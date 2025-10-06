Что нельзя делать 6 октября в Ираидин день – история, приметы и традиции

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Понедельник 20 октября

15:26Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой 14:48Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог 14:42Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 13:36В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу 11:38Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений 11:13Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии 09:37Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование 08:56Эксперт по финансам спрогнозировал удешевление вторичных квартир в России осенью 05:08Энергия без кофеина: почему холодный душ по утрам работает лучше, чем чашка кофе 00:10Запреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье 18:43Неудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 15:32Урок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 12:46Неожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 08:59Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19:466 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 15:25Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей 12:16Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность 08:27Что нельзя делать 18 октября: запреты и приметы дня Харитины-первохолстинки 19:28Одна ошибка, которая "убивает" всю пользу орехов. Проверьте, не совершаете ли вы ее каждый день? 17:34Правило Натальи Бехтеревой: почему только после 50 лет мы обретаем настоящих друзей 15:58Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в российских аптечках: "Оно убивает больше всех" 14:14Забыть о сне: 10 российских мини-сериалов, которые вы посмотрите залпом 12:56Список на выброс: 3 типа вещей, которые делают ваш дом некомфортным 11:31Юлия Барановская экстренно госпитализирована на фоне иска от Андрея Аршавина 10:30Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление 10:20Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино 05:43Защитник печени: назван один овощ, который мощно очищает организм от токсинов 00:14Мистический и опасный день: почему нельзя стирать и давать обещания 17 октября 19:13Горькая мудрость Омара Хайяма: почему чем больше жертвуешь собой, тем меньше это ценится 17:57Вот когда на самом деле начинается старение: ученые назвали критический возраст 16:46"Делать только то, что хочется": 6 правил счастливой жизни Михаила Лабковского 14:33"Она стояла в детской с ножом": бывший муж Бритни Спирс выпустил шокирующие мемуары о жизни с певицей 12:50Никогда не поздно: ученые доказали, что отказ от курения в любом возрасте замедляет старение мозга и снижает риск деменции 11:40Искусство идеального дуэта: как подобрать гармоничные имена для детей и влюбленных пар 10:32Пармезан, кунжут и сардины: назван неочевидный топ продуктов с максимальным содержанием кальция 06:14Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли 00:54 День Дениса Позимнего, 16 октября: 7 "нельзя", которые привлекут в дом "трясовицу" 19:42Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке 18:10"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу 16:39Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент" 16:20Шоурум Московской недели моды: пять брендов, которые стоит взять на заметку 15:50Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года 14:19Натуральный против экомеха: что на самом деле теплее, долговечнее и выгоднее? 13:19Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города 12:53Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой 11:52Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца" 10:51Как выглядеть на 10 лет моложе после 40: пять простых бьюти-привычек, которые заменят косметолога 06:38Утро начинается не с кофе: 5 роковых ошибок, которые убивают ваш день еще до завтрака 00:29"Не давай и не бери": этот запрет 15 октября спасет ваши деньги и семью от развала
Что нельзя делать 6 октября в Ираидин день – история, приметы и традиции

Что нельзя делать 6 октября в Ираидин день – история, приметы и традиции
1203

6 октября – день памяти мученицы Ираиды Александрийской, известный в народном календаре как Ираидин день.

Этот день наполнен множеством народных примет и традиций, которые наши предки тщательно соблюдали. Существовали строгие запреты, нарушение которых могло привести к серьезным последствиям: болезням, нищете и одиночеству.

Что нельзя делать в Ираидин день

В Ираидин день следует проявлять осторожность в финансовых делах. Не рекомендуется делать крупные покупки, так как они могут обернуться разочарованием. Лучше отложить важные траты на более удачное время. Также, чтобы не опустел кошелек, не стоит пересчитывать деньги после обеда и делать это в присутствии посторонних. Примета гласит: если в этот день взять деньги в долг, то весь следующий год придется расплачиваться с кредиторами.

