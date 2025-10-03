День Ветров: что строжайше запрещено делать 3 октября, чтобы не "выдуло" удачу и здоровье

Каждый день в народном календаре наших предков был наполнен особым смыслом, приметами и правилами. 3 октября – не исключение. В этот день православная церковь чтит память мученика Евстафия (Астафия) Плакиды, а в народе его прозвали Астафий Ветряк.

Название говорит само за себя: главным хозяином дня считался ветер — могучая, непредсказуемая и мистическая сила. По его поведению судили о погоде на ближайшие месяцы, о будущем урожае и даже о судьбе. Чтобы не разгневать стихию и не навлечь на себя беду, люди строго придерживались определенных запретов.

Главные запреты Астафьева дня: что нельзя делать ни в коем случае

Считалось, что 3 октября ветер может не только принести холода, но и "выдуть" из дома и жизни все самое ценное: здоровье, достаток, семейное счастье и удачу. Поэтому большинство запретов было связано именно с ним.

Стирать и вывешивать белье на улицу. Это самый главный и строгий запрет дня. Наши предки верили, что ветер, играя с мокрой тканью, может "зацепить" и унести с собой здоровье того, кто носит эту одежду. Особенно опасным считалось стирать постельное белье — это сулило болезни и бессонницу.

Вытряхивать ковры, половики и матрасы. По той же причине запрещалось выбивать и вытряхивать пыль из домашних вещей. Считалось, что вместе с пылью из дома улетит финансовое благополучие и семейная гармония. Дом в этот день должен был стать тихой гаванью, из которой ничего не "уходит" наружу.

Держать окна и двери настежь. В день, когда ветер особенно силен, открытые окна и двери считались порталом для нечистой силы, болезней и ссор, которые стихия могла "задуть" в жилище. Дом старались держать закрытым, сохраняя в нем тепло и покой.

Рассказывать о своих планах и хвастаться. "Не бросай слов на ветер" — эта поговорка 3 октября обретала буквальный смысл. Люди верили, что ветер услышит любые планы, мечты или хвастовство, подхватит их и развеет, не дав им сбыться. Все важные замыслы держали при себе.

Давать в долг деньги или вещи. Любые предметы или деньги, отданные из дома в этот день, могли "уйти с ветром" — то есть, их могли не вернуть, а вместе с ними из дома могла уйти и удача.

Мыть голову. Этот запрет связан с верой в то, что "пустая" или "легкая" голова после мытья может наполниться дурными, ветреными мыслями, которые приведут к необдуманным поступкам и ошибкам.

Принимать подарки от малознакомых людей. Считалось, что в этот день через подарок можно передать свои несчастья и болезни, которые "ветром надуло". К любым подношениям относились с большой осторожностью.

Что же нужно делать 3 октября?

Этот день был не только временем запретов, но и временем наблюдений. Вся жизнь строилась вокруг главной приметы — направления ветра:

Южный ветер дул к теплу и хорошему урожаю озимых в следующем году.

Северный ветер — к скорым и сильным холодам.

Западный — к дождям и сырости.

Восточный — к ясной и сухой погоде, к "ведру".

В этот день было принято завершать работы в огороде, убирать последние кочаны капусты. Мужчины утепляли дома, проверяли крыши и окна, готовя жилище к приближающейся зиме.

Вечер проводили в кругу семьи, в тишине и спокойствии, стараясь не шуметь и не ссориться, чтобы не привлекать внимание бушующей стихии.

Конечно, сегодня мы можем относиться к этим правилам с улыбкой. Но за ними стоит глубокая мудрость наших предков: умение жить в гармонии с природой, уважать ее силы и находить в ее знаках подсказки для своей жизни.