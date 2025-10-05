Психолог назвала белый цвет ошибкой при выборе одежды на собеседование в офис

Собеседование – это важный этап на пути к новой работе, и выбор одежды играет в этом процессе ключевую роль.

Психолог Джордж Сик и специалист по дресс-коду Джулиан Нельсон выделили основные ошибки, которые могут негативно сказаться на впечатлении о кандидате.

Ошибка 1: Белая одежда

Одной из самых распространенных ошибок является выбор белой одежды. Хотя белый цвет может казаться классическим и строгим, он ассоциируется с медицинской сферой и работой в больнице. «Белая одежда может создать неверное впечатление о вас как о кандидате», — отмечает Сик. Кроме того, на белом фоне легко заметны пятна, что может добавить неуверенности в момент собеседования.

Ошибка 2: Сложные узоры и яркие принты

Следующей ошибкой является использование вещей со сложными узорами и яркими принтами. Такие элементы могут отвлекать внимание от вашей личности и профессиональных качеств. Нельсон подчеркивает, что лучше выбирать более нейтральные и сдержанные цвета, которые помогут сосредоточить внимание на ваших словах и аргументах.

Ошибка 3: Неудобная обувь

Обувь — это еще один важный аспект, который не стоит недооценивать. Эксперты советуют избегать неудобной обуви, а также кроссовок. «Отполированная и правильно подобранная обувь сигнализирует о готовности кандидата», — говорит Нельсон. Удобная и стильная обувь не только подчеркнет ваш образ, но и поможет чувствовать себя уверенно во время собеседования.

Ошибка 4: Излишние аксессуары

Аксессуары также играют важную роль в формировании общего впечатления. Длинные серьги, массивные кольца и умные часы могут отвлекать собеседника от главного — вашей кандидатуры. «Умные часы создают впечатление, что будущий работник не до конца вовлечен в беседу с руководством», — отмечает Сик. Лучше выбрать минималистичные украшения, которые подчеркнут ваш стиль без излишнего акцента.

Ошибка 5: Неприглядная сумка

Не стоит забывать и о сумке, с которой вы приходите на собеседование. Нельсон предупреждает: «Выпуклая грязная сумка намекает на наличие дезорганизации у человека». Лучше выбрать аккуратную и стильную сумку, которая дополнит ваш образ и создаст впечатление о вас как о человеке, следящем за своим внешним видом.

Выбор одежды для собеседования — это не просто вопрос стиля, но и возможность продемонстрировать свою профессиональность и подготовленность. Следуя рекомендациям Джорджа Сика и Джулиана Нельсона, вы сможете избежать распространенных ошибок и произвести положительное впечатление на потенциального работодателя.