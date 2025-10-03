Пить или не пить: нужен ли осенью витамин D – отвечает эксперт

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

15:26Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой 14:48Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог 14:42Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 13:36В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу 11:38Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений 11:13Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии 09:37Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование 08:56Эксперт по финансам спрогнозировал удешевление вторичных квартир в России осенью 05:08Энергия без кофеина: почему холодный душ по утрам работает лучше, чем чашка кофе 00:10Запреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье 18:43Неудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 15:32Урок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 12:46Неожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 08:59Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19:466 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 15:25Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей 12:16Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность 08:27Что нельзя делать 18 октября: запреты и приметы дня Харитины-первохолстинки 19:28Одна ошибка, которая "убивает" всю пользу орехов. Проверьте, не совершаете ли вы ее каждый день? 17:34Правило Натальи Бехтеревой: почему только после 50 лет мы обретаем настоящих друзей 15:58Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в российских аптечках: "Оно убивает больше всех" 14:14Забыть о сне: 10 российских мини-сериалов, которые вы посмотрите залпом 12:56Список на выброс: 3 типа вещей, которые делают ваш дом некомфортным 11:31Юлия Барановская экстренно госпитализирована на фоне иска от Андрея Аршавина 10:30Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление 10:20Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино 05:43Защитник печени: назван один овощ, который мощно очищает организм от токсинов 00:14Мистический и опасный день: почему нельзя стирать и давать обещания 17 октября 19:13Горькая мудрость Омара Хайяма: почему чем больше жертвуешь собой, тем меньше это ценится 17:57Вот когда на самом деле начинается старение: ученые назвали критический возраст 16:46"Делать только то, что хочется": 6 правил счастливой жизни Михаила Лабковского 14:33"Она стояла в детской с ножом": бывший муж Бритни Спирс выпустил шокирующие мемуары о жизни с певицей 12:50Никогда не поздно: ученые доказали, что отказ от курения в любом возрасте замедляет старение мозга и снижает риск деменции 11:40Искусство идеального дуэта: как подобрать гармоничные имена для детей и влюбленных пар 10:32Пармезан, кунжут и сардины: назван неочевидный топ продуктов с максимальным содержанием кальция 06:14Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли 00:54 День Дениса Позимнего, 16 октября: 7 "нельзя", которые привлекут в дом "трясовицу" 19:42Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке 18:10"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу 16:39Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент" 16:20Шоурум Московской недели моды: пять брендов, которые стоит взять на заметку 15:50Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года 14:19Натуральный против экомеха: что на самом деле теплее, долговечнее и выгоднее? 13:19Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города 12:53Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой 11:52Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца" 10:51Как выглядеть на 10 лет моложе после 40: пять простых бьюти-привычек, которые заменят косметолога 06:38Утро начинается не с кофе: 5 роковых ошибок, которые убивают ваш день еще до завтрака 00:29"Не давай и не бери": этот запрет 15 октября спасет ваши деньги и семью от развала
Пить или не пить: нужен ли осенью витамин D – отвечает эксперт

Пить или не пить: нужен ли осенью витамин D – отвечает эксперт
1738

С приходом холодов многие из нас инстинктивно тянутся к баночкам с витаминами, надеясь поддержать иммунитет. Но насколько оправдано такое решение, особенно когда речь идет о витамине D?

Специалисты напоминают: осенью этот вопрос становится особенно актуальным. Солнечных дней становится меньше, а значит, наш организм вырабатывает меньше витамина D естественным путем. В этот период важно обеспечить его поступление извне, будь то через пищу или, при необходимости, через специальные добавки, но всегда после консультации с врачом.

Что витамин D делает для нашего тела и иммунитета?

Витамин D играет множество ключевых ролей в организме, влияя на наше общее самочувствие. Исследования показывают, что при достаточном уровне этого витамина мы реже болеем простудными заболеваниями.

  • Крепкие кости и зубы. Главная задача витамина D – помогать усваиваться кальцию и фосфору. Эти минералы необходимы для роста здоровых и прочных костей, а также для защиты зубов от кариеса.
  • Сильные мышцы. Нормальный уровень витамина D важен для поддержания мышечной силы и выносливости. Многие, кто испытывает недостаток этого витамина, жалуются на слабость и быструю утомляемость.
  • Здоровое сердце и сосуды. Витамин D участвует в регулировании кровяного давления и уровня холестерина, способствуя здоровью всей сердечно-сосудистой системы.
  • Ключ к иммунитету. Ученые подтвердили: недостаток витамина D ослабляет защитные силы организма. Иммунные клетки активно используют этот витамин в своей работе, и его дефицит делает нас более уязвимыми перед вирусами и бактериями. Именно поэтому низкий уровень витамина D часто связывают с частыми болезнями, особенно простудами и респираторными инфекциями.

