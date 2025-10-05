Эксперт предупредил об опасных осенних привычках автолюбителей

С наступлением осени многие водители сталкиваются с изменением дорожных условий, что требует особого внимания и осторожности. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр выделил несколько опасных привычек, которые могут привести к ДТП в этот период.

Резкие маневры на скользкой дороге

Одной из самых распространенных ошибок водителей осенью является совершение резких маневров. С приходом дождей дороги становятся скользкими, и любое резкое движение руля может привести к потере контроля над автомобилем. Хайцеэр подчеркивает, что важно заранее планировать свои действия на дороге и избегать резких поворотов и торможений. Постепенное изменение направления движения и плавное торможение помогут сохранить устойчивость автомобиля.

Проезд по глубоким лужам

Еще одной потенциально опасной привычкой является проезд по глубоким лужам на высокой скорости. Это может вызвать аквапланирование — явление, при котором шина теряет контакт с дорогой из-за водяной пленки, что приводит к потере управления. Хайцеэр предупреждает, что даже небольшая лужа может стать причиной серьезной аварии, если водитель не будет осторожен. Лучше снизить скорость и объехать такие участки, если это возможно.

Использование всесезонной резины

Многие автолюбители предпочитают использовать всесезонные шины, считая их универсальными для любых погодных условий. Однако Хайцеэр отмечает, что такая резина неэффективна как зимой, так и летом. Она не обеспечивает должного сцепления с дорогой в условиях дождя или снега. Переход на зимние шины должен происходить при температуре ниже пяти градусов Цельсия и наличии ночных заморозков. Это поможет избежать неприятных ситуаций на скользкой дороге.

Преждевременный переход на зимние шины

Преждевременный переход на зимние шины также может усугубить проблемы с аквапланированием. Зимняя резина менее эффективно выталкивает воду из пятна контакта, чем летняя. Это означает, что в условиях дождя управление автомобилем на зимней резине может быть даже опаснее, чем на летней. Хайцеэр рекомендует следить за погодными условиями и заменять шины только тогда, когда это действительно необходимо.

Осень — это время, когда водителям следует быть особенно внимательными на дороге. Избегание резких маневров, осторожное проезд по лужам и правильный выбор шин помогут снизить риск аварий. Ян Хайцеэр напоминает: безопасность на дороге зависит от внимательности и осознанности каждого водителя. Следуя простым рекомендациям, можно значительно повысить уровень безопасности как для себя, так и для других участников дорожного движения.