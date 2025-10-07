Полина Диброва сильно похудела после громкого развода – стресс сказался на форме

Полина Диброва поделилась своими переживаниями после развода с Дмитрием Дибровым.

После 16 лет совместной жизни пара официально рассталась в сентябре, что, безусловно, стало серьезным испытанием для Полины. Известная экс-модель и телеведущая призналась, что стресс и перемены в жизни отразились на ее физическом состоянии — она заметно похудела.

В своих социальных сетях Полина опубликовала фотографии с недавнего мероприятия, на котором она появилась в персиковом платье с открытыми плечами и глубоким декольте, отмечает женский журнал Клео.ру. Это наряд, по словам модели, хранился в ее шкафу почти два десятилетия. "Это платье я шила специально для конкурса "Ростовская красавица – 2007". И вот, спустя 18 лет, я снова его надела. Оно слетело! Возможно, это результат нервного напряжения или же упорных тренировок", — делится Полина. Она уверена, что время, проведенное в Италии, поможет ей вернуть прежнюю форму и уверенность в себе.

Сейчас Полина наслаждается жизнью на живописных островах Искья и Капри. В своих постах в социальных сетях она делится красивыми снимками с яхты и вечерними пейзажами Средиземного моря. Эти путешествия помогают ей восстановить внутреннее равновесие и отвлечься от негативных мыслей. "Италия — это место, где я чувствую себя свободной и счастливой", — говорит она.

Напомним, что у Полины и Дмитрия Дибровых трое сыновей. Развод стал непростым этапом в жизни семьи. Однако Полина старается сосредоточиться на позитивных моментах и не позволяет критике из интернета оказывать влияние на её настроение. После расставания она начала встречаться с предпринимателем Романом Товстиком, что вызвало бурную реакцию общественности. Несмотря на все слухи и сплетни, Полина уверяет, что старается сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям.

Ее история напоминает многим о том, как важно находить силы для перемен и двигаться вперед, несмотря на трудности. Полина Диброва — пример того, как можно преодолеть сложные моменты в жизни и начать новую главу с оптимизмом. Она вдохновляет своих подписчиков стремиться к лучшему и не бояться перемен, ведь именно они могут открыть новые горизонты и привести к счастью.