Не пропустите эти грандиозные события: астрологи назвали октябрь "месяцем перемен"

7 октября: Суперлуние и время завершений
Начало месяца, 7 октября, принесет нам полнолуние, да еще и необычное – оно будет суперлунием. Это значит, что Луна окажется в самой близкой точке к Земле, и мы увидим ее крупнее и ярче обычного. Астрономы ценят такие моменты за их красоту, а астрологи считают полнолуние временем, когда завершаются старые циклы. Это хороший период для того, чтобы подвести итоги, закончить начатые дела и очистить свой путь перед новыми свершениями. Эмоции в такие дни могут быть сильнее, а интуиция обостряться.
8 октября: метеорный поток Дракониды — привет от кометы
Сразу после суперлуния, в ночь с 8 на 9 октября, ожидается пик метеорного потока Дракониды. Это космическое явление связано с кометой Джакобини-Циннера. Иногда Дракониды устраивают настоящие "звездные дожди", когда в небе мелькают сотни метеоров в час. Однако в 2025 году яркий свет суперлуния может помешать полноценному наблюдению. Тем не менее, если оказаться в месте, где мало городского света, есть шанс увидеть это небесное представление.
20–21 октября: яркие Ориониды в ночном небе
Позже в месяце, с 20 по 21 октября, нас ждет еще один метеорный поток – Ориониды. Это "осколки" знаменитой кометы Галлея. В этот период в час можно увидеть до двадцати падающих звезд. И здесь есть отличная новость для всех любителей ночного неба: пик Орионид приходится на новолуние. Это значит, что Луна не будет мешать наблюдениям, создавая идеальные условия для любования потоком, особенно в часы между полуночью и рассветом.
25 октября: танец Луны и Антареса — время перемен
25 октября произойдет редкое астрономическое событие: Луна закроет собой яркую красную звезду Антарес, находящуюся в созвездии Скорпиона. Это явление, называемое покрытием, будет видно в основном в Южной Америке и Антарктиде. С точки зрения астрологии, такие моменты символизируют трансформацию и глубокие изменения. Антарес считается звездой с мощной энергией, и ее "встреча" с Луной может указывать на период, когда что-то старое уходит, чтобы дать дорогу новому.
29 октября: Меркурий зовет к размышлениям
В конце месяца, 29 октября, Меркурий достигнет своей максимальной восточной элонгации. Это означает, что планета будет находиться на наибольшем угловом расстоянии от Солнца и станет видимой на вечернем небе сразу после его захода. Из-за низкого положения над горизонтом и городского светового загрязнения наблюдения могут быть непростыми. Но для тех, кто найдет подходящее место, откроется возможность увидеть эту планету. Астрологи связывают этот период с размышлениями и планированием будущего.
Как использовать энергию октября
Астрологические рекомендации сходятся в одном: октябрь 2025 года будет временем важных событий и изменений. Полнолуние и суперлуние могут усилить наши чувства, помогая разобраться в старых делах. Метеорные потоки способны подарить вдохновение и новые идеи. А покрытие Антареса Луной – это символический призыв к глубоким трансформациям, чтобы расчистить путь для чего-то нового. Меркурий в элонгации – хороший повод для осмысления и построения планов.
Этот месяц – прекрасная возможность прислушаться к себе, завершить незавершенное, открыться новым возможностям и позволить космическим ритмам направить вас к личному росту и переменам.