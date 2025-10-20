Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой

Продюсерский центр "Седьмая Радуга" – настоящие волшебники, которые уже почти три десятилетия создают самые масштабные елки страны, – представят грандиозное шоу "История игрушек" в концертном зале "Москва" на "Острове Мечты".

Этой зимой в Москве состоится событие, которое обещает стать главным новогодним чудом для всей семьи. Представления пройдут с 21 декабря 2025 года по 8 января 2026 года, и уже сейчас у вас есть эксклюзивная возможность купить билеты со скидкой до 20%, пока цены не выросли!

Больше, чем спектакль: феерия с рекордным бюджетом

Забудьте все, что вы знали о детских елках. "История игрушек" — это шоу с рекордным бюджетом более 500 миллионов рублей, где на одной сцене оживут 50 любимых персонажей, более 200 артистов предстанут в 300 уникальных костюмах, а ультрасовременные спецэффекты и мэппинг перенесут вас в самый центр сказки. Готовьтесь затаить дыхание от невероятных иллюзий, воздушных трюков и, конечно, встречи с настоящим Дедом Морозом!

Сказка, которой управляете вы

Но главная магия "Истории игрушек" заключается в том, что именно зрители становятся ее главными героями. Здесь не будет пассивных наблюдателей.

Бурные аплодисменты смогут разрушить коварные планы злодеев. Дружный топот ног прогонит любую грусть. Совместный танец превратит весь зал в одну большую, счастливую команду.

Каждое представление будет уникальным, ведь оно рождается в реальном времени благодаря вашим эмоциям. А знаменитые интерактивы с гигантскими надувными игрушками, визитная карточка "Седьмой Радуги", в этом году выйдут на совершенно новый, небывалый уровень.

Все любимые герои на одной сцене

По сюжету канун Нового года оказывается под угрозой! В магазине игрушек обиженная Тень устраивает переполох, из-за которого все герои теряют память. Впервые на одной сцене соберутся любимцы телеканала "МУЛЬТ" — Сказочный Патруль, Геройчики, Турбозавры, Ум и Хрум, а также Кот Басик. Им предстоит разгадать хитрую головоломку и показать, что главное волшебство — это дружба и доброта. Успеют ли они все исправить до прихода Деда Мороза?

"Мы погрузим зрителей в атмосферу настоящего путешествия по мультфильмам, — говорит режиссер Андрей Крючков. — Уверен, "История игрушек" зарядит детей и их родителей позитивными эмоциями на весь предстоящий год".

Праздник начинается с порога

Концертный зал "Москва" — это идеальное пространство для сказки: отличная видимость с любого места, удобные кресла и просторные фойе, где вас уже будут ждать праздничные фотозоны, ярмарка сладостей и заботливые аниматоры.

А еще каждый гость сможет приобрести фирменный подарок "Домик доброты", который превращается в кормушку для птиц, а внутри скрывает сладости, эксклюзивные сувениры и доступ к видеоверсии шоу.

"История игрушек" — это не просто спектакль. Это событие, которое объединяет поколения и дарит веру в чудо. Не упустите шанс подарить своим детям праздник, который они будут вспоминать весь год!

Вся важная информация:

Даты проведения: 21-22 декабря, 24-30 декабря 2025 г., 2-8 января 2026 г.

Место: Концертный зал "Москва", парк развлечений "Остров Мечты" (г. Москва, проспект Андропова, д. 1).

Стоимость билетов: от 470 рублей.

Возрастные ограничения: 0+

Особые условия: дети до 3 лет проходят бесплатно (без предоставления отдельного места, на коленях у взрослого). Для школ и групп действуют специальные предложения.

Продолжительность: 1 час 20 минут без антракта.

Билеты уже в продаже! Спешите занять лучшие места по самым выгодным ценам на официальном сайте "Седьмой Радуги".