Общение с близкими

Следует быть аккуратнее в общении с родственниками и друзьями. Пустяковый спор может перерасти в серьезный конфликт, о котором вы потом будете сожалеть. Не стоит делиться своими проблемами — это только притянет новые неприятности. Также не рекомендуется хвастаться своими успехами, так как это может привести к потере самого ценного.

Начало новых дел

Согласно народным поверьям, 6 октября не подходит для начала новых дел. Вероятнее всего, все усилия окажутся напрасными. Супругам также не следует проводить вечер отдельно — это может предвещать долгую разлуку.

Рукоделие и уход за собой

День считается неудачным для рукоделия, так как есть риск получить травму. Поэтому стричь волосы и ногти в этот день тоже не рекомендуется.

Что можно делать в Ираидин день

Несмотря на запреты, 6 октября можно провести с пользой. Важно сохранять позитивный настрой: если грустные мысли не покидают, займитесь чем-то полезным или отправляйтесь на прогулку. Этот день подходит для встреч с друзьями и новых знакомств, особенно для одиноких людей — им может повезти в любви.

Традиции и угощения

На Руси в это время продолжалась подготовка к зиме. Наши предки утепляли избы и пекли лепешки с картофельной начинкой, которыми угощали соседей и домочадцев. Если в семье возникают конфликты, супругам советовали выпить чай с медом из одной кружки — это помогало наладить отношения.

Приметы о погоде на 6 октября

Погода 6 октября также имеет свои приметы. Дождь в этот день предвещает мокрый октябрь, а гром — снег в ноябре. Если светит солнце и дует легкий ветер, зима будет мягкой, а суровых морозов не ожидается до середины января. Пасмурная погода без осадков сулит затяжную осень и позднюю весну.

Природные знаки

Уход журавлей в теплые края сигнализирует о похолодании. Беспокойное поведение кур также указывает на ухудшение погоды. Иней на деревьях предвещает богатый урожай на следующий год, а туман над водоемами говорит о ближайшем потеплении.

Именинники 6 октября

В Ираидин день именины отмечают Андрей, Иван, Николай, Петр и Ян. Поздравления также адресованы Ираиде и Раисе.

Ираидин день наполнен традициями и приметами, которые помогают сохранить гармонию в жизни. Соблюдение этих народных мудростей может стать залогом благополучия и счастья в семье.

6 октября 2025, 06:56
Фото: Freepik
Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой
Продюсерский центр "Седьмая Радуга" – настоящие волшебники, которые уже почти три десятилетия создают самые масштабные елки страны, – представят грандиозное шоу "История игрушек" в концертном зале "Москва" на "Острове Мечты". Этой зимой в Москве состоится событие, которое обещает стать главным новогодним чудом для всей семьи.

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера
На недавней встрече с поклонниками в театре имени Ленсовета 75-летний Михаил Боярский сделал неожиданное заявление о завершении своей карьеры драматического актера. Этот момент стал важным событием для его поклонников и всей театральной общественности.

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу
В Ленинградской области произошло трогательное спасение синицы, оказавшейся в сложной ситуации. Инцидент произошел в Волосовском районе, где фельдшеры местной подстанции продемонстрировали не только профессионализм, но и заботу о природе. В телеграм-канале "Скорая помощь Ленобласти" была опубликована информация о том, как маленькая птица попала в бедственное положение.

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений
Нейропсихолог Ирина Коржаева поделилась полезными методами, которые помогут улучшить память и развить умственные способности. В своей практике она акцентирует внимание на важности постоянного обучения и открытия нового, что активизирует различные участки мозга и способствует их взаимодействию.

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии
Бывший муж Дженнифер Лопес, актер и фитнес-тренер Оджани Ноа, сделал громкие обвинения в адрес своей экс-супруги. Он утверждает, что Дженнифер изменяла ему во время их короткого, но бурного брака, который длился всего один год с 1997 по 1998 год.

Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование

Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование
Недавние исследования, проведенные бразильскими учеными, продемонстрировали, что регулярное употребление кешью может оказать положительное влияние на здоровье подростков, страдающих от ожирения. Результаты этого исследования были опубликованы в авторитетном журнале Nutrition Research.

Выбор читателей

