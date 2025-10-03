День Ветров: что строжайше запрещено делать 3 октября, чтобы не "выдуло" удачу и здоровье

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Елена Воробей попала в тюрьмуЕлена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле ПугачевойПенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в деньПравило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Лента новостей

Понедельник 20 октября

15:26Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой 14:48Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог 14:42Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 13:36В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу 11:38Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений 11:13Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии 09:37Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование 08:56Эксперт по финансам спрогнозировал удешевление вторичных квартир в России осенью 05:08Энергия без кофеина: почему холодный душ по утрам работает лучше, чем чашка кофе 00:10Запреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье 18:43Неудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 15:32Урок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 12:46Неожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 08:59Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19:466 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 15:25Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей 12:16Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность 08:27Что нельзя делать 18 октября: запреты и приметы дня Харитины-первохолстинки 19:28Одна ошибка, которая "убивает" всю пользу орехов. Проверьте, не совершаете ли вы ее каждый день? 17:34Правило Натальи Бехтеревой: почему только после 50 лет мы обретаем настоящих друзей 15:58Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в российских аптечках: "Оно убивает больше всех" 14:14Забыть о сне: 10 российских мини-сериалов, которые вы посмотрите залпом 12:56Список на выброс: 3 типа вещей, которые делают ваш дом некомфортным 11:31Юлия Барановская экстренно госпитализирована на фоне иска от Андрея Аршавина 10:30Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление 10:20Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино 05:43Защитник печени: назван один овощ, который мощно очищает организм от токсинов 00:14Мистический и опасный день: почему нельзя стирать и давать обещания 17 октября 19:13Горькая мудрость Омара Хайяма: почему чем больше жертвуешь собой, тем меньше это ценится 17:57Вот когда на самом деле начинается старение: ученые назвали критический возраст 16:46"Делать только то, что хочется": 6 правил счастливой жизни Михаила Лабковского 14:33"Она стояла в детской с ножом": бывший муж Бритни Спирс выпустил шокирующие мемуары о жизни с певицей 12:50Никогда не поздно: ученые доказали, что отказ от курения в любом возрасте замедляет старение мозга и снижает риск деменции 11:40Искусство идеального дуэта: как подобрать гармоничные имена для детей и влюбленных пар 10:32Пармезан, кунжут и сардины: назван неочевидный топ продуктов с максимальным содержанием кальция 06:14Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли 00:54 День Дениса Позимнего, 16 октября: 7 "нельзя", которые привлекут в дом "трясовицу" 19:42Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке 18:10"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу 16:39Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент" 16:20Шоурум Московской недели моды: пять брендов, которые стоит взять на заметку 15:50Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года 14:19Натуральный против экомеха: что на самом деле теплее, долговечнее и выгоднее? 13:19Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города 12:53Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой 11:52Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца" 10:51Как выглядеть на 10 лет моложе после 40: пять простых бьюти-привычек, которые заменят косметолога 06:38Утро начинается не с кофе: 5 роковых ошибок, которые убивают ваш день еще до завтрака 00:29"Не давай и не бери": этот запрет 15 октября спасет ваши деньги и семью от развала
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

День Ветров: что строжайше запрещено делать 3 октября, чтобы не "выдуло" удачу и здоровье

День Ветров: что строжайше запрещено делать 3 октября, чтобы не "выдуло" удачу и здоровье
1471

Каждый день в народном календаре наших предков был наполнен особым смыслом, приметами и правилами. 3 октября – не исключение. В этот день православная церковь чтит память мученика Евстафия (Астафия) Плакиды, а в народе его прозвали Астафий Ветряк.

Название говорит само за себя: главным хозяином дня считался ветер — могучая, непредсказуемая и мистическая сила. По его поведению судили о погоде на ближайшие месяцы, о будущем урожае и даже о судьбе. Чтобы не разгневать стихию и не навлечь на себя беду, люди строго придерживались определенных запретов.

Главные запреты Астафьева дня: что нельзя делать ни в коем случае

Считалось, что 3 октября ветер может не только принести холода, но и "выдуть" из дома и жизни все самое ценное: здоровье, достаток, семейное счастье и удачу. Поэтому большинство запретов было связано именно с ним.

Стирать и вывешивать белье на улицу. Это самый главный и строгий запрет дня. Наши предки верили, что ветер, играя с мокрой тканью, может "зацепить" и унести с собой здоровье того, кто носит эту одежду. Особенно опасным считалось стирать постельное белье — это сулило болезни и бессонницу.

