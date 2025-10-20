Косметолог предупредила о скрытой опасности самого популярного средства от морщин

Врач-косметолог Марият Мухина объяснила, почему популярное средство от морщин ретинол нельзя использовать без консультации со специалистом и сдачи анализов.

Ретинол — настоящая звезда в мире косметики против старения. Он помогает сделать морщины менее заметными, выравнивает цвет лица, борется с прыщами и заставляет кожу быстрее обновляться. Кажется, что это идеальное средство для красивой кожи. Однако этот сильный, но капризный компонент требует осторожности и контроля со стороны врача.

Как предупреждает косметолог Марият Мухина в беседе с Newsinfo, использовать ретинол бездумно — значит рисковать не только красотой, но и здоровьем.

Почему ретинол — это не просто "крем от морщин"?

Простыми словами, ретинол — это форма витамина А. Он заставляет клетки кожи обновляться быстрее и помогает вырабатывать коллаген, который отвечает за упругость. Но если использовать его неправильно или если у вас есть противопоказания, ретинол может вызвать сильное раздражение, сухость и покраснение.

"Ретинол нельзя использовать без консультации с врачом-косметологом", — подчеркивает Марият Мухина. Особенно это опасно для людей, у которых уже есть хронические заболевания.

Главный риск: вред для внутренних органов

Многие не знают, что перед тем, как начать пользоваться ретинолом, нужно сдать анализ крови. Это необходимо, чтобы проверить работу печени и исключить, например, болезнь Жильбера. Если с печенью есть проблемы, ретинол может попасть в кровь через кожу и создать для нее лишнюю нагрузку, усугубив состояние.

Также важно убедиться, что у вас нет таких кожных заболеваний, как купероз или розацеа. Для такой чувствительной и воспалённой кожи ретинол станет агрессором и только ухудшит её состояние.

Золотые правила: как безопасно пользоваться ретинолом

Если анализы в порядке и врач разрешил, начинать нужно по строгим правилам:

Начинайте медленно и с небольшой дозы. Выбирайте кремы с низкой концентрацией ретинола (0,1–0,3%) и используйте их 1–2 раза в неделю, чтобы кожа привыкла. Только на ночь. На солнце ретинол теряет свои свойства, поэтому его наносят только вечером на чистую и сухую кожу. Всегда используйте SPF. Утром обязательно наносите солнцезащитный крем (SPF 30 и выше), так как ретинол делает кожу очень чувствительной к солнцу. Не смешивайте с кислотами. Не используйте в один день ретинол и средства с AHA/BHA-кислотами, чтобы не вызвать сильное раздражение. Будьте терпеливы. Первые результаты появятся только через 3–4 недели. Не пытайтесь ускорить процесс, используя средство чаще — это приведет только к проблемам с кожей.

Что делать, если кожа отреагировала плохо?

Если кожа сильно покраснела, начала чесаться или жечь, сразу же прекратите использовать ретинол. На несколько дней перейдите на успокаивающие кремы с пантенолом, алоэ или церамидами. Вернуться к ретинолу можно будет только после консультации с врачом.