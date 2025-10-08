Тимоти Шаламе кардинально изменил внешность ради роли в в третьей части "Дюны"

Тимоти Шаламе в очередной раз дал повод для обсуждений. На этот раз кардинальным преображением во внешности.

В недавнем ролике "Марти Суприм", опубликованном 7 октября, кумир молодежи предстал с новой прической и в стильных очках, что стало настоящей сенсацией в социальных сетях. Этот шаг стал темой обсуждений среди поклонников и инсайдеров, которые уверены, что изменения во внешности Шаламе связаны с его подготовкой к роли в третьей части "Дюны".

Известно, что Шаламе всегда отличался своими выразительными каштановыми кудрями, которые стали его неотъемлемой частью имиджа. Однако летом этого года фанаты начали замечать, что артист старательно скрывает свою прическу под банданами и кепками, отмечает женский журнал Клео.ру. Летний отдых в Сен-Тропе с Кайли Дженнер стал первым сигналом: тогда он появился в зеленой повязке. В августе его видели на футбольном матче в Лондоне в камуфляжной бейсболке и капюшоне, что еще больше подогрело интерес к его внешнему виду.

Теперь, когда Тимоти продемонстрировал свою новую прическу, стало очевидно, что такие меры были не случайными. По информации инсайдеров, актер принял решение побриться ради своей роли в "Дюне-3", съемки которой должны были начаться этим летом. Это кардинальное преображение говорит о серьезности его подхода к работе и готовности полностью погрузиться в образ персонажа.

Реакция поклонников оказалась неоднозначной. Одни ностальгируют по его знаменитым кудрям, которые стали символом его харизмы и привлекательности для молодежной аудитории. Другие же восхищаются смелостью актера и его готовностью меняться ради искусства. В мире кино такие жертвы ради ролей не редкость, но Шаламе, похоже, делает это с особым стилем.

На данный момент остается загадкой, каким именно будет его персонаж в третьей части "Дюны". Однако одно можно сказать точно: Тимоти Шаламе продолжает удивлять своих поклонников и демонстрировать, что он готов экспериментировать ради достижения высоких целей в своей карьере. Его решимость и смелость вдохновляют многих молодых артистов следовать своим путем и не бояться меняться.