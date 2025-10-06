Миф о "цифровых аборигенах": почему подростки – главная мишень для интернет-мошенников

Принято считать, что подростки, выросшие со смартфоном в руках, лучше всех подготовлены к жизни в цифровом мире. Кажется, что их невозможно обмануть фишинговой ссылкой или примитивным разводом.

Новое исследование Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) разрушает популярный стереотип. Оказалось, что именно зумеры, или "цифровые аборигены", находятся в группе повышенного риска, и их уверенность в себе — их главная уязвимость.

Ловушка самоуверенности

Если старшее поколение попадается на уловки мошенников из-за технической неосведомленности, то с молодежью все наоборот. Их уверенное владение интерфейсами создает опасную иллюзию неуязвимости. Они легко отличают плохо сделанный сайт-подделку от настоящего, но именно на этом их бдительность часто заканчивается.

Современные мошенники это прекрасно понимают и бьют по слабым местам:

Тесты и квизы в соцсетях. Безобидные на первый взгляд развлечения вроде "Какой ты персонаж из сериала?" или "Узнай свою будущую профессию" на самом деле могут быть инструментами для сбора личных данных (имя питомца, девичья фамилия матери, любимая книга), которые затем используются для взлома паролей.

Искусно замаскированный фишинг. Ссылки прячутся внутри привычных элементов интерфейса — кнопок "проголосовать", "получить бонус" или "посмотреть скрытую информацию". Клик происходит почти на автомате.

Психология важнее технологий

Ключевая проблема в том, что современные аферы строятся не столько на технических уязвимостях, сколько на психологических приемах. И здесь у зумеров обнаруживается несколько слабых точек.

Во-первых, клиповое мышление. Привычка быстро пролистывать информацию, потреблять контент короткими порциями и не задерживаться на деталях играет с ними злую шутку. В таком режиме у мозга просто не остается времени и ресурсов на критический анализ. Увидев заманчивое предложение, подросток с большей вероятностью кликнет, чем остановится и задумается.

Во-вторых, погоня за легкими деньгами. Предложения о быстром заработке, эксклюзивных скидках или выигрышах в лотерею действуют на молодежь как магнит. Это ведет их на опасные сайты, где под предлогом комиссии или верификации их заставляют перевести деньги напрямую злоумышленникам.

Как защитить себя: главный совет экспертов

Полагаться только на свою интернет-подкованность — проигрышная стратегия. Специалисты рекомендуют выработать одну простую, но крайне важную привычку: "ставить на паузу" любое неожиданное или слишком заманчивое предложение.

Прежде чем перейти по ссылке, ввести данные или перевести деньги, нужно задать себе простые вопросы:

Не слишком ли это предложение хорошо, чтобы быть правдой?

Точно ли я знаю отправителя?

Почему меня торопят?

Слепая вера в собственную неуязвимость опасна. В цифровую эпоху главной защитой становится не умение быстро кликать по ссылкам, а способность вовремя остановиться, проанализировать ситуацию и применить взвешенный, осторожный подход. И этому навыку стоит учить подростков в первую очередь.