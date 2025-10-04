5 профессий, которые исчезнут в ближайшие 10 лет из-за нейросетей и стоит ли вам беспокоиться?

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Елена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

15:26Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой 14:48Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог 14:42Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 13:36В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу 11:38Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений 11:13Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии 09:37Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование 08:56Эксперт по финансам спрогнозировал удешевление вторичных квартир в России осенью 05:08Энергия без кофеина: почему холодный душ по утрам работает лучше, чем чашка кофе 00:10Запреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье 18:43Неудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 15:32Урок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 12:46Неожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 08:59Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19:466 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 15:25Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей 12:16Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность 08:27Что нельзя делать 18 октября: запреты и приметы дня Харитины-первохолстинки 19:28Одна ошибка, которая "убивает" всю пользу орехов. Проверьте, не совершаете ли вы ее каждый день? 17:34Правило Натальи Бехтеревой: почему только после 50 лет мы обретаем настоящих друзей 15:58Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в российских аптечках: "Оно убивает больше всех" 14:14Забыть о сне: 10 российских мини-сериалов, которые вы посмотрите залпом 12:56Список на выброс: 3 типа вещей, которые делают ваш дом некомфортным 11:31Юлия Барановская экстренно госпитализирована на фоне иска от Андрея Аршавина 10:30Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление 10:20Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино 05:43Защитник печени: назван один овощ, который мощно очищает организм от токсинов 00:14Мистический и опасный день: почему нельзя стирать и давать обещания 17 октября 19:13Горькая мудрость Омара Хайяма: почему чем больше жертвуешь собой, тем меньше это ценится 17:57Вот когда на самом деле начинается старение: ученые назвали критический возраст 16:46"Делать только то, что хочется": 6 правил счастливой жизни Михаила Лабковского 14:33"Она стояла в детской с ножом": бывший муж Бритни Спирс выпустил шокирующие мемуары о жизни с певицей 12:50Никогда не поздно: ученые доказали, что отказ от курения в любом возрасте замедляет старение мозга и снижает риск деменции 11:40Искусство идеального дуэта: как подобрать гармоничные имена для детей и влюбленных пар 10:32Пармезан, кунжут и сардины: назван неочевидный топ продуктов с максимальным содержанием кальция 06:14Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли 00:54 День Дениса Позимнего, 16 октября: 7 "нельзя", которые привлекут в дом "трясовицу" 19:42Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке 18:10"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу 16:39Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент" 16:20Шоурум Московской недели моды: пять брендов, которые стоит взять на заметку 15:50Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года 14:19Натуральный против экомеха: что на самом деле теплее, долговечнее и выгоднее? 13:19Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города 12:53Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой 11:52Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца" 10:51Как выглядеть на 10 лет моложе после 40: пять простых бьюти-привычек, которые заменят косметолога 06:38Утро начинается не с кофе: 5 роковых ошибок, которые убивают ваш день еще до завтрака 00:29"Не давай и не бери": этот запрет 15 октября спасет ваши деньги и семью от развала
5 профессий, которые исчезнут в ближайшие 10 лет из-за нейросетей и стоит ли вам беспокоиться?

5 профессий, которые исчезнут в ближайшие 10 лет из-за нейросетей и стоит ли вам беспокоиться?
1392

Еще пару лет назад фраза "роботы заберут нашу работу" звучала как заголовок из фантастического фильма. Сегодня, с появлением мощных нейросетей, эта перспектива стала для многих ощутимой реальностью. Искусственный интеллект больше не просто выполняет команды – он пишет тексты, создает изображения, анализирует данные и даже общается с клиентами.

Но это не повод для паники. Технологические революции всегда меняли рынок труда: появление автомобилей оставило без работы кучеров, а компьютеры — машинисток. Нынешняя волна перемен не уничтожит работу как таковую, но она точно изменит ее правила. Давайте разберемся, какие специальности находятся в зоне риска, и, что самое главное, — какие навыки помогут оставаться востребованным в новой эпохе.

Принцип прост: если вашу работу можно превратить в инструкцию, ее автоматизируют. Искусственный интеллект превосходно справляется с задачами, которые основаны на обработке больших объемов данных, поиске закономерностей и выполнении рутинных, повторяющихся действий. Именно поэтому под удар попадают следующие профессии.

1. Операторы колл-центров и службы поддержки (первого уровня)

  • Что они делают сейчас: отвечают на стандартные вопросы клиентов, решают типовые проблемы, следуя заранее прописанным сценариям.
  • Почему они в зоне риска: современные чат-боты и голосовые ассистенты уже способны делать это 24/7, без усталости и эмоционального выгорания. Они мгновенно находят информацию в базе данных и могут вести диалог на нескольких языках.
  • Что будет дальше: профессия не исчезнет полностью, но сильно трансформируется. Вместо сотен операторов, отвечающих на простые вопросы вроде "Как отследить посылку?", останутся несколько высококвалифицированных специалистов. Их задачей будет решение сложных, нестандартных и эмоционально напряженных ситуаций, с которыми не справился ИИ.

2. Бухгалтеры и аудиторы (начального уровня)

  • Что они делают сейчас: занимаются вводом данных, сверкой счетов, подготовкой стандартных отчетов, расчетом зарплат и налогов.
  • Почему они в зоне риска: все эти операции — чистая математика и работа с данными по заданным правилам. Нейросети уже способны обрабатывать финансовые документы, автоматически классифицировать расходы, выявлять несоответствия и формировать отчетность гораздо быстрее и с меньшим количеством ошибок, чем человек.
  • Что будет дальше: роль бухгалтера сместится от операциониста к финансовому аналитику и стратегу. Ценным будет не тот, кто умеет сводить дебет с кредитом, а тот, кто на основе данных, обработанных ИИ, может дать бизнесу ценные советы: как оптимизировать налоги, где сократить расходы и куда инвестировать.

