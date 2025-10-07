"Лишать диплома и сажать в тюрьму!": доктор Мясников обрушился на противников статинов

Врач и популярный телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" выступил с беспрецедентно резкой критикой в адрес коллег, которые публично отговаривают пациентов от приема статинов.

Поводом для эмоционального высказывания стал вопрос одной из зрительниц в студии. Она поинтересовалась, стоит ли ей принимать препараты для снижения холестерина, если его уровень лишь незначительно превышает норму.

Доктор Мясников категорично заявил, что при наличии показаний пить статины необходимо, и призвал не доверять сомнительным мнениям из интернета и телешоу, которые могут стоить здоровья.

"Что вы уперлись в этих придурков из телевизора, подобных мне, или из соцсетей, которые говорят: "Зачем вам принимать статины?" Есть определенные правила", — обрушился телеведущий на противников статинов.

Почему это так важно?

Статины — это группа препаратов, которые являются "золотым стандартом" в кардиологии для снижения уровня "плохого" холестерина. Их назначают для первичной и вторичной профилактики атеросклероза — основной причины инфарктов и инсультов. Несмотря на доказанную эффективность, вокруг этих лекарств ходит множество мифов, которые активно тиражируются в медиапространстве, пугая пациентов побочными эффектами.

Наказание за "дискредитацию медицины"

По мнению доктора Мясникова, деятельность врачей, которые через СМИ призывают отказаться от жизненно важной терапии, должна быть наказуема. Он считает, что за подобные советы, дискредитирующие доказательную медицину, следует не просто критика, а серьезная ответственность.

Телеведущий заявил, что таких специалистов нужно "лишать диплома и сажать в тюрьму на срок около пяти лет".