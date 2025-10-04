Раскрыта внушительная стоимость ремонта квартиры известной певицы МакSим

Эксперты раскрыли стоимость ремонта квартиры известной певицы МакSим. Цена могла составить около 190 миллионов рублей.

Регина Ван Влит, профессионал в области дизайна интерьеров, отметила, что стиль апартаментов сочетает в себе элементы современного классического и ар-деко. Такой подход к дизайну делает квартиру не только стильной, но и уютной.

По словам Ван Влит, использование премиальных брендов в оформлении интерьера значительно увеличивает общую стоимость. Интерьер квартиры МакSим отличается отсутствием вычурности и китча; каждая деталь тщательно подобрана и имеет свою историю. Это создает атмосферу, в которой чувствуется индивидуальность хозяйки.

Особое внимание эксперт уделяет предметам роскоши, которые присутствуют в квартире. Центральная люстра в гостиной, стоимость которой достигает 6 миллионов рублей, является ярким примером такого подхода. Также стоит отметить белое пианино Petrof, цена которого варьируется от 1,2 до 2,5 миллионов рублей. Стеклянные скульптуры, расположенные в холле, могут стоить до 2,5 миллионов рублей. Кроме того, в ванной комнате можно найти предметы из золота и элитную посуду от известных брендов.

Интересно, что в каждой комнате квартиры певицы находятся старинные иконы. По информации эксперта, это может быть подарком от ее бывшего мужа, коллекционера Александра Петрова. Редкие иконы являются общей страстью как Петрова, так и его друга Григория Лепса.

Квартира находится в престижном жилом комплексе "Триумф-Палас" и оценивается примерно в 400 миллионов рублей. Она включает в себя просторную уличную террасу с системой теплых полов, три санузла (в том числе отдельный для домашних животных), три спальни и несколько гардеробных.

В старых интервью МакSим говорила о том, что создание уютной атмосферы в квартире заняло у нее много времени. Сейчас артистка предпочитает проводить время с детьми в домашней обстановке. После перенесенных заболеваний врачи рекомендовали ей ограничить гастрольную деятельность для сохранения здоровья.

Состояние певицы было крайне тяжелым, и в этот период ее посещали мрачные мысли. Однако благодаря лечению ей удалось восстановиться. Врачи настоятельно советуют бережно относиться к своему здоровью, что также отражается на ее образе жизни и выборе приоритетов.