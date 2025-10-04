Врач-эксперт назвала 3 самых вредных вида кофе – лучше исключить их из рациона

Кофе – это не только популярный напиток, но и предмет обсуждения среди экспертов в области здравоохранения.

Врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Александра Филева выделила несколько видов кофе, которые могут негативно сказаться на здоровье. В частности, она назвала растворимый кофе "три в одном" самым вредным вариантом кофейного напитка.





▎Растворимый кофе «три в одном»: лидер антирейтинга





Растворимый кофе «три в одном» возглавляет антирейтинг по причине своего состава. По словам Филёвой, этот напиток содержит значительное количество сахара, что может привести к резким скачкам уровня глюкозы в крови. Кроме того, в его состав входят гидрогенизированные растительные жиры и искусственные добавки, такие как ароматизаторы и другие синтетические соединения. Эти компоненты могут вызвать аллергические реакции и негативно сказаться на микрофлоре кишечника.





Регулярное употребление кофе «три в одном» может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая расстройства пищеварения, набор лишнего веса, развитие метаболического синдрома и даже сахарный диабет 2-го типа. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют ограничить или полностью исключить этот вид напитка из своего рациона.





▎Кофе с сиропами и взбитыми сливками: высококалорийная угроза





На втором месте по вредности находятся кофейные напитки с добавлением сиропов и взбитых сливок, такие как латте, макиато и моккачино. Эти напитки отличаются высокой калорийностью, что делает их потенциально опасными для здоровья. Филёва отмечает, что многие из них содержат кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, регулярное употребление которого связано с развитием неалкогольной жировой болезни печени.





Взбитые сливки, добавляемые в такие напитки, увеличивают содержание насыщенных жиров и холестерина. Это может негативно повлиять на обмен веществ и привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. Поэтому стоит быть осторожными с выбором кофейных напитков, особенно если вы следите за своим весом и уровнем холестерина.





▎Фраппучино и холодные кофейные напитки: сладкое искушение





Третье место в антирейтинге занимает фраппучино и другие холодные кофейные напитки. Эти напитки часто содержат значительное количество добавленного сахара, искусственных ароматизаторов и загустителей. Филёва подчеркивает, что лед, используемый при приготовлении таких напитков, может снижать интенсивность вкуса, что компенсируется увеличением концентрации подсластителей. Это делает их не только калорийными, но и потенциально вредными для здоровья.





▎Заключение





В свете приведенных фактов становится очевидным, что некоторые виды кофе могут представлять собой серьезную угрозу для здоровья. Растворимый кофе «три в одном», кофейные напитки с сиропами и взбитыми сливками, а также фраппучино — это те варианты, которые стоит избегать или ограничить в своем рационе. Чтобы наслаждаться кофе без вреда для здоровья, выбирайте натуральные сорта без добавок и сахара, а также следите за общим потреблением калорий.