Фармацевт выделил 4 главных правила для защиты от простуды и гриппа

С наступлением осени увеличивается риск заболеваний простудой и гриппом.

Фармацевт Амир Бхогал выделил четыре основных правила, которые помогут защитить организм от вирусов в этот период. Эти советы могут стать полезным ориентиром для каждого, кто хочет сохранить здоровье.

1. Полноценный сон и правильное питание

Первое и, пожалуй, самое важное правило — это достаточный отдых и сбалансированное питание. Бхогал подчеркивает, что организму необходимо столько сна, сколько он требует для восстановления. Это поможет укрепить иммунную систему и повысить сопротивляемость к инфекциям.

Кроме того, осенью стоит обратить внимание на сезонные овощи, фрукты и ягоды. Они богаты витаминами и минералами, которые способствуют восстановлению клеток и укреплению иммунитета. Еда без ограничений в этом контексте означает, что нужно включать в рацион разнообразные продукты, чтобы обеспечить организм всем необходимым.

2. Чистота в доме и на рабочем месте

Следующее правило касается гигиены. Фармацевт советует регулярно проводить влажную уборку в доме и протирать рабочий стол в офисе. Вирусы могут сохранять свою активность в открытой среде от 24 до 48 часов, поэтому пыль и грязь становятся потенциальными источниками заражения. Чистота помещений поможет снизить риск передачи вирусов и инфекций.

3. Вакцинация против гриппа

Третьим важным шагом является вакцинация от гриппа. Бхогал отмечает, что прививка — это один из самых эффективных способов защиты от этого заболевания. Вакцинация не только снижает вероятность заболеть, но и помогает предотвратить распространение вируса среди окружающих. Особенно важно делать прививки тем, кто находится в группе риска, включая пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

4. Избегайте контактов с больными

Наконец, важно стараться избегать контактов с людьми, у которых есть симптомы простуды или гриппа. Это правило может показаться простым, но оно играет ключевую роль в профилактике заболеваний. Если вы заметили, что кто-то из вашего окружения кашляет или чихает, лучше держаться на расстоянии.

Следуя этим четырем простым правилам — полноценный сон и питание, поддержание чистоты, вакцинация и избегание контактов с больными — вы сможете значительно снизить риск заражения простудой и гриппом в осенний период. Берегите себя и своих близких, чтобы этот сезон прошел без болезней.