3. Копирайтеры, переводчики и создатели контента (базового уровня)

  • Что они делают сейчас: пишут простые тексты: описания товаров для интернет-магазинов, посты для соцсетей по шаблону, SEO-статьи, переводят стандартные документы.
  • Почему они в зоне риска: нейросети уже генерируют вполне читаемые и уникальные тексты на любую заданную тему. Для задач, где не требуется глубокая экспертиза, личный опыт или уникальный авторский стиль, ИИ — более дешевый и быстрый инструмент.
  • Что будет дальше: спрос на "текстовых ремесленников" упадет. Но возрастет ценность специалистов, способных создавать сложный, креативный и экспертный контент: журналистские расследования, глубокие аналитические статьи, сценарии, художественную литературу. Также появятся новые роли, например, "редактор ИИ-контента" — специалист, который ставит нейросети правильные задачи и доводит сгенерированный текст до совершенства.

4. Специалисты по вводу данных (Data Entry Clerks)

  • Что они делают сейчас: вручную переносят информацию из одних источников (например, бумажных документов, сканов) в другие (базы данных, электронные таблицы).
  • Почему они в зоне риска: это, пожалуй, самый очевидный кандидат на полную автоматизацию. Технологии оптического распознавания символов (OCR) в связке с ИИ уже делают эту работу практически без участия человека.
  • Что будет дальше: эта профессия, скорее всего, практически исчезнет. Навыки, связанные с ручным вводом данных, станут невостребованными. Людям, занятым в этой сфере, придется осваивать смежные области — анализ данных, управление базами данных, контроль качества данных.

5. Корректоры и технические редакторы

  • Что они делают сейчас: проверяют тексты на наличие грамматических, пунктуационных и стилистических ошибок.
  • Почему они в зоне риска: современные сервисы вроде Grammarly и его аналогов, встроенные в текстовые редакторы, уже сейчас находят ошибки лучше многих людей. Они не устают и знают все правила.
  • Что будет дальше: профессия сохранится, но на более высоком уровне. Будут востребованы не просто корректоры, а «литературные редакторы», которые работают со смыслом, структурой и стилем текста, проверяют факты и помогают автору донести свою мысль максимально точно. Техническую вычитку ошибок возьмет на себя ИИ.

Так стоит ли беспокоиться?

Главный вывод из этих прогнозов — будущее не за теми, кто борется с технологиями, а за теми, кто учится с ними работать. Рутинные и предсказуемые задачи действительно уходят к машинам. Но это освобождает человека для того, что машины делать не могут (по крайней мере, пока).

Какие навыки стоит развивать уже сейчас, чтобы оставаться ценным специалистом?

  1. Критическое мышление и решение сложных проблем. ИИ даст вам данные, но только человек сможет принять на их основе верное стратегическое решение.
  2. Эмоциональный интеллект и коммуникация. Умение сопереживать, вести переговоры, убеждать, работать в команде — это чисто человеческие качества, которые невозможно автоматизировать.
  3. Креативность и инновационное мышление. Способность придумывать по-настоящему новые идеи, а не комбинировать старые, всегда будет в цене.
  4. Умение учиться и адаптироваться. Главный навык XXI века — способность быстро осваивать новые знания и переучиваться.
  5. Навыки работы с ИИ. Станьте тем, кто умеет правильно ставить задачи нейросетям и использовать их как мощнейший инструмент для повышения собственной продуктивности.

Изменения неизбежны, но они открывают новые горизонты. Вместо страха перед будущим, лучше сфокусироваться на развитии своих сильных сторон. Ведь ИИ — это не конкурент, а самый умный помощник, которого у человечества еще никогда не было. И тот, кто научится им управлять, всегда будет на шаг впереди.

4 октября 2025, 03:05
Фото сгенерировано в Шедеврум
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой
Продюсерский центр "Седьмая Радуга" – настоящие волшебники, которые уже почти три десятилетия создают самые масштабные елки страны, – представят грандиозное шоу "История игрушек" в концертном зале "Москва" на "Острове Мечты". Этой зимой в Москве состоится событие, которое обещает стать главным новогодним чудом для всей семьи.

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера
На недавней встрече с поклонниками в театре имени Ленсовета 75-летний Михаил Боярский сделал неожиданное заявление о завершении своей карьеры драматического актера. Этот момент стал важным событием для его поклонников и всей театральной общественности.

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу
В Ленинградской области произошло трогательное спасение синицы, оказавшейся в сложной ситуации. Инцидент произошел в Волосовском районе, где фельдшеры местной подстанции продемонстрировали не только профессионализм, но и заботу о природе. В телеграм-канале "Скорая помощь Ленобласти" была опубликована информация о том, как маленькая птица попала в бедственное положение.

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений
Нейропсихолог Ирина Коржаева поделилась полезными методами, которые помогут улучшить память и развить умственные способности. В своей практике она акцентирует внимание на важности постоянного обучения и открытия нового, что активизирует различные участки мозга и способствует их взаимодействию.

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии
Бывший муж Дженнифер Лопес, актер и фитнес-тренер Оджани Ноа, сделал громкие обвинения в адрес своей экс-супруги. Он утверждает, что Дженнифер изменяла ему во время их короткого, но бурного брака, который длился всего один год с 1997 по 1998 год.

Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование

Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование
Недавние исследования, проведенные бразильскими учеными, продемонстрировали, что регулярное употребление кешью может оказать положительное влияние на здоровье подростков, страдающих от ожирения. Результаты этого исследования были опубликованы в авторитетном журнале Nutrition Research.

