Из-за какой суммы долга по ЖКХ можно лишиться квартиры – пояснил специалист

Вопрос долгов по коммунальным услугам становится все более актуальным для многих россиян.

Как показывает практика, даже незначительная задолженность может вызвать серьезные последствия, включая визит судебных приставов. Эксперт в области ЖКХ Дмитрий Бондарь озвучил критическую сумму долга, после которой жилье может оказаться под угрозой.

Согласно словам Бондаря, судебные приставы могут инициировать исполнительное производство при наличии задолженности всего в 3 тысячи рублей. Однако это не означает, что квартира сразу же будет выставлена на торги. Для того чтобы такая процедура была запущена, сумма долга должна значительно превышать начальную отметку. По словам эксперта, для реализации недвижимости с торгов долг должен составлять несколько сотен тысяч рублей.

Важно отметить, что размер задолженности должен быть соразмерен стоимости самого жилья. Это значит, что если вы имеете небольшую квартиру, то и долг должен быть соответствующим. Если речь идет о муниципальном жилье, предоставленном по договору социального найма, выселение неплательщика возможно только при условии предоставления другого жилья, соответствующего нормам общежития. В случае же с собственниками квартир ситуация обстоит иначе: выселить их из собственного жилья за долги практически невозможно.

Здесь на защиту владельцев жилья вступает статья 446 Гражданского процессуального кодекса РФ, которая защищает единственное жилье от взыскания. Однако существуют исключения из этого правила. Одним из таких случаев является ипотечное жилье. Если квартира находится в ипотеке, она выступает залогом по кредиту, и банк имеет право требовать ее продажи для погашения задолженности.

В связи с этим Бондарь рекомендует россиянам, которые накопили долги по коммунальным услугам, не дожидаться судебных разбирательств. Лучший выход — это заранее обратиться в управляющую компанию или к поставщикам ресурсов с просьбой о реструктуризации долга. Это позволит не только избежать серьезных последствий, но и погасить задолженность частями.

Важно понимать, что даже небольшой долг может стать началом серьезных проблем. Прежде чем ситуация выйдет из-под контроля, стоит проявить инициативу и начать диалог с коммунальными службами. Это поможет сохранить не только финансовую стабильность, но и собственное жилье. Заботиться о своих финансовых обязательствах — значит заботиться о своем будущем и будущем своей семьи.