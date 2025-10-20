"Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком

В эфире программы "О самом главном" известный врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф о питании при гастрите и назвал продукт, который, вопреки всем стереотипам, может стать настоящим спасением для желудка.

Услышав диагноз "гастрит", большинство людей тут же исключают из рациона все острое, соленое и пряное. Первым под запрет, как правило, попадает жгучий перец, который, по общему мнению, "разъедает" и без того воспаленную слизистую.

Однако, по словам доктора Мясникова, это одно из главных заблуждений.

"Острый перец, вопреки распространенному мнению, не разъедает слизистую оболочку желудка и не провоцирует воспаление", — заявил врач.

Как это работает?

Дело в том, что капсаицин — вещество, придающее перцу жгучесть, — при умеренном потреблении действует совершенно иначе, чем мы привыкли думать. Он не разрушает, а наоборот, стимулирует защитные механизмы желудка. По словам Мясникова, острый перец способствует укреплению слизистой оболочки, улучшает ее кровоснабжение и увеличивает выработку защитной слизи.

Таким образом, он не только не вредит, но и может быть полезен в борьбе с гастритом. Разумеется, речь не идет о том, чтобы есть перец ложками в период обострения. Но добавлять его в пищу в качестве приправы, как утверждает врач, не только можно, но и полезно.

Не только что, но и как: второе правило здорового желудка

При этом доктор Мясников напомнил, что здоровье желудка зависит не только от содержимого тарелки, но и от обстановки, в которой проходит трапеза. Процесс пищеварения тесно связан с нашим эмоциональным состоянием.

"Стресс, спешка и неприятная компания за столом могут навредить не меньше, чем неправильная еда", — подчеркнул врач.

Он дал несколько простых советов, как превратить прием пищи в лечебную процедуру:

Ешьте в комфорте: либо в приятном одиночестве, либо в хорошей компании, где вы можете расслабиться.

Создайте эстетику: используйте красивую посуду, сервируйте стол.

Получайте удовольствие: сосредоточьтесь на вкусе и аромате еды, а не на проблемах или новостях в телефоне.

Таким образом, подход к здоровью желудка, по мнению доктора Мясникова, должен быть комплексным. Не бойтесь умеренно острой пищи и создавайте для себя позитивную, спокойную обстановку во время еды. Иногда лучшее лекарство — это не строгая диета, а удовольствие от жизни и от каждого приема пищи.