Вытряхивать ковры, половики и матрасы. По той же причине запрещалось выбивать и вытряхивать пыль из домашних вещей. Считалось, что вместе с пылью из дома улетит финансовое благополучие и семейная гармония. Дом в этот день должен был стать тихой гаванью, из которой ничего не "уходит" наружу.

Держать окна и двери настежь. В день, когда ветер особенно силен, открытые окна и двери считались порталом для нечистой силы, болезней и ссор, которые стихия могла "задуть" в жилище. Дом старались держать закрытым, сохраняя в нем тепло и покой.

Рассказывать о своих планах и хвастаться. "Не бросай слов на ветер" — эта поговорка 3 октября обретала буквальный смысл. Люди верили, что ветер услышит любые планы, мечты или хвастовство, подхватит их и развеет, не дав им сбыться. Все важные замыслы держали при себе.

Давать в долг деньги или вещи. Любые предметы или деньги, отданные из дома в этот день, могли "уйти с ветром" — то есть, их могли не вернуть, а вместе с ними из дома могла уйти и удача.

Мыть голову. Этот запрет связан с верой в то, что "пустая" или "легкая" голова после мытья может наполниться дурными, ветреными мыслями, которые приведут к необдуманным поступкам и ошибкам.

Принимать подарки от малознакомых людей. Считалось, что в этот день через подарок можно передать свои несчастья и болезни, которые "ветром надуло". К любым подношениям относились с большой осторожностью.

Что же нужно делать 3 октября?

Этот день был не только временем запретов, но и временем наблюдений. Вся жизнь строилась вокруг главной приметы — направления ветра:

Южный ветер дул к теплу и хорошему урожаю озимых в следующем году.

Северный ветер — к скорым и сильным холодам.

Западный — к дождям и сырости.

Восточный — к ясной и сухой погоде, к "ведру".

В этот день было принято завершать работы в огороде, убирать последние кочаны капусты. Мужчины утепляли дома, проверяли крыши и окна, готовя жилище к приближающейся зиме.

Вечер проводили в кругу семьи, в тишине и спокойствии, стараясь не шуметь и не ссориться, чтобы не привлекать внимание бушующей стихии.

Конечно, сегодня мы можем относиться к этим правилам с улыбкой. Но за ними стоит глубокая мудрость наших предков: умение жить в гармонии с природой, уважать ее силы и находить в ее знаках подсказки для своей жизни.

Шоу-бизнес в Telegram

3 октября 2025, 00:28
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Именно так надо начать день 2 октября, чтобы обрести здоровье и богатство на весь год

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой
Продюсерский центр "Седьмая Радуга" – настоящие волшебники, которые уже почти три десятилетия создают самые масштабные елки страны, – представят грандиозное шоу "История игрушек" в концертном зале "Москва" на "Острове Мечты". Этой зимой в Москве состоится событие, которое обещает стать главным новогодним чудом для всей семьи.

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера
На недавней встрече с поклонниками в театре имени Ленсовета 75-летний Михаил Боярский сделал неожиданное заявление о завершении своей карьеры драматического актера. Этот момент стал важным событием для его поклонников и всей театральной общественности.

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу
В Ленинградской области произошло трогательное спасение синицы, оказавшейся в сложной ситуации. Инцидент произошел в Волосовском районе, где фельдшеры местной подстанции продемонстрировали не только профессионализм, но и заботу о природе. В телеграм-канале "Скорая помощь Ленобласти" была опубликована информация о том, как маленькая птица попала в бедственное положение.

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений
Нейропсихолог Ирина Коржаева поделилась полезными методами, которые помогут улучшить память и развить умственные способности. В своей практике она акцентирует внимание на важности постоянного обучения и открытия нового, что активизирует различные участки мозга и способствует их взаимодействию.

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии
Бывший муж Дженнифер Лопес, актер и фитнес-тренер Оджани Ноа, сделал громкие обвинения в адрес своей экс-супруги. Он утверждает, что Дженнифер изменяла ему во время их короткого, но бурного брака, который длился всего один год с 1997 по 1998 год.

Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование

Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование
Недавние исследования, проведенные бразильскими учеными, продемонстрировали, что регулярное употребление кешью может оказать положительное влияние на здоровье подростков, страдающих от ожирения. Результаты этого исследования были опубликованы в авторитетном журнале Nutrition Research.

Выбор читателей

18/10Сбт6 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 19/10ВскНеудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 19/10ВскЧто категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19/10ВскУрок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 19/10ВскНеожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 20/10ПндЗапреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье