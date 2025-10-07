"Это позор": конкурс "Мисс Россия – 2025" обернулся громким скандалом

Блеск короны "Мисс Россия – 2025" оказался омрачен волной критики и громкими обвинениями.

Едва отгремели фанфары в честь новой победительницы, 22-летней Анастасии Вензы из Московской области, как ее триумф был поставлен под сомнение. Против результатов конкурса выступили не только зрители, но и одна из самых авторитетных предшественниц — "Мисс Россия — 2022" Анна Линникова.

Шквал критики из соцсетей

Первыми тревогу забили пользователи социальных сетей. Сразу после объявления результатов 5 октября на Вензу обрушился шквал негативных комментариев. Зрители заподозрили победительницу в многочисленных пластических операциях и увлечении инъекционной косметологией.

Это стало ключевым моментом, ведь по правилам "Мисс Россия", одним из главных критериев является естественная красота участниц, без хирургических и серьезных косметологических вмешательств.

"Позор": удар от "Мисс Россия — 2022"

Настоящая информационная бомба взорвалась, когда свое мнение высказала Анна Линникова. Победительница 2022 года, представлявшая Россию на "Мисс Вселенная", не стала подбирать выражений. В общении с подписчиками она назвала результаты конкурса одним словом — "позор".

Линникова открыто заявила, что считает более достойной победы первую вице-мисс, Алену Лесняк из Керчи.

"Позор. Я не представляю, как победительница поедет представлять Россию на международном уровне", — отрезала Анна Линникова.

Она также сравнила нынешнюю ситуацию с выбором победительницы 2024 года, Валентины Алексеевой, в жюри которого сидела сама. Линникова подчеркнула, что видела потенциал Алексеевой как "мисс", даже если та не подходила для модельной карьеры. В отношении же новой победительницы ее вердикт был безжалостен: "Эта девушка не может быть ни мисс, ни моделью. Без обид".

Слабый финал и намеки на нечестную борьбу

Критика Линниковой не ограничилась только внешностью победительницы. Она отметила, что обсуждала финал с другими бывшими "Мисс Россия", и они сошлись во мнении, что конкурс 2025 года оказался "очень слабым". Особенно ее поразил интеллектуальный этап, где девушкам, по ее словам, задавали вопросы, не имеющие отношения к оценке ума.

Масла в огонь подлила и другая участница конкурса, Алиса Оганезова. Она публично намекнула, что победа Анастасии Вензы могла быть результатом нечестной борьбы. По словам Оганезовой, Венза стала обладательницей короны благодаря чьему-то покровительству, а не своим талантам.

Таким образом, царствование новой "Мисс Россия" начинается под аккомпанемент серьезных обвинений. Под вопросом оказались не только естественность ее красоты, но и справедливость судейства, а также престиж самого титула главной красавицы страны.