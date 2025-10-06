Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Россиян предупредили о росте числа звонков мошенников – есть способ обезопасить себя

Россиян предупредили о росте числа звонков мошенников – есть способ обезопасить себя
1213

Количество мошеннических дипфейков, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта, будет значительно расти.

GR-директор компании "Код безопасности" Александра Шмигирилова отметила, что злоумышленники все активнее используют ИИ для создания подделок не только голосов, но и видео, что делает их схемы еще более убедительными. В частности, одна из распространенных схем включает взлом популярных каналов в мессенджерах и размещение дипфейк-видео, где от имени взломанного пользователя мошенники призывают переходить по вредоносным ссылкам.

Проблема распознавания

Шмигирилова подчеркнула, что уже сегодня многие люди не могут отличить настоящие видео от дипфейков. С развитием технологий это станет еще более сложной задачей. В будущем именно такие подделки будут играть ключевую роль в схемах мошенников. Киберпреступники также применяют ИИ для автоматизации атак и ведения переписок с жертвами, что позволяет им более эффективно выбирать подходящий вектор общения.

Подготовка к новым угрозам

Эксперт призвала россиян готовиться к росту количества фейковых видео, аудиосообщений и звонков. «Эффективность преступников зависит от того, насколько быстро они начинают использовать новые инструменты», — отметила Шмигирилова. Чем быстрее мошенники адаптируются к новым мессенджерам или платформам, тем выше вероятность успешной атаки, так как пользователи этих сервисов менее осведомлены о возможных угрозах.

Изменение методов мошенничества

Шмигирилова также подчеркнула, что мошенникам необходимо постоянно адаптироваться и менять свои подходы, чтобы оставаться незамеченными. Они используют редкие способы общения, чтобы повысить шансы на успех. При этом в глобальном масштабе злоумышленники продолжают применять традиционные методы — фишинговые ссылки и техники социальной инженерии, которые остаются основными инструментами онлайн-мошенничества.

Рекомендации по безопасности

В связи с растущими угрозами МВД России рекомендует гражданам принимать меры предосторожности. Важно удалять или хранить в защищенных папках файлы, которые могут представлять интерес для киберпреступников. Особенно стоит быть осторожными с фотографиями и сканами документов, таких как паспорта, СНИЛС, ИНН и банковские карты. Эти меры помогут минимизировать риски и защитить личные данные от злоумышленников.

Россиянам следует быть бдительными и осведомленными о новых методах мошенничества. С учетом быстрого развития технологий и применения искусственного интеллекта, важно постоянно обновлять свои знания о возможных угрозах и принимать меры для защиты своей информации. Только так можно снизить риск стать жертвой киберпреступников в условиях растущего числа мошеннических действий.

6 октября 2025, 08:51
Фото: Freepik
Лента.ру✓ Надежный источник

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой
Продюсерский центр "Седьмая Радуга" – настоящие волшебники, которые уже почти три десятилетия создают самые масштабные елки страны, – представят грандиозное шоу "История игрушек" в концертном зале "Москва" на "Острове Мечты". Этой зимой в Москве состоится событие, которое обещает стать главным новогодним чудом для всей семьи.

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера
На недавней встрече с поклонниками в театре имени Ленсовета 75-летний Михаил Боярский сделал неожиданное заявление о завершении своей карьеры драматического актера. Этот момент стал важным событием для его поклонников и всей театральной общественности.

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу
В Ленинградской области произошло трогательное спасение синицы, оказавшейся в сложной ситуации. Инцидент произошел в Волосовском районе, где фельдшеры местной подстанции продемонстрировали не только профессионализм, но и заботу о природе. В телеграм-канале "Скорая помощь Ленобласти" была опубликована информация о том, как маленькая птица попала в бедственное положение.

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений
Нейропсихолог Ирина Коржаева поделилась полезными методами, которые помогут улучшить память и развить умственные способности. В своей практике она акцентирует внимание на важности постоянного обучения и открытия нового, что активизирует различные участки мозга и способствует их взаимодействию.

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии
Бывший муж Дженнифер Лопес, актер и фитнес-тренер Оджани Ноа, сделал громкие обвинения в адрес своей экс-супруги. Он утверждает, что Дженнифер изменяла ему во время их короткого, но бурного брака, который длился всего один год с 1997 по 1998 год.

Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование

Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование
Недавние исследования, проведенные бразильскими учеными, продемонстрировали, что регулярное употребление кешью может оказать положительное влияние на здоровье подростков, страдающих от ожирения. Результаты этого исследования были опубликованы в авторитетном журнале Nutrition Research.