Как витамин D помогает в борьбе с простудой?

Получение достаточного количества витамина D может существенно снизить риск заболеть простудой и ускорить выздоровление, если вирус все-таки атаковал.

  • Защита клеток. Витамин D стимулирует производство особых белков, которые обладают антимикробными свойствами. Эти белки помогают уничтожать вирусы и бактерии, не давая им развиваться в организме.
  • Контроль воспаления. Простуды часто вызывают воспаление в дыхательных путях. Витамин D помогает регулировать активность иммунных клеток, уменьшая чрезмерное воспаление и способствуя скорейшему восстановлению.
  • Укрепление слизистых. Под воздействием витамина D улучшается барьерная функция слизистых оболочек дыхательных органов, создавая дополнительный щит от болезнетворных микроорганизмов.
  • Активация иммунных клеток. Витамин D "включает" клетки иммунной системы, которые непосредственно борются с инфекциями, делая нашу защиту более эффективной.

Витамин D, настроение и энергия

Осенью особенно важно поддерживать хорошее настроение и бодрость, ведь с уменьшением света мы часто чувствуем усталость и апатию, а иногда сталкиваемся с сезонной депрессией. Витамин D и здесь приходит на помощь. Научные исследования показали, что низкий уровень этого витамина может вызывать чувство усталости, апатии и даже способствовать развитию депрессивных состояний. Поддерживая оптимальный уровень витамина D, мы позитивно влияем на свое самочувствие и общий уровень жизненной энергии.

Чем опасен дефицит витамина D осенью и зимой?

Осень и зима — периоды, когда дефицит витамина D наиболее вероятен. Солнце становится менее активным, наша кожа вырабатывает меньше витамина, а мы больше времени проводим в помещениях. Все это многократно повышает риск нехватки. Последствия могут быть серьезными:

  • Частые простуды.
  • Ухудшение настроения и склонность к депрессии.
  • Постоянная усталость.
  • Проблемы с кожей и волосами.
  • Повышенный риск развития рахита у детей и остеопороза у взрослых.

Кто находится в группе риска?

Особенно внимательно следить за уровнем витамина D нужно следующим категориям людей:

  • Жителям северных регионов с малым количеством солнечных дней.
  • Детям и пожилым людям.
  • Людям с хроническими заболеваниями легких или ослабленным иммунитетом.
  • Тем, кто ведет малоподвижный образ жизни и редко бывает на улице.

Нужно ли принимать витамин D автоматически?

Вопреки распространенному мнению, что витамин D необходим всем без исключения в холодное время года, универсального решения не существует. Перед тем как начать прием добавок, крайне важно сдать анализы крови и убедиться, что уровень витамина действительно понижен.

Неконтролируемый прием высоких доз витамина D может быть опасен. Он способен привести к избытку кальция в крови, что чревато образованием камней в почках и нарушением сердечного ритма.

Как часто проверять уровень витамина D и что считать нормой?

Рекомендуется проверять уровень витамина D в крови минимум раз в год, а лучше – весной и осенью. Показатели нормы могут немного отличаться в разных лабораториях, но в целом ориентироваться стоит на следующие цифры:

  • Меньше 20 нг/мл – дефицит.
  • От 20 до 30 нг/мл – недостаточность.
  • От 30 до 100 нг/мл – оптимальный уровень.

Как выбрать дозировку и форму препарата?

Выбор оптимальной дозировки и формы витамина D всегда определяется индивидуально врачом. Он учтет ваш текущий уровень витамина, особенности организма и потребности. Регулярные визиты к специалисту позволят корректировать дозировку и получать максимум пользы от добавок.

Витамин D выпускается в разных формах:

  • Капсулы: удобны для взрослых, содержат точную дозировку.
  • Капли: подходят для маленьких детей и тех, кому сложно глотать таблетки.
  • Спреи: быстрый и удобный формат, обеспечивающий хорошее всасывание.

Почему нельзя назначать витамины себе самому?

Самостоятельный выбор лекарств и добавок без предварительных анализов стал обычным делом, но это небезопасно. Каждый человек уникален, и реакция на один и тот же препарат может сильно отличаться. То, что помогло одному, не обязательно подойдет другому. Неправильно подобранное средство может навредить здоровью, вызвать аллергию, побочные эффекты или даже серьезные осложнения.

Только квалифицированный врач, имея на руках результаты анализов и полную картину вашего здоровья, может правильно оценить ситуацию и назначить подходящее лечение. Анализы помогают установить истинную причину проблем, подтвердить необходимость приема конкретных препаратов и следить за реакцией организма на терапию. Поэтому самолечение без консультации специалиста и обследования несет значительные риски и редко оправдано.

3 октября 2025, 10:36
Фото: freepik.com
Клео.ру✓ Надежный источник

