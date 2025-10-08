Эксперты назвали самый продаваемый самолет в истории

По последним данным, опубликованным агентством Reuters, самолет Airbus A320 стал самым массовым реактивным лайнером в истории гражданской авиации.

Этот успех стал значительным достижением для компании Airbus, которая смогла обойти своего главного конкурента, американскую Boeing, в одном из ключевых аспектов авиационной индустрии.

Рекордные продажи

С момента начала эксплуатации Airbus A320 было продано впечатляющее количество — 12 260 самолетов. Этот рекорд был установлен, когда очередной самолет был передан авиакомпании Flynas, базирующейся в Саудовской Аравии. Успех A320 не только подчеркивает его популярность среди авиакомпаний, но и свидетельствует о высоком уровне доверия к этому воздушному судну со стороны операторов по всему миру.

Конкуренция с Boeing

В последние годы Airbus значительно укрепила свои позиции на рынке, особенно в свете недавних изменений в глобальной авиационной индустрии. В апреле текущего года стало известно, что Boeing потеряла свои позиции на китайском рынке, который ранее считался одним из самых перспективных для американского производителя. В то время как Airbus активно наращивала объемы поставок, Boeing столкнулась с трудностями.

По итогам 2024 года Boeing смогла поставить клиентам всего 348 коммерческих самолетов. В противовес этому, Airbus отчиталась о поставках 766 бортов, что является наилучшим результатом с 2019 года. Разрыв между двумя крупнейшими производителями авиационной техники достиг рекордного уровня, что подчеркивает текущее преимущество Airbus.

Причины успеха A320

Одной из причин успеха A320 является его универсальность и экономичность. Этот самолет идеально подходит для коротких и средних рейсов, что делает его привлекательным выбором для многих авиакомпаний. Также стоит отметить высокую степень комфорта для пассажиров и надежность конструкции, что добавляет дополнительные плюсы в его пользу.

Кроме того, Airbus активно внедряет новые технологии и улучшения в модели A320, что позволяет ему оставаться конкурентоспособным на фоне быстро меняющихся требований рынка. Непрерывные инновации и обновления делают этот самолет актуальным и востребованным среди операторов.