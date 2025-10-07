Дело не в стрессе и не в гаджетах: наука нашла настоящую причину вашей бессонницы

Мы привыкли бороться с бессонницей проверенными методами: считаем овец, пьем травяной чай, откладываем гаджеты за час до сна. Но что, если ключ к качественному отдыху гораздо проще и находится буквально под рукой – в стакане с обычной водой?

Новое исследование ученых из Университета Коннектикута доказывает: поддержание водного баланса напрямую влияет на то, как мы спим и чувствуем себя утром, сообщает RidLife.

Парадокс обезвоживания: спишь дольше, устаешь сильнее

Все знают о важности гидратации для здоровья в целом, но ее связь со сном до недавнего времени оставалась в тени. Ученые провели эксперимент, который выявил любопытную закономерность. Участники исследования, находившиеся в состоянии легкого обезвоживания, спали в среднем на час дольше обычного.

Казалось бы, это хорошо, но несмотря на увеличенную продолжительность сна, испытуемые:

Значительно дольше не могли уснуть.

Чаще просыпались ночью.

Утром ощущали сильную усталость и разбитость.

Вывод прост: обезвоживание заставляет тело проводить больше времени в постели, но при этом лишает сон его главной функции — восстановления сил.

Как ученые это доказали?

В исследовании приняли участие 18 молодых и здоровых мужчин. Эксперимент проходил в лаборатории в течение четырех дней по строгому протоколу.

День 1: Фиксация исходных показателей здоровья и уровня гидратации.

День 2: Участники поддерживали оптимальный водный баланс, выпив 500 мл воды вечером.

День 3: Участникам было запрещено пить после визита в лабораторию накануне, поэтому они приходили в состоянии легкого обезвоживания.

День 4: Финальные измерения после возвращения к обычному питьевому режиму.

Ученые тщательно отслеживали уровень гидратации по объективным показателям (удельная плотность и цвет мочи, изменение массы тела), а качество сна оценивали с помощью подробных анкет. Участники отвечали на вопросы о времени засыпания, ночных пробуждениях и даже сновидениях. Строгий контроль позволил уверенно установить прямую связь между нехваткой воды и плохим сном.

Почему это работает?

Хотя исследование не углубляется в точные биохимические механизмы, можно предположить несколько причин:

Гормональный сбой. Обезвоживание может нарушать выработку мелатонина — ключевого гормона, регулирующего циклы сна и бодрствования.

Физический дискомфорт. Сухость во рту и носоглотке, головные боли и мышечные спазмы, вызванные нехваткой жидкости, мешают телу расслабиться и погрузиться в глубокий сон.

Нарушение терморегуляции. Вода помогает телу поддерживать оптимальную температуру, а ее недостаток может приводить к перегреву, что также мешает качественному отдыху.

Что делать? Простые шаги к здоровому сну

Результаты исследования дают нам простой и эффективный инструмент для улучшения своего самочувствия.

Пейте воду в течение дня. Не пытайтесь "наверстать" суточную норму за час до сна — это приведет лишь к ночным походам в туалет.

Выпейте стакан воды за 1-2 часа до сна. Это поможет организму подготовиться к ночи без риска прерывания сна.

Слушайте свое тело. Чувство жажды — уже сигнал о начавшемся обезвоживании. Старайтесь пить, не дожидаясь его.

В дальнейшем ученые планируют изучить, как обезвоживание влияет на сон более уязвимых групп — беременных женщин и детей. Но уже сейчас ясно: иногда для того, чтобы проснуться бодрым и отдохнувшим, достаточно просто не забывать пить воду.