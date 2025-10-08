Избыточное количество любой жидкости вредит почкам – хирург

Почки играют ключевую роль в поддержании здоровья организма, фильтруя кровь и удаляя излишки жидкости и токсинов.

Однако некоторые напитки могут негативно влиять на их функцию. Врач и преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов поделился своим мнением о том, какие напитки могут вызвать проблемы с почками.

Избыточное употребление жидкости

По словам Умнова, даже обычная вода при чрезмерном употреблении может привести к проблемам с почками. Избыточное количество жидкости вымывает электролиты из организма и создает дополнительную нагрузку на клубочки почек. Это может привести к их отказу и другим серьезным осложнениям. Важно помнить, что умеренность — ключ к здоровью, и оптимальное количество потребляемой воды для здорового человека составляет 2-3 литра в день.

Алкогольные напитки

Крепкие алкогольные напитки, такие как водка и виски, оказывают непрямое токсическое воздействие на почки. Этанол может вызывать хроническое воспаление, что в свою очередь негативно сказывается на функции органов. Хроническое воспаление может привести к серьезным заболеваниям, таким как нефрит или даже почечная недостаточность.

Пиво и мочегонные эффекты

Пиво, как отметил врач, является мощным мочегонным средством. Оно увеличивает нагрузку на мочевыделительную систему, что может привести к обезвоживанию и другим проблемам. При частом употреблении пива риск возникновения заболеваний почек значительно возрастает.

Безалкогольные сладкие напитки

Безалкогольные сладкие напитки также не безопасны для почек. Они снижают pH мочи, что повышает вероятность развития мочекаменной болезни. Кислотность мочи может изменяться под воздействием различных ингредиентов газированных напитков, что дополнительно стимулирует развитие воспалительных процессов.

Чай и кофе

Избыточное употребление кофе и чая может приводить к спазмам сосудов почечных клубочков. Это состояние нарушает их функцию и может вызвать почечную недостаточность. Умеренное потребление этих напитков также важно для поддержания здоровья почек

Александр Умнов подчеркивает, что вода является оптимальным выбором для поддержания здоровья почек, но только в умеренных количествах. Для людей на гемодиализе рекомендуется ограничить потребление жидкости до одного литра в сутки. Здоровый образ жизни и правильный выбор напитков помогут сохранить здоровье почек на долгие годы.