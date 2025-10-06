Эпоха WhatsApp* подходит к концу? Названы 10 мессенджеров на случай тотальных блокировок

В мире, где ограничения и блокировки становятся все более частым явлением, вопрос "Как остаться на связи?" волнует многих. Популярные мессенджеры, к которым мы привыкли, могут в любой момент стать недоступными. Чтобы не терять контакт с близкими, друзьями и коллегами, стоит заранее подготовить "запасной аэродром". Мы собрали 10 альтернативных сервисов для звонков и переписок, которые работают в России и могут выручить в нужный момент.

1. VK Messenger

Для миллионов россиян это самый очевидный и простой запасной вариант. Мессенджер встроен прямо в социальную сеть "ВКонтакте", что избавляет от необходимости дополнительной регистрации. Здесь можно вести переписку, обмениваться файлами, а также совершать аудио– и видеозвонки.

Плюсы: огромная аудитория внутри страны, не нужно устанавливать новое приложение или регистрироваться.

Минусы: платформа воспринимается скорее как соцсеть, а не отдельный мессенджер. Качество связи может зависеть от нагрузки на серверы.

2. Яндекс Телемост

Этот сервис от Яндекса ориентирован как на рабочее, так и на личное общение. Он позволяет создавать чаты, проводить групповые звонки и совещания. Интеграция с другими сервисами Яндекса (Почтой, Диском) делает его особенно удобным для тех, кто уже пользуется этой экосистемой.

Плюсы: хорошо подходит для бизнеса и личных видеовстреч, глубокая интеграция с сервисами Яндекса.

Минусы: менее популярен как мессенджер для переписок, поэтому, скорее всего, придется просить собеседников его установить.

Корпоративные гиганты для личных дел

3. Zoom

Хотя Zoom прочно ассоциируется с рабочими видеоконференциями, он отлично подходит и для повседневного общения. Достаточно создать "комнату", отправить ссылку друзьям и общаться голосом или по видео. Функция демонстрации экрана может пригодиться, чтобы показать что-то родным.

Плюсы: превосходное качество связи, возможность записи встреч, привычный интерфейс для многих.

Минусы: бесплатные групповые звонки ограничены 40 минутами. Интерфейс заточен под конференции, а не под уютные чаты.

4. Microsoft Teams

Еще один корпоративный инструмент, который можно использовать для личных целей. Teams позволяет переписываться, созваниваться и даже совместно работать с документами. Сервис доступен для личного использования в России и предлагает стабильное качество связи.

Плюсы: стабильная работа, есть мобильное приложение и веб-версия для разных устройств.

Минусы: интерфейс может показаться сложным для новичка. Возможны ограничения для корпоративных аккаунтов.

5. Google Meet

Сервис работает по тому же простому принципу, что и Zoom: создаете встречу, отправляете ссылку, и собеседники подключаются. Для входа нужен лишь аккаунт Google. Идеально для быстрых видеозвонков один на один или небольшой компанией.

Плюсы: доступен без VPN, позволяет моментально организовать звонок по ссылке.

Минусы: неудобен для переписок и обмена файлами. Это инструмент для звонков, а не полноценный мессенджер.

6. Session

Этот мессенджер создан для тех, кто ставит во главу угла полную анонимность. Для регистрации не нужен ни номер телефона, ни почта. Все сообщения проходят через децентрализованную сеть, что делает отслеживание практически невозможным. Контакты добавляются по специальному ID.

Плюсы: максимальная конфиденциальность и защита данных, поддержка голосовых и видеозвонков.

Минусы: небольшая популярность, что затрудняет поиск контактов.

7. Element X

Сервис с надежным шифрованием, который позволяет не только переписываться и созваниваться, но и подключаться к разным серверам или даже создавать свой собственный. Это делает его устойчивым к централизованным блокировкам.

Плюсы: надежное шифрование, работает на всех платформах (iOS, Android, ПК).

Минусы: интерфейс может показаться не самым интуитивным, иногда бывают задержки с уведомлениями.

8. FaceTime и iMessage

Для владельцев техники Apple это самый надежный и удобный вариант. FaceTime обеспечивает отличное качество видеозвонков, а iMessage встроен в стандартные "Сообщения". Все работает "из коробки", без дополнительных установок.

Плюсы: высокая степень защиты данных, простота использования, идеальная интеграция в экосистему.

Минусы: работает только между устройствами Apple. Для связи с пользователями Android придется искать другой способ.

9. Jitsi Meet

Открытый и бесплатный сервис для видеозвонков, который даже не требует регистрации. Просто создаете комнату на сайте или в приложении, отправляете ссылку — и можно общаться. Отличный вариант для быстрых звонков, когда не хочется ничего устанавливать и настраивать.

Плюсы: не собирает данные пользователей, хорошо работает даже при слабом интернете.

Минусы: качество связи может падать при большом количестве участников в конференции.

10. Zangi

Менее известный мессенджер, который делает ставку на безопасность и прямую связь через собственные серверы. Поддерживает все стандартные функции: чаты, аудио– и видеозвонки.

Плюсы: заявлена хорошая защита данных.

Минусы: очень малоизвестен, поэтому найти в нем друзей и близких будет непросто.

Чтобы не остаться без связи в решающий момент, стоит заранее выбрать и протестировать несколько запасных вариантов. Одни сервисы лучше подходят для быстрых видеозвонков, другие — для приватных переписок, а третьи уже установлены у большинства ваших знакомых. Выберите то, что подходит именно вам, и договоритесь с близкими, где вы сможете найти друг друга, если привычные каналы связи дадут сбой.

* принадлежит корпорации Meta*, которая признана экстремистской в России