инженерии Сеченовского Университета создают инновационную технологию.

"Мы разрабатываем платформу для создания терапевтических Т-клеток, способных целенаправленно атаковать опухолевые клетки", — объясняет заведующая лабораторией Елена Голикова.

По сути, ученые превращают обычные Т-клетки в высокоточных "клеточных снайперов". Происходит это так:

1. У пациента забирают его собственные Т-клетки.

2. В лаборатории в них встраивают два ключевых гена:

    Ген FOXP3, который дает клетке команду "подавлять" иммунные реакции.

      Ген Т-клеточного рецептора (TCR), который служит "системой наведения". Этот рецептор запрограммирован распознавать уникальные маркеры (антигены) на поверхности конкретных раковых клеток.

      В результате получается инженерная регуляторная Т-клетка, которая, попав обратно в организм, направляется прямо к опухоли и начинает прицельно подавлять именно те процессы, которые позволяют раку расти и защищаться от иммунитета.

      Главное преимущество — точность

      Такой подход решает одну из главных проблем современной онкологии — побочные эффекты. В отличие от традиционной химиотерапии, которая бьет по всему организму, или стандартной иммунотерапии, которая может вызвать неконтролируемые аутоиммунные реакции, новый метод действует локально.

      "Это позволяет создавать инженерные регуляторные Т-клетки, которые не просто подавляют иммунитет глобально, а прицельно модулируют его именно в нужном месте и в нужное время", — подчеркивает Голикова.

      Первый клеточный препарат, нацеленный на конкретную опухолевую мишень, уже успешно прошел доклинические испытания. Сейчас ученые совместно с новосибирским НИИ фундаментальной и клинической иммунологии планируют расширять возможности этой технологии.

      "Благодаря таким разработкам российская наука становится полноправным участником глобального движения по созданию клеточных терапий следующего поколения", — заключила специалист.

      8 октября 2025, 15:43
      Фото: freepik.com
      Наука Mail✓ Надежный